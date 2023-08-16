ابنة عمرو دياب تتحوط خشية الكشف عن صدرها.. هل اعتنقت المسيحية من أجل حبيبها؟

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وطن– أثارت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، شكوكاً حول اعتناق المسيحية، بعد إطلالتها الغريبة في الكنيسة.

ونشرت ابنة عمرو دياب عدة صور عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تقف تحت شمعدان الكنيسة بطريقة غريبة.

أين والديها؟

وكانت جنا دياب ترتدي تنورة وتوب واسع يكشف صدرها، وتضع يدها عليه خوفاً من كشف المستور.

وهاجم المتابعون جنا دياب التي تركت الصور بلا تعليق، وتساءلوا عن دور والدتها السعودية زينة عاشور ووالدها عمرو دياب.

فكتبت متابعة: ” ما شاء الله تبارك الله هي دي تربية عمرو دياب وزينة عاشور.. وكمان امها من بلد الحرمين ومهد التوحيد مصور في كنيسة”.

وتابعت: “نفسي اعرف لو امك مش من السعوديه كنتي هتعملي إيه اكثر من كدة.. لا ادب ولا دين”.

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هل غيرت دينها من أجل حبيبها؟

وقال آخر: ” تربية وسخة ياعمرو.. بنتك بتعبد الصليب ومرافقة واد بريطانى افرح ياعمرو”.

وفسر متابع الأمر على طريقته قائلا: ” هي بتشاور عقلها تتجوز الشاب البريطاني وتخش المسيحية عشان خاطره واهلا بك ياعمرو في وطنك”.