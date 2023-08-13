خبراء يحذرون من مخاطر صحية يمكن أن تسببها إزالة شعر الأنف أو نتفه

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وطن-يفضل الكثيرون إزالة شعر الجسم في مناطق مثل الساقين وتحت الإبط، لأسباب جمالية أو تتعلق بالنظافة. ومع ذلك، حذر الخبراء من مخاطر صحية محتملة عند إزالة الشعر من الأنف بالشمع أو نتف الشعر.

حيث يلعب شعر الأنف دورًا وقائيًا حيث يعمل كحاجز ضد مسببات الأمراض ولذلك يوصى بعدم إزالة شعر الأنف بالشمع حتى لو وجدته قبيحًا!

وإذا كانت هناك منطقة واحدة لا يجب تنظيفها بالشمع؛ فهي الأنف! ومع ذلك، لا يزال لدى البعض شعر بارز من الأنف، ما قد يزعجهم ويجعلهم يرغبون في إزالته. بيد أن وجوده في هذه المنطقة من الوجه بالتحديد ليس من قبيل الصدفة: فهو يعمل على حمايتنا من البكتيريا والالتهابات، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

حاجز ضد الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى

من المعروف أن شعر الأنف يعمل كفلتر يمنع “الغبار وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية” من دخول الرئتين. وعندما تدخل الجزيئات إلى الأنف، تتعثر على طبقة رقيقة من المخاط تغلف الشعر. وفي النهاية، إما أن تعطس الجسيمات أو تبتلعها.

تعتبر الممرات الأنفية؛ نقاط دخول للفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى للإنسان. لذلك يشكل شعر الأنف نوعًا من الحاجز الطبيعي الطبيعي الذي يحد من وصوله إلى الجسم. وفي الواقع، “عندما يلامس شيء ما غريب شعر الأنف، فإن ذلك يؤدي إلى العطس، ما يمنعه من الدخول أكثر في الممرات الأنفية”.

وأضاف الدكتور بيسلي: “عندما يلمس شيء ما شعر الأنف، مثل حشرة صغيرة أو مهيجات أخرى، فإنه يؤدي إلى عطس انعكاسي، وهي طريقة الجسم لطرد الدخيل أو المهيج”.

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من جانبها، قالت الدكتورة نيكول آرونسون، أخصائية طب الأنف والأذن والحنجرة: “في حين أن إزالة الشعر بالشمع لا يضعف بالضرورة جهاز المناعة، فإنه يخترق حاجز الجلد عن طريق خلق فتحات للبكتيريا للوصول إلى الأنسجة العميقة، وبالتالي خلق فرصة للعدوى”.

وقالت الدكتورة آرونسون: “ينمو الشعر تحت الجلد بعد إزالة الشعر عندما لا يتمكن الشعر الجديد الذي يتجدد من البصيلة من اختراق الجلد. ولأن الشمع يزيل الشعر من الجذور، يجب أن يجد الشعر طريقه عبر الطبقة الخارجية من الجلد مرة أخرى (على عكس طرق إزالة الشعر الأخرى حيث يترك الشعر على سطح الجلد)”.

كما أضاف دون بيسلي، اختصاصي طب الأذن والأنف والحنجرة من الولايات المتحدة: “الأنف منطقة حساسة بها العديد من الأوعية الدموية والأغشية المخاطية”.

أوضح الدكتور مايكل جاكوبس، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من نيويورك: “إن الدور الأساسي لشعر الأنف هو حبس الغبار وحبوب اللقاح والجزيئات الأخرى المحمولة في الهواء بحيث يتم ترشيح الهواء الذي تتنفسه جزئيا. ويمكن أن يعمل الشعر كحاجز مادي لمنع المواد المسببة للحساسية من دخول الممرات الأنفية والتسبب في مشاكل”

هذا وتعدّ المكورات العنقودية الذهبية؛ بكتيريا توجد على الجلد أو في أنف الناس، كما أنها ناقلات صحية، وغير ضارة. ولكن في حالة الالتهاب – الذي يمكن أن يكون ناتجًا عن إزالة الشعر – يمكن لهذه البكتيريا أن تنشط وتسبب عدوى أكثر خطورة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

لا تقم بإزالة شعر الأنف تمامًا، ولكن قص الشعر البارز

وتعني إزالة الشعر في أنفك تماما أنك تتخلص من نظام الترشيح الحيوي هذا. وقد يجعلك هذا عرضة للعدوى مثل التهاب الدهليز الأنفي (التهاب داخل الأنف) وخراج الأنف. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي إزالة الشعر بالشمع أيضا إلى آثار جانبية، والتي تكون أكثر احتمالية إذا قام بها شخص غير مدرب.

والشمع شديد السخونة يمكن أن يحرق الأنسجة التي تبطن تجويف الأنف، والمعروفة باسم الغشاء المخاطي للأنف. وهذا من شأنه أن يسبب آفات في الأنف مرة أخرى ما يزيد من خطر العدوى. وبشكل عام يمكن أن يكون استخدام الشمع مزعجا للجلد

بالإضافة غلى ذلك، هناك ميزة أخرى لهذه الشعيرات، فهي تساعد في الحفاظ على رطوبة الأنف وبالتالي ترطيب الهواء الذي نتنفسه، وهذا أفضل للرئتين. لذلك، إذا كنت ترغب حقًا في التخلص من هذه الشعيرات، فمن الأفضل استخدام المقص – ويفضل تطهيره مسبقًا – وقص فقط الشعر الذي يبرز من أنفك، حتى لا تعرّض أنفك للمخاطر الصحية المحتملة.

وختامًا، حذرت الدكتورة آرونسون من نتف شعر الأنف، مشيرة إلى أنها لاحظت أن هذا يؤدي إلى خراجات أنفية. ويعد تقليم الشعر باستخدام مقص حواجب نظيف أو ماكينة للحلاقة الكهربائية أكثر أمانا.