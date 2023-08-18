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كرش عمرو دياب البالغ 62 عاماً .. صور تجتاح المواقع وتثير الجدل الواسع! (شاهد)

حظيت الصور -رغم عدم صحتها- على تفاعل واسع بطريقةٍ ساخرة من قبل المعلقين والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب أنس السالم
كرش عمرو دياب
كرش عمرو دياب
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وطن – يبلغ الفنان المصري عمرو دياب من العمر 62 عاماً، ورغم أنه وصل إلى هذا السنّ إلى أنه يتمتع ببنية جسدية رياضية لافتة، تميزه عن باقي الفنانين، لكن صوراً تداولتها مواقع التواصل مؤخراً، يظهر فيها بـ”كرش”، أثارت جدلاً واسعاً.

الصور التي انتشرت للفنان الملقب بــِ”الهضبة”، يظهر فيها بــ”كرش” خلال غنائه أمام الجمهور. وادعى من تناقلها أنها حديثه، غير أنه تبين عدم صحة الصور وأنها معدلة باستخدام برنامج الفوتوشوب.

كرش عمرو دياب
كرش عمرو دياب في صور معدلة وغير صحيحة

وحظيت الصور -رغم عدم صحتها- على تفاعل واسع بطريقةٍ ساخرة من قبل المعلقين والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: “عمرو دياب طلعله كرش و لسه ناس بتقولي لازم تخس. يا راجل كبر دماغك كان الهضبة نفع نفسه”.

وكان الفنان عمرو دياب، أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف.

عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي
عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره. بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة التي حرص على طرحها الفترة الماضية.

جمهور كبير حضر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي
جمهور كبير حضر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

فنياً أيضاً، يعيش النجم عمرو دياب انتعاشه فنية خلال الفترة الحالية، إذ إنه من المقرر أن يقدم حفلا غنائيا جديدا فى بيروت يوم 19 أغسطس الجاري.

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كما سيقيم حفلاً غنائياً في أبو ظبي يوم 9 سبتمبر المقبل.

ومؤخراً، أثار عمرو دياب الجدل بعد انتشار صور له وهو يحتضن ويقبل الفنانة اللبنانية داليدا خليل خلال تواجدهما في الساحل الشمالي.

عمرو دياب يقبل داليدا خليل
عمرو دياب يقبل داليدا خليل

لكن الفنانة اللبنانية عقبت بعد الضجة بقولها: ““أنا قولتله بوسني قام باسني. طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وأردفت داليدا خليل: “لا يمكن أن ننكر أنه شخصية مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال وهذا ما حدث. لم نتحدث في أي شيء الأمر بسيط وعفوي”.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل - وكالات

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