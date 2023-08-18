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ستنام مع 12 طالباً عسكرياً.. الأميرة ليونور تستعد لتولّي أقوى منصب في إسبانيا

وريثة العرش الإسباني تتجه نحو الأكاديمية العسكرية لخوض تدريبات عسكرية مكثفة وتستعد لتولي منصب قيادي رفيع في القوات المسلحة.

كتب فهمي الورغمي
ستنام مع 12 طالباً عسكرياً.. الأميرة ليونور تستعد لتولّي أقوى منصب في إسبانيا
الأميرة ليونور
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وطن- ستبدأ الأميرة ليونور، وريثة عرش ⁧‫إسبانيا،‬⁩ تدريباً عسكرياً لثلاثة أعوام وستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المستقبل حسب ما تُخوّلها لذلك مكانتها في العائلة الملكية الإسبانية.

وودّعت الحسناء الإسبانية الصغيرة صاحبة الـ 17 عاماً، والدتها الملكة ليتيتسيا ووالدها الملك فيليب السادس، ملكة وملك إسبانيا للتوجّه نحو واحدة من أهم وأدقّ تدريباتها الملكية: العسكرية.

وحسب تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فقد وصلت الأميرة ليونور لبدء ثلاث سنوات من التدريب العسكري بعد تركها مدرسة خاصة مرموقة في جنوب ويلز.

وصلت الأميرة ليونور لبدء ثلاث سنوات من التدريب العسكري بعد تركها مدرسة خاصة مرموقة في جنوب ويلز
وصلت الأميرة ليونور لبدء ثلاث سنوات من التدريب العسكري بعد تركها مدرسة خاصة مرموقة في جنوب ويلز

3 سنوات من التدريبات العسكرية

وصلت وريثة العرش الإسباني إلى الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة، صباح أمس الخميس 17 آب، مع والديها وشقيقتها الأميرة صوفيا، حيث سيتم تعيينها في كتيبة الكاديت.

وصلت وريثة العرش الإسباني البالغة من العمر 17 عامًا إلى الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة صباح اليوم برفقة والديها وشقيقتها الأميرة صوفيا.
وصلت وريثة العرش الإسباني البالغة من العمر 17 عامًا إلى الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة صباح اليوم برفقة والديها وشقيقتها الأميرة صوفيا.

بعد لقاء القادة العسكريين المسؤولين عن تدريبها، حسب تقرير دايلي ميل، ستكون ملكة إسبانيا المستقبلية مع وحدة عسكرية لمساعدتها على التكيف مع الحياة العسكرية.

وعلى الرغم من ضخامة المهمة التي تنتظرها، بدت الفتاة مسترخية وهي تُلوح للمهتمين من وسائل الإعلام التي رصدت الحضور اللافت للعائلة المالكة.

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بدت ملكة إسبانيا المستقبلية مرتاحة عند وصولها إلى الأكاديمية العسكرية ولوحت للمسافرين
بدت ملكة إسبانيا المستقبلية مرتاحة عند وصولها إلى الأكاديمية العسكرية ولوحت للمسافرين

الأميرة ليونور في الأكاديمية العسكرية

حيث التقطت دايلي ميل صوراً للأميرة الصغيرة وهي تبتسم إلى جانب الملك فيليب، الذي كان يرتدي الزي العسكري لهذه المناسبة الخاصّة.

كانت ليونور – التي اعترفت سابقاً بأنها “متحمسة” لهذه المهّمة ولكنها أيضًا “عصبية” – ترتدي سروال جينز أبيض وقميصًا أزرقاً، بينما كانت أختها صوفيا، 16 عامًا، منسقة أيضًا في الجينز الصيفي وحذاء رياضي وقميص أخضر منقوش.

حياة الأميرة ليونور العسكرية

وفقًا للمنفذ الإخباري الإسباني “heraldo.es“، ستبقى الأميرة ليونور في مقصورة مع ما يصل إلى اثني عشر طالبًا آخرين وستخضع لقص شعرها وستحصل على المعدات العسكرية الأساسية قبل الجلسة التدريبية الأولى.

فيما يتعلّق بالمقابل المادي، ستتلقّى الأميرة الصغيرة راتب 417 يورو، رغم أن القصر قال إنها ستتخلى عنه.
جدير بالذكر أنه على خلاف من المدرسة الداخلية حيث قضت السنوات الماضية، تتبع الأكاديمية العسكرية جدولًا زمنيًا صارمًا خلال الأسبوع. لكن ليونور ستكون حرة في العودة إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع إذا لم تكن ضمن أيّ من المناورات التي قد تُعدّها الأكاديمية.

المصدرheraldo.es ,صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، وطن

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