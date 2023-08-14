الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةرياضةجدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر
رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

الاتحاد يعتلي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي مع ختام منافسات الجولة الأولى

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري السعودي
- Advertisement -

وطن- اعتلى فريق الاتحاد حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024، بعد ختام منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق اتحاد جدة الفوز على منافسه الرائد بثلاثية نظيفة دون مقابل، كانت من توقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال58 وإيجور كورونادو في الدقيقة ال73 وال79.

مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى

كما ونجح فريق الهلال في الفوز على منافسه أبها بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي الممتاز.

وسجل ثلاثية الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، عن طريق اللاعب مالكوم في الدقائق ال31 وال55 وال77.

فيما أحرز فريق أبها الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب سعد بقير في الدقيقة ال33 من زمن مجريات الشوط الأول للمباراة.

- Advertisement -

كما وتلقى فريق النصر السعودي (العالمي)، الخسارة المفاجئة أمام نظيره الاتفاق، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات الفريق التي غاب عنها الدون كريستيانو رونالدو البرتغالي بسبب الإصابة.

وسجل هدفين الاتفاق داخل مرمى النصر روبن كوايسون في الدقيقة ال47 وموسى ديمبيلي في الدقيقة ال53.

كما وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الوحيد لصالح النصر السعودي عند الدقيقة الرابعة على بداية أحداث المباراة.

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

وتعادل الشباب السعودي أمام الأخدود بهدف لكليهما، كما وبذات النتيجة تعادل الفتح أمام التعاون في منافسات الجولة الأولى على افتتاح الدوري السعودي الممتاز (روشن).

جدول ترتيب الدوري السعودي

كما وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز 2023-2024، مع نهاية منافسات الجولة الأولى، على النحو الآتي:

الاتحاد السعودي 3 نقاط.

الهلال السعودي 3 نقاط.

الفيحاء 3 نقاط.

الأهلي 3 نقاط.

الطائي 3 نقاط.

الرياض 3 نقاط.

الشباب نقطة واحدة.

التعاون نقطة واحدة.

الفتح نقطة واحدة.

الأخدود نقطة واحدة.

النصر بدون نقاط.

النصر السعودي
النصر السعودي

ضمك بدون نقاط.

الوحدة بدون نقاط.

أبها بدون نقاط.

الخليج بدون نقاط.

الحزم بدون نقاط.

الرائد بدون نقاط.

الهلال السعودي
الهلال السعودي
المصدروطن + الدوري السعودي تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

رياضة

ماذا أخرج رونالدو من جسده؟.. فعل مقزز وغريب لكريستيانو ضد البليهي

رياضة

منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار ينضم إلى نادي الهلال السعودي بشروط خاصة جدا

رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد والتوقيت في دوري روشن السعودي

رياضة

خبر غير سار لجماهير النصر السعودي بشأن رونالدو

حياتنا

جورجينا رودريغيز تعود للسعودية وتحتفل بفوز النصر بفستان أحمر عارِ

رياضة

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

حياتنا

تصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي (فيديو)

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا ترقص لـ رونالدو مكافأة له بعد فوز النصر (فيديو)

رياضة

راموس يُوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. وهذا هو النادي الذي سينضم إليه

رياضة

بسبب علم نادي النصر.. اشتباك عنيف بين البليهي وتاليسكا في نهائي البطولة العربية للأندية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

القبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية والإباحية (فيديو)

صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

نسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)

وزير الدفاع التركي مخاطباً الأسد بحدة: “تحلى بالعقل وما تريده لن يحدث ولا يمكن تخيله حتى”!

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

“بغداد الواحدة ظهرا”.. فيديو صادم من العراق وحرارة الجو تُذيب النعال!

مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC