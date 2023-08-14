الإثنين, أغسطس 14, 2023
الرئيسيةحياتنامفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما...
حياتنا

مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!

عودة مبابي للتدريبات تشير إلى انه قد يمدد عقده لأن ناصر الخليفي أخبره أنه لن يلعب للنادي مرة أخرى ما لم يوقع على التمديد.

كتب فهمي الورغمي
مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!
كيليان مبابي
- Advertisement -

وطن- أعيد دمج لاعب الممنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسميًا في تشكيلة الفريق الأول في باريس سان جيرمان بعد “محادثات بناءة وإيجابية” مع الباريسيين.

ونقل موقع “دورحة نيوز” الناطق بالإنجليزية عن صحفيي RMC Sports فابريس هوكنز وفابريزيو رومانو ، قولها أن عودة مبابي تأتي بعد استبعاده من جولة ما قبل الموسم للنادي في اليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء في بيان صادر عن باريس سان جيرمان: “بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ولوريان ، تمت إعادة دمج اللاعب في تدريب الفريق الأول هذا الصباح”.

ويشير الإعلان إلى أن مبابي قد يمدد عقده لأن الرئيس ناصر الخليفي أخبر مبابي أنه لن يلعب للنادي مرة أخرى ما لم يوقع على التمديد.

وبحسب الموقع القطري سيبدأ PSGباريس سان جيرمان وكيليان مبابي جولة جديدة من المفاوضات حول تجديد العقد .

- Advertisement -

مبابي يرغب في البقاء في سان جيرمان!

واكدت تقارير على أن مبابي يريد البقاء في باريس سان جيرمان ، على الرغم من تلقيه تحذيرات بأنه قد يضطر إلى الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم بأكمله.

مبابي يرغب في البقاء في سان جيرمان!
مبابي يرغب في البقاء في سان جيرمان!

ومع ذلك ، ألمح العديد من الصحفيين الرياضيين إلى أن التقرير صدر لإيقاظ ريال مدريد لتقديم عرض لمبابي هذا الموسم بسعر أعلى.

خطة وتسريب

وفي هذا السياق، قال الصحفي الرياضي القطري محمد الكعبي في تدوينة له على موقع “X” (تويتر سابقا):”في رأيي ، خطة وتسريب من محيط اللاعب … لتحفيز ريال مدريد على التحرك نحوه هذا الموسم بثمن باهظ ، وبالتالي يحصل اللاعب على باقي مكافأة الولاء التي يريدها”.

يشار إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية ستكون حاسمة حول انتقال مبابي إلى إسبانيا أو البقاء في باريس سان جيرمان .

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

رياضة

باريس يُواصل الضغط على مبابي للرحيل بهذا التصرف!

رياضة

ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

رياضة

كم بلغ قيمة عرض ريال مدريد الأول لشراء مبابي هذا الصيف ؟!

رياضة

باريس يتعاقد مع بديل مبابي بشكل رسمي تمهيداً لرحيله.. وهذه تفاصيل الصفقة

حياتنا

مبابي يتسكع برفقة فتاتين عاريتين على جزيرة إيطالية بينما قمصانه يتم إخلاؤها من المتجر (شاهد)

رياضة

انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس قد يتأجل بسبب برشلونة والهلال السعودي يتفاوض

حياتنا

أشرف حكيمي يودع اليابان بـ”الواغيو” النادر (شاهد)

رياضة

باريس سان جيرمان قريب من التوقيع هذا الصيف مع بديل مبابي.. وهذا ما سيدفعه

رياضة

تشافي يحسم مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة بعد عرض باريس

حياتنا

أشرف حكيمي ينشر صورة له مع كيم كارداشيان والأخيرة تتبرأ منها وتنكرها.. لماذا؟

حياتنا

أشرف حكيمي رفقة فتاة يابانية فائقة الجمال.. هل يستفز هبة عبوك؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميان بنت شهاب بن طارق زوجة ذي يزن بن هيثم في أول جلسة تصوير رسمية لها (شاهد)

موعد مباراة الوحدات ضد شباب الأهلي والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

روجينا في مهرجان العلمين تدخل خط المنافسة في التعري على طريقة إليسا (فيديو)

إطلالة جديدة وغريبة للأمير مقرن بن عبد العزيز.. ماذا يفعل برفقة الصقور في لندن؟

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد والتوقيت في دوري روشن السعودي

خبر غير سار لجماهير النصر السعودي بشأن رونالدو

جورجينا رودريغيز تعود للسعودية وتحتفل بفوز النصر بفستان أحمر عارِ

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن علاقتها العاطفية بطليقها (شاهد)

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC