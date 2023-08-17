سباحة وفعل غريب.. لينا خالد تواصل إطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

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وطن- تستمتع صانعة المحتوى العمانية “لينا خالد” بإجازتها الصيفية في صلالة، التي تشهد هذه الأيام ذروة صفاء طقسها وجمال مناظرها الطبيعية في خريفها التي ينتظرها العمانيون سنوياً بفارغ الصبر.

وشاركت “لينا خالد” مقطع فيديو لها -قصير- وهي تحتسي الشاي بينما كانت بالكاد مغمورة بالماء بالقرب من إحدى العيون الجارية على حافة صخرية في ظفار.

وتعرضت المشهورة العمانية لانتقادات بسبب إطلالتها المثيرة والغريبة.

لينا خالد تسبح بثيابها

صانعة المحتوى العمانية بدت مستمتعة بأجواء خريف صلالة على أنغام “من عذابي” -وعنوان الأغنية لايعكس محتواها الجميل- للمطرب السعودي عبادي الجوهر.

ومن كلمات الأغنية، ما سمعه متابعو لينا خالد في المقطع الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتقول “من عذابي قلت لعيونك هلا.. يا هلا بك يا عذابي يا هلا.. ما يكفّي لوعتي بك من غلاك.. رحت تبعد عن عيوني يا غلى.. تحسب إني ساليٍ مثلك و انا.. في هواك الله حسيبك مُبتلى”.

وعلّقت لينا على المقطع بحكمة بسيطة مفادها “من أعظم النعم فالحياه “راحه البال.. إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء”.

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وأثارت إطلالات لينا خالد، من صلالة والتي شاركتها مؤخرا على حسابها بانستغرام جدلا بين العمانيين، واعتبرها بعضهم غير لائقة ومخالفة لعادات وتقاليد المجتمع العماني المحافظ.

لينا خالد في صلالة

تألقت صانعة المحتوى الشابة بإطلالات مميزة خلال حضورها خريف صلالة هذا العام. حيث بدت في أكثر من صورة تشاركها على إنستغرام بملامح ساحرة وأنيقة.

ونشرت لينا قبل أيام مجموعة صور لها بينما كانت تتجول في ظفار بالزي المحلي. حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مع تطريزات متناهية الدقة.