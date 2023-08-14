مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!

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وطن- أعيد دمج لاعب الممنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسميًا في تشكيلة الفريق الأول في باريس سان جيرمان بعد “محادثات بناءة وإيجابية” مع الباريسيين.

ونقل موقع “دورحة نيوز” الناطق بالإنجليزية عن صحفيي RMC Sports فابريس هوكنز وفابريزيو رومانو ، قولها أن عودة مبابي تأتي بعد استبعاده من جولة ما قبل الموسم للنادي في اليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء في بيان صادر عن باريس سان جيرمان: “بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ولوريان ، تمت إعادة دمج اللاعب في تدريب الفريق الأول هذا الصباح”.

ويشير الإعلان إلى أن مبابي قد يمدد عقده لأن الرئيس ناصر الخليفي أخبر مبابي أنه لن يلعب للنادي مرة أخرى ما لم يوقع على التمديد.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has been reintegrated into Paris Saint-Germain first squad. PSG statement: “Following very constructive, positive talks between PSG and Kylian Mbappé before game vs Lorient, the player has been reinstated into first team training squad this morning”. pic.twitter.com/qNUVRGgZbQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

وبحسب الموقع القطري سيبدأ PSGباريس سان جيرمان وكيليان مبابي جولة جديدة من المفاوضات حول تجديد العقد .

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مبابي يرغب في البقاء في سان جيرمان!

واكدت تقارير على أن مبابي يريد البقاء في باريس سان جيرمان ، على الرغم من تلقيه تحذيرات بأنه قد يضطر إلى الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم بأكمله.

ومع ذلك ، ألمح العديد من الصحفيين الرياضيين إلى أن التقرير صدر لإيقاظ ريال مدريد لتقديم عرض لمبابي هذا الموسم بسعر أعلى.

خطة وتسريب

وفي هذا السياق، قال الصحفي الرياضي القطري محمد الكعبي في تدوينة له على موقع “X” (تويتر سابقا):”في رأيي ، خطة وتسريب من محيط اللاعب … لتحفيز ريال مدريد على التحرك نحوه هذا الموسم بثمن باهظ ، وبالتالي يحصل اللاعب على باقي مكافأة الولاء التي يريدها”.

يشار إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية ستكون حاسمة حول انتقال مبابي إلى إسبانيا أو البقاء في باريس سان جيرمان .