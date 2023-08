مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!

- Advertisement -

وطن- أعيد دمج لاعب الممنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسميًا في تشكيلة الفريق الأول في باريس سان جيرمان بعد “محادثات بناءة وإيجابية” مع الباريسيين.

ونقل موقع “دورحة نيوز” الناطق بالإنجليزية عن صحفيي RMC Sports فابريس هوكنز وفابريزيو رومانو ، قولها أن عودة مبابي تأتي بعد استبعاده من جولة ما قبل الموسم للنادي في اليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء في بيان صادر عن باريس سان جيرمان: “بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ولوريان ، تمت إعادة دمج اللاعب في تدريب الفريق الأول هذا الصباح”.

ويشير الإعلان إلى أن مبابي قد يمدد عقده لأن الرئيس ناصر الخليفي أخبر مبابي أنه لن يلعب للنادي مرة أخرى ما لم يوقع على التمديد.

