خبر غير سار لجماهير النصر السعودي بشأن رونالدو

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وطن- تلقى عشاق وجماهير النصر السعودي خبر غير سار بشأن طبيعة إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعرض لها في مباراة نهائي البطولة العربية للأندية.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، اللاعب البرتغالي رونالدو. وهو يتألم بشدة بعد إصابته، ليقوم المدرب باستبداله على الفور في المباراة النهائية بين النصر والهلال في البطولة العربية للأندية.

إصابة رونالدو

وكان الدون رونالدو قد نجح مع فريقه النصر السعودي (العالمي)، من التتويج ببطولة العربية للأندية 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفوز. لصالح النصر السعودي، داخل مرمى الفريق المنافس الهلال السعودي.

وغادر البرتغالي رونالدو محمولا على نقالة بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، عقب اصطدامه بكرة مشتركة مع محمد جحفلي لاعب نادي الهلال السعودي، في الدقيقة ال112 من الوقت الإضافي.

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غياب رونالدو عن مباراة النصر السعودي

من جهته، أفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، في تغريده نشرتها عبر حسابها على موقع منصة x، ” الفحص المبدئي يؤكد إصابة رونالدو يؤكد إصابته بكدمة وغيابه عن مواجهة الاتفاق القادمة، في منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي روشن”.

وبالتالي فإن البرتغالي سيكون خارج حسابات المدرب البرتغالي كاسترو، في أولى مباريات النصر السعودي في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن). كما وسيكون اللاعب عبد الرحمن غريب البديل عن الدون في التشكيلة الأساسية للفريق العالمي.

وسيلتقي فريق النصر السعودي. أمام منافسه الاتفاق، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على ميدان ملعب ( محمد بن فهد).