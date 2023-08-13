سلطنة عمان.. انفجار مروع بالعاصمة مسقط هز المعبلية وخسائر فادحة (فيديو)

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وطن- أفادت شرطة عمان السلطانية بوقوع إصابات في صفوف عدد من الأشخاص وتأثر بعض المركبات والمباني، إثر وقوع انفجار في أحد المطاعم بمنطقة “المعبيلة السابعة” في العاصمة مسقط، حسب بلاغ صدر في الغرض اليوم، الأحد.

وجاء في نصّ البلاغ: “وقوع انفجار في أحد المطاعم بمنطقة المعبيلة السابعة مع وجود إصابات في بعض الأشخاص وتأثر بعض المركبات والمباني المحيطة، وتشير الدلائل الأولية عن حدوث ذلك بسبب غاز الطبخ”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة من مكان الحادثة، تضرر عدد من المباني المجاورة للمطعم المذكور.

وقوع انفجار في أحد المطاعم بمنطقة المعبيلة السابعة مع وجود إصابات في بعض الأشخاص وتأثر بعض المركبات والمباني المحيطة، وتشير الدلائل الأولية عن حدوث ذلك بسبب غاز الطبخ.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 13, 2023

كما شهدت المنطقة تجمعاً لعشرات المواطنين بالقرب من سيارات تهشّم زجاج بعضها، فيما أصبحت أخرى في حالة عطب شبه تامّ.

والمعبيلة في سلطنة عمان، هي منطقة سكنية مترامية الأطراف تمتد من ساحل خليج عمان. وهي موطن لشاطئ السيب المسطح الواسع، المدعوم بكورنيش محاط بأشجار النخيل حيث يُشتهر بركوب الدراجات والمشي.

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كما تنتشر مطاعم المأكولات البحرية والمقاهي في الهواء الطلق في المنتزه، بينما تقع أماكن تقديم الشاورما ومطاعم البرغر على طول شارع السيب.

ووثق مقطع متداول الانفجار في أحد مطاعم المعبيلة بولاية السيب، وهو مطعم ومطبخ “أمواج اليمن”، صباح اليوم ووقوع أضرار.

مقطع متداول لوقوع انفجار في أحد مطاعم #المعبيلة بولاية السيب " مطعم ومطبخ أمواج اليمن" صباح اليوم ووقوع أضرار. pic.twitter.com/mNqLN4Zozz — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) August 13, 2023

هذا وتعاملت فرق البحث والإنقاذ والإسعاف وفريق التعامل مع حوادث المواد الخطرة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط، مع بلاغ انفجار في مبنى بأحد المطاعم بمنطقة المعبيلة الجنوبية بولاية السيب، بمجرد وصول البلاغ.

وبحسب وسائل الإعلام العمانية المحلية فقد، أٌصيب 18 شخصًا تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتأثرت المباني المجاورة، وعددا من المركبات في انفجار المبنى بمنطقة المعبيلة.