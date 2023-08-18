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اختفاء مصري في البحرين بعد مواجهته خطر الترحيل ومصير مفزع يطارده

الإبلاغ عن حالات اختفاء كثيرة لمواطنين مصريين في أكثر من دولة خليجية بناءً على مذكرات اعتقال يُعتقد أنها مرتبطة بتهم سياسية الدوافع

كتب شيراز ماضي
اختفاء مصري في البحرين بعد مواجهته خطر الترحيل ومصير مفزع يطارده
محمد حسنين وسيد العجيز
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وطن- كشفت جماعات حقوقية، عن اختفاء شخص مصري بعدما واجه خطر الترحيل من البحرين بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر، في حين عاد رجل مصري ثان، اعتقل في المنامة في نفس اليوم ولم تعرف عائلته مكان وجوده منذ ذلك الحين.

واحتُجز محمد حسنين ، 45 عامًا ، وسيد العجيز ، 59 عامًا ، في 2 أغسطس الجاري، بناء على مذكرات توقيف قدمتها مصر، فيما تُرجح عائلاتهم أنها صدرت لأسباب سياسية.

عاش الرجلان في البحرين لأكثر من ثماني سنوات ولديهما تصاريح إقامة. والعجيز مواطن تركي مصري مزدوج الجنسية وأب لثمانية أطفال، يعمل في مجال الأعمال التجارية، في حين يعمل حسنين ، الذي لديه ثلاثة أطفال ، كمهندس كمبيوتر.

وقبل الانتقال إلى البحرين ، قيل إن الرجلين ، وكلاهما من مدينة المنصورة شمال مصر ، من رموز المعارضة، والاثنان لم ينشطا سياسياً منذ مغادرتهما مصر.

وكان آخر مكان معروف لوجودهما هو إدارة التحقيقات المركزية البحرينية في المنامة ، حيث تم نقلهما يوم اعتقالهما.

اختفاء مصريين اعتقلتهما البحرين
اختفاء مصريين اعتقلتهما البحرين

ولمدة أسبوعين ، حتى ظهور أخبار ظهور العجيز في مصر ، لم يكن لدى الجماعات الحقوقية ومن هم على علم باعتقالهما أي معلومات عن مكان وجودهما.

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وقال الحقوقيون، إن سلطات إدارة البحث الجنائي أبلغت عائلات الرجلين أنهما رُحلا إلى مصر بناء على مذكرات توقيف بحقهما ، لكن نظام الهجرة الرسمي في البحرين يُظهر أنهما ما زالا في البلاد.

وقال فلاح سيد ، مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة مينا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف: “من ناحية، قيل لنا إنهم رُحلوا. من ناحية أخرى، قيل لنا إنهم ليسوا على الأرض حيث كان من المفترض أن يتم ترحيلهم”.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء ، كتب إسماعيل رشيد ، محامي العجيز في مصر، على فيسبوك ليقول إن موكله كان في مصر وأنهم حضروا اجتماعًا مع السلطات، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول سبب ترحيل موكله، فيما لا يزال مكان وجود حسنين مجهولاً.

وليس من الواضح الجهة التي أصدرت أو عممت مذكرات الاعتقال نيابة عن مصر ، من أجل القبض على الرجلين، علما بأن الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC) فقط، وهو هيئة أمنية يديرها أعضاء في جامعة الدول العربية، لهما اختصاص للقيام بذلك، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

معارض مصري يواجه خطر الترحيل من السعودية

في غضون ذلك ، تبين أيضًا أن المواطن المصري التركي المزدوج طارق الشافعي ، يواجه حاليًا خطر الترحيل إلى مصر من المملكة العربية السعودية .

وهذه القضية ليست سوى أحدث حالة اختفاء لأفراد في المنطقة تم اعتقالهم بناءً على مذكرات اعتقال يُعتقد أنها مرتبطة بتهم سياسية الدوافع.

في مايو الماضي، قُبض على خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي مزدوج الجنسية، أثناء قيامه برحلة إلى الأردن من قبل مسؤولي أمن المطار، حسبما زُعم ، بناءً على طلب الإمارات باعتقاله وتسليمه.

وأُدين الرميثي غيابياً في محاكمة جماعية في الإمارات العربية المتحدة ، انتقدتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع ووصفتها بأنها جائرة للغاية وذات دوافع سياسية.

وكان من المقرر أن يمثل رجل الأعمال أمام محكمة عمان في 16 مايو ، لكنه اختفى قبل تلك الجلسة. يُعتقد أنه نُقل إلى الإمارات العربية المتحدة ، لكن مكانه الدقيق لا يزال مجهولاً.

مخاوف حقوقية

وأثارت مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة مخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن تداول AIMC لمذكرات توقيف تتعلق بالأنشطة السياسية.

وفي يونيو / حزيران ، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة إلى جامعة الدول العربية يحذرون فيها من فشل الهيئة في حماية الأفراد المطلوبين لحرية التعبير والأنشطة السياسية الأخرى من التسليم ، وتجاهل واجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص.

الأمم المتحدة تحذر جهاز الأمن التابع لجامعة الدول العربية من عدم توفير الحماية من عمليات التسليم السياسي
الأمم المتحدة تحذر جهاز الأمن التابع لجامعة الدول العربية من عدم توفير الحماية من عمليات التسليم السياسي

وفي يوليو / تموز، رفع شريف عثمان ، الناشط المصري الأمريكي المسجون في دبي لأكثر من 40 يومًا العام الماضي ، دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد AIMC والإنتربول والحكومة المصرية ، من بين متهمين آخرين ، لدورها في اعتقاله.

وكان عثمان يزور عائلته عندما قُبض عليه في مطعم بدبي في 6 نوفمبر / تشرين الثاني ، وقال إنه قيل له بعد ساعات إن السلطات الإماراتية تصرفت بناءً على طلب تسليم من مصر.

وفي شكواه ، التي رفعها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن ، زعم محامو عثمان أن 31 مقطع فيديو نشرها على قناته على YouTube ، يدعو فيها إلى احتجاجات سلمية في مصر قبل مؤتمر Cop27 لتغير المناخ ، أدت إلى اعتقاله.

المصدرفيس بوك ,ميدل إيست آي، وطن

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