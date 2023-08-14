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حياتنا

بعد تعري راما الركابي.. فيديو فاطمة الخالدي الجنسي يثير جدلا في العراق

العراقية فاطمة الخالدي أمام فضيحة جنسية مدوية تفاعل معها جزء واسع من العراقيين

كتب فهمي الورغمي
بعد تعري راما الركابي.. فيديو فاطمة الخالدي الجنسي يثير جدلا في العراق
فاطمة الخالدي
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وطن- تُلاحق فضيحة جنسية من العيار الثقيل صانعة محتوى عراقية تُدعى “فاطمة الخالدي” بعد انتشار مقاطع فيديو لها، في وضعيات مخلّة رفقة شخص آخر لم تظهره المشاهد المُتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فاطمة الخالدي في مقطع الفيديو المُسرّب وهي عارية عن كلّ ملابسها، بينما كانت رفقة شخص ثانٍ لم يُرشد البحث إلى هويته وعلاقته بها.

وبدت فاطمة الخالدي في المشاهد الإباحية المذكورة، غير مبالية بالشخص الثاني بينما كان يُوثّق اللحظات الحميمية بينهما داخل غرفة، حيث يمكن بسهولة رصد “خرطوم شيشة” مرمي في أرجاء المكان.

فاطمة الخالدي
فاطمة الخالدي
فيديو فاطمة الخالدي الجنسي
فيديو فاطمة الخالدي الجنسي

وقبل انتشار هذه الفضيحة المدوية، دأبت المؤثرة العراقية على نشر مقاطع فيديو كانت فيها مرتدية “الحجاب“، ونشر مقاطع متنوعة حسب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع لمسة متواصلة من “الإيحاءات الجنسية” في تلك الفيديوهات.

ويأتي تفجّر فضيحة فاطمة الخالدي بعد أيام من فضيحة جنسية أخرى تورّطت فيها المتحولة الجنسية العراقية “راما الركابي” في بثّ مباشر.

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إباحيات راما الركابي تغزو المواقع

وعلى مدار الشهرين الماضيين، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور للمتحولة الجنسية راما الركابي صاحبة الـ 17 عاما.

كان آخرها ظهورها في بثّ مباشر على تطبيق تيك توك، بينما كانت تُقبل صديقها “الكردي” بطريقة حميمية وسط حالة من الذهول استرعت الآلاف من متابعيها.

وبالنسبة لراما الركابي، لم تكن تلك الحادثة الخطّ الفاصل بين إثارة السوشيال ميديا وبين الإثارة الجنسية عبر المواقع المتخصصة والمعروفة.

حيث أقدمت المراهقة العراقية في مناسبة سابقة على خلع ثيابها في بثّ سناب مباشر، وقامت في الأثناء بالكشف عن صدرها على مرأى الجميع. لتعود لاحقاً وتؤكد أنها كانت في حالة سكر تامة ولم تكن تدري ما صنعت يداها.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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