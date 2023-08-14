جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

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وطن- اعتلى فريق الاتحاد حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024، بعد ختام منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق اتحاد جدة الفوز على منافسه الرائد بثلاثية نظيفة دون مقابل، كانت من توقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال58 وإيجور كورونادو في الدقيقة ال73 وال79.

مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى

كما ونجح فريق الهلال في الفوز على منافسه أبها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي الممتاز.

وسجل ثلاثية الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، عن طريق اللاعب مالكوم في الدقائق ال31 وال55 وال77.

فيما أحرز فريق أبها الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب سعد بقير في الدقيقة ال33 من زمن مجريات الشوط الأول للمباراة.

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كما وتلقى فريق النصر السعودي (العالمي)، الخسارة المفاجئة أمام نظيره الاتفاق، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات الفريق التي غاب عنها الدون كريستيانو رونالدو البرتغالي بسبب الإصابة.

وسجل هدفين الاتفاق داخل مرمى النصر روبن كوايسون في الدقيقة ال47 وموسى ديمبيلي في الدقيقة ال53.

كما وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الوحيد لصالح النصر السعودي عند الدقيقة الرابعة على بداية أحداث المباراة.

وتعادل الشباب السعودي أمام الأخدود بهدف لكليهما، كما وبذات النتيجة تعادل الفتح أمام التعاون في منافسات الجولة الأولى على افتتاح الدوري السعودي الممتاز (روشن).

جدول ترتيب الدوري السعودي

كما وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز 2023-2024، مع نهاية منافسات الجولة الأولى، على النحو الآتي:

الاتحاد السعودي 3 نقاط.

الهلال السعودي 3 نقاط.

الفيحاء 3 نقاط.

الأهلي 3 نقاط.

الطائي 3 نقاط.

الرياض 3 نقاط.

الشباب نقطة واحدة.

التعاون نقطة واحدة.

الفتح نقطة واحدة.

الأخدود نقطة واحدة.

النصر بدون نقاط.

ضمك بدون نقاط.

الوحدة بدون نقاط.

أبها بدون نقاط.

الخليج بدون نقاط.

الحزم بدون نقاط.

الرائد بدون نقاط.