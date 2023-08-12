السبت, أغسطس 12, 2023
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ميريام فارس تشعل حفلها في سلطنة عمان بالدلع والغنج وهكذا حاولت ستر جسدها العاري

شاركت فرقة دبكة استعراضية ميريام فارس على مسرح ظفار في تقديم بعض الأغاني

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس تشعل حفلها في سلطنة عمان بالدلع والغنج وهكذا حاولت ستر جسدها العاري
ميريام فارس
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وطن– أشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الأجواء في حفلتها في سلطنة عمان بالرقص والدلع والتطبيل.

ونشرت ميريام فارس عدة مقاطع لحفلها على مسرح المروج الذي نظمته بلدية ظفار ضمن فعاليات خريف ظفار ٢٠٢٣.

رقص ودلع

وارتدت ميريام فارس في سلطنة عمان، فستاناً أبيضاً لامعاً، أوف شولدر، وحاولت تغطية نفسها بقطعة سوداء شفافة على ظهرها.

وكالعادة، مارست الفنانة اللبنانية سحرها على المسرح بالرقص والدلع ومداعبة الجمهور، الذي قدمت له الشكر على الحضور معبرة عن سعادتها بدعوتها إلى مهرجان ظفار في صلالة.

فرقة دبكة

وشاركت فرقة دبكة استعراضية، ميريام على المسرح في تقديم بعض الأغاني.

وقرعت الفنانة الطبل مع الفرقة على أغنية “هذا الحلو، والدبكة هي الجوبي”.

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وقالت ميريام في ثناءها على الجمهور: “لهم شكرا لأنكم أسعدتموني فأنتم شعب لن أنساه في حياتي”.

بلاد راقية

وأردفت: ” كنت متشوقة كثيرًا للصعود على المسرح لأقابل جمهور الحفل الذي أتى من جميع الولايات ومن الخليج.. لأن أهل عمان بقلبي وسلطنة عمان بلاد راقية ومسالمة، أحب زيارتها ولي مشاركات فنية كثيرة هنا”.

وسبق أن زارت ميريام فارس صلالة سابقاً العام الماضي في موسم خريف ظفار 2022.

المصدررصد ومتابعة وطن

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