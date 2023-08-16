الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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حياتنا

هل يمكن أن يسبب الصداع النصفي الهلوسة؟

"تختلف إدارة الصداع النصفي وفقًا لكل فرد".

كتب معالي بن عمر
الصداع النصفي
العلاقة بين الصداع النصفي والهلوسة
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وطن-يؤثر الصداع النصفي على الملايين من الناس حول العالم. ومع ذلك، فإن هذه الحالات تتجاوز الصداع البسيط، إذ يمكن أن يصاحبها عدد من الأعراض بما في ذلك الغثيان والحساسية للضوء والصوت، وفي بعض الحالات الهلوسة.

وفيما يلي استعرض موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، العلاقة بين الصداع النصفي والهلوسة.

الصداع النصفي: أكثر من مجرد صداع

قبل الغوص في الرابط بين الصداع النصفي والهلوسة، من المهم أن نفهم الصداع النصفي نفسه. الصداع النصفي هو نوع من الصداع الشديد الذي يحدث غالبًا في جانب واحد فقط من الرأس. وقد تكون مصحوبة بأعراض حسية وعصبية تختلف من شخص لآخر.

بالإضافة إلى الخفقان وألم الخفقان في الرأس ، قد يعاني المصابون بالصداع النصفي من الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت وفي بعض الحالات الهلوسة.

الصداع النصفي؛ هو نوع من الصداع الشديد الذي يحدث غالبًا في جانب واحد فقط من الرأس
الصداع النصفي والهلوسة

الصداع النصفي والهلوسة: هل هناك ارتباط؟

تعرف الهلوسة البصرية أثناء الصداع النصفي باسم “هالة الشقيقة“. هذه الهالات هي نوع محدد من الأعراض العصبية التي يمكن أن تسبق أو تصاحب الصداع في الصداع النصفي.

يمكن أن تظهر هالة الشقيقة على شكل ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة أو نقاط عمياء في الرؤية أو حتى هلوسات أكثر تعقيدًا مثل تحريك الأشكال الهندسية أو مشاهد بصرية كاملة. ومن المهم ملاحظة أنه ليس كل من يعانون من الصداع النصفي يعانون من الشقيقة أو الهلوسة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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تشير التقديرات إلى أن حوالي 20٪ من المصابين بالصداع النصفي يعانون من هالة الشقيقة، وعادة ما تستمر هذه الهالة من 20 دقيقة إلى ساعة قبل أن يبدأ الصداع.

العلاقة الدقيقة بين الصداع النصفي والهلوسة ليست مفهومة تمامًا بعد، لكن الأبحاث قدمت بعض الأفكار حول الآليات الكامنة وراء هذه الأعراض.

  • الآليات العصبية

يعتقد الباحثون أن الصداع النصفي أو ما يسمى هالة الشقيقة والهلوسة مرتبطة بالتغيرات في النشاط الكهربائي وتدفق الدم في الدماغ. يُعتقد أن الهلوسة البصرية تحدث عندما يتم تنشيط الخلايا العصبية في القشرة البصرية للدماغ بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى تصورات بصرية غير صحيحة.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه أثناء الصداع النصفي، هناك انخفاض مؤقت في تدفق الدم في مناطق معينة من الدماغ، يليه زيادة في تدفق الدم. يمكن أن تساهم هذه التغييرات في تدفق الدم في حدوث  الصداع النصفي والهلوسة البصرية.

أعراض الصداع النصفي وكيفية علاجه
تختلف إدارة الصداع النصفي وفقًا لكل فرد

العلاج والإدارة

يمكن أن تختلف إدارة الصداع النصفي وفقًا لكل فرد. يمكن لأولئك الذين يعانون من هالات الصداع النصفي أن يجدوا الراحة من خلال استخدام الأدوية الموصوفة واستراتيجيات نمط الحياة.

يمكن أن تساعد أدوية الصداع النصفي المحددة، مثل أدوية التريبتان، في تقليل شدة الهالات والصداع ومدتها. بالإضافة إلى ذلك، قد يستفيد بعض المرضى من تجنب مسببات الصداع النصفي المعروفة، مثل بعض الأطعمة والتغيرات الهرمونية والتوتر. يمكن أن يؤدي تحديد المحفزات وإدارتها إلى تقليل تواتر وشدة نوبات الصداع النصفي وهالات الصداع النصفي.

أهمية الرعاية الطبية

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فمن الضروري التماس العناية الطبية، غذ يمكن لأخصائي الرعاية الصحية، مثل طبيب الأعصاب، إجراء تشخيص دقيق والتوصية بخطة علاج مناسبة.

أيضًا، إذا حدثت الهلوسة البصرية بدون سياق الصداع النصفي، فمن المهم التماس العناية الطبية الفورية، حيث يمكن أن تكون أحد أعراض حالة طبية أساسية أخرى. الصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع. إنها حالة معقدة يمكن أن تصاحبها مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الهلوسة البصرية.

على الرغم من أنه لا يعاني جميع المصابين بالصداع النصفي من هالة الشقيقة، فإن فهم العلاقة بين الصداع النصفي والهلوسة يمكن أن يساعدنا في معالجة هذه الأعراض بشكل فعال. وإذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو أعراض مشابهة، فمن المهم أن تسعى للحصول على إرشادات طبية لتشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.

الصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع. إنها حالة معقدة يمكن أن تصاحبها مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الهلوسة البصرية.
الصداع النصفي
المصدرمينتي أسومبروسا-ترجمة وتحرير وطن

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