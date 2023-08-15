رقص إماراتي وحاخام إسرائيلي .. فيديو مُخزٍ في قلب أبوظبي! (شاهد)

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وطن – احتفى حساب “اسرائيل بالعربية” على منصة X “تويتر سابقاً”، بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بمقطع فيديو، رقص إماراتي وحاخام إسرائيلي في أبوظبي.

ونشر حساب “اسرائيل بالعربية” الموجّه لإيصال رسائل وأفكار اسرائيلية للمغردين العرب، فيديو من حفل زفاف الحاخام ليفي دوكمان في أحد الفنادق الإماراتية في دبي.

وأقيم الحفل في سبتمبر 2022.

ويظهر في الفيديو، الحاخام الإسرائيلي “دوخمان” يرقص مع مواطن إماراتي خلال الحفل.

الرقص والموسيقى لغة عالمية تساهم في تأليف القلوب بين الناس من كافة انحاء المعمورة ودولة الامارات المتحدة هي دولة التفاهم والتسامح والتقارب😎

pic.twitter.com/QfqWLoy7vW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 15, 2023

وأرفق حساب “اسرائيل بالعربية” فيديو رقص إماراتي وحاخام في أبوظبي بتغريدة زعم فيها أنّ: “الرقص والموسيقى لغة عالمية تساهم في تأليف القلوب بين الناس من كافة انحاء المعمورة ودولة الامارات المتحدة هي دولة التفاهم والتسامح والتقارب”.

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ويعرف الحاخام ليفي دوخمان بأنه الحاخام الرئيسي ليهود الإمارات الذين اتخذ عدد كبير منهم العيش في الإمارات عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين بوساطة أميركية.

اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وفي 15 أيلول/ سبتمبر 2020 أي منذ ما يقارب العامين ونيّف، أقدمت الإمارات على التطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ توقيع الاتفاق المشؤوم، أبرمت الإمارات والاحتلال اتفاقيات كثيرة تعاون في مجالات عديدة.

وفي شهر آذار 2023، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة.

وتهدف تلك الإتفاقية إلى تقليص التعريفة الجمركية عن نحو 96% من البضائع المتداولة بين البلدين أو إلغائها.

كما أنه في عام 2022 تخطّت قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 2.5 مليار دولار باستثناء المنتجات المعلوماتية والخدمات.

ويضع ذلك أبو ظبي في المرتبة 16 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، وفق الخارجية الإسرائيلية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.