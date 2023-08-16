صور تكشف عن علاقة محمود السيسي والعرجاني بـ”طائرة الكنز” في زامبيا

- Advertisement -

وطن – كشفت عمليات التتبع والتقصي للطائرة المضبوطة في زامبيا، الثلاثاء، والتي كانت قادمة من مصر واتضح وجود أسلحة وملايين الدولارات وكميات ذهب كبيرة على متنها، عن مفاجآت غير متوقعة بشأن هوية الطائرة والجهات التتي تتبع لها.

وفي هذا السياق أجرى فريق “صحيح مصر” المعني بتفنيد الإشاعات ومكافحتها، تعقبًا للطائرة على مدار الأشهر الماضية، عبر المصادر المفتوحة ومواقع تتبع الطائرات، ومطابقة خريطة التحركات مع صور وأخبار نشرتها الصحف المحلية للوصول، الأمر الذي كشف عن علاقة ما للأجهزة الأمنية بالطائرة.

ما علاقة المخابرات بالطائرة المضبوطة في زامبيا؟

وتوصل فريق “صحيح مصر” إلى وجود تزامن في كثير من الحالات بين زيارات وفود أمنية رسمية وتحركات الطائرة، قبل أن تحسم علامات الاستفهام صورة لوزير الداخلية المصري رفقة وفد أمني في زيارة رسمية إلى تونس.

🔴 أعلنت السلطات الأمنية في #زامبيا، صباح أمس الثلاثاء، 15 أغسطس 2023، تحفظها على طائرة خاصة قادمة من مطار الملكة علياء في عمان بالأردن، بعدما استقرت في #مطار_القاهرة "ترانزيت" لمدة تزيد عن 12 ساعة. ⚠️ الطائرة الخاصة التي هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، قبل… pic.twitter.com/5gXxOk3AM5 — صحيح مصر (@SaheehMasr) August 16, 2023

كيف استخدمت جهات أمنية مصرية الطائرة الخاصة المضبوطة في زامبيا؟

وتزامن وجود تلك الطائرة الخاصة مع وجود شخصيات مصرية رفيعة المستوى في أكثر من مرة، أهمهم هو وزير الداخلية المصري في زيارته مع وفد أمني مصري إلى تونس في مارس الماضي.

الطائرة الخاصة والتي تحمل اسم The Bombardier Global Express، تحمل رقم التسجيل T7-WSS، ومسجلة في جمهورية سان مارينو، مطلية باللون الأبيض، مع تواجد خطوط زرقاء ورمادية متداخلة.

- Advertisement -

وأظهر موقع Airport info وصول الطائرة إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، الساعة 2 بعد ظهر الثلاثاء يوم 28 فبراير 2023، وهو ما يتطابق مع صورة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تُظهر وجود الطائرة نفسها في المطار التونسي ويظهر بشكل واضح رقم تسجيلها على ذيل الطائرة.

الصورة التي نشرتها وزارة الداخلية للطائرة الخاصة التي ضُبطت في زامبيا، تُظهر وزير الداخلية، محمود توفيق، أثناء وصوله مطار تونس قرطاج، على رأس وفد أمني مصري رفيع المستوى للمُشاركة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما يظهر رفقة وزير الداخلية، السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

مرة أخرى، تظهر مواقع تتبع الطائرات تزامنا في تحركات الطائرة ووفود رسمية مصرية، حيث يظهر تاريخ تحركات الطائرة وصولها من القاهرة إلى مطار جدة يوم 13 مايو 2023، ثم رحيلها إلى القاهرة من الرياض يوم 16 مايو 2023 ، قبل ساعات من بدء اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، بحضور وفدًا ممثلًا عن مصر.

وفد مخابراتي رفقة إبراهيم العرجاني استخدم الطائرة في زيارة لليبيا

بعدها بأربعة أيام، وتحديدًا في 17 مايو 2023، تقلع الطائرة من مطار القاهرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع استقبال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وفد أمني مصري، ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية قادمًا من القاهرة.

وكان هذا الوفد يضم أيضا رجل الأعمال المصري السيناوي الشهير إبراهيم العرجاني، الذي يقود “اتحاد قبائل سيناء”، ووجهت اتهامات له مؤخرا في حادثة الهجوم على مقر الأمن الوطني في مدينة العريش.

بيانات الرحلات السابقة للطائرة الخاصة المضبوطة في زامبيا، تكشف عن استخدام وفد من المخابرات رفقة «إبراهيم العرجاني» للطائرة خلال زيارتهم إلى #ليبيا في شهر مايو الماضي pic.twitter.com/fUw1RzhtQd — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 16, 2023

ولفت تقرير “صحيح مصر” إلى أنه لا يمكن أن يجزم بمسؤولية أجهزة الأمنية، عن خروج الشحن الموجودة على متن الطائرة نحو زامبيا، أو خروجها من مصر بالأساس، وخاصة أن الطائرة يُظهر مالكها على مواقع تعقب الطائرات “سري” أي غير معلن.

من يدير الطائرة؟.. وعلاقتها بمحمود السيسي

هذا وزعم البعض أن هذه الطائرة بالأساس التي اشتهرت باسم “طائرة زامبيا”، هي الطائرة الخاصة لمحمود السيسي نجل الرئيس المصري.

وفي هذا السياق قال ضابط أمن الدولة المصري السابق هشام صبري، في تغريدة له على حسابه بتويتر:””يتردد” إن العروسة دي T7-EGY والمسجلة برضه في سان مارينو، هي الطائرة الخاصة لمحمود السيسي أو على الأقل تحت تصرفه.”

وتابع مرفقا تغريدته بصور للطائرة في مطار العلمين حيث كانت تتواجد قبل أيام:”آخر مشاهدة في مطار العلمين يوم 7 أغسطس. قولت أعمل خير والناس اللي بتحب تدور، تدور وتجيبلنا تحركات العروسة. T7-EGY Private Bombardier BD-700-2A12 Global 7500″

"يتردد" إن العروسة دي T7-EGY والمسجلة برضه في سان مارينو، هي الطائرة الخاصة لمحمود السيسي أو على الأقل تحت تصرفه. آخر مشاهدة في مطار العلمين يوم 7 أغسطس.

قولت أعمل خير والناس اللي بتحب تدور، تدور وتجيبلنا تحركات العروسة. T7-EGY Private Bombardier BD-700-2A12 Global 7500#وامبيا pic.twitter.com/mtZWpbdYp4 — Hesham Sabry هشام صبري (@heshamsabry01) August 16, 2023

هذا وتدير الطائرة -بحسب مؤسسة Eurocontrol المتخصصة في قواعد بيانات الطائرات المدنية والحربية، شركة تدعى “Flying Group Middle East”، والتي لها مقرًا في مدينة دبي بالإمارات.

وتواصل فريق “صحيح مصر” مع إدارة الشركة في بلجيكا، عبر الأرقام المسجلة على موقع لينكد إن، وتنصل مسؤول في الشركة -رفض ذكر اسمه- من الطائرة وفرع الشركة في دبي وقال إن “الشركة غير مسؤولة عن إدارة تلك الطائرة الخاصة، وأنهم ليس لهم أي فروع في دبي”.

توقيف “طائرة الكنز” في زامبيا

وأعلنت السلطات الأمنية في زامبيا، صباح الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تحفظها على طائرة خاصة قادمة من مطار الملكة علياء في عمان بالأردن، بعدما استقرت في مطار القاهرة “ترانزيت” لمدة تزيد عن 12 ساعة.

الطائرة الخاصة التي هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة لوساكا، قبل ثلاثة أيام، وتحديدًا في 13 أغسطس، كان على متنها 6 مصريين، ومحملة بـ 5 مليون و698 ألف دولار في حقائب وصناديق، بجانب 602 قطعة مطلية بالذهب تزن 127 كيلو جرام تقريبًا، وقالت السلطات الزامبية لاحقًا أنها سبائك مزيفة، وعبارة عن خليط من عدة المعادن بنسب مختلفة، وليست ذهب خالص.