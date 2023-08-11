ضغوط جديدة لوقف المعونة الأمريكية.. هل يدفع السيسي ثمن قمعه السياسي؟

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وطن- حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن على رفض تقديم المساعدة الأمنية لمصر والتي اشترط الكونجرس أن يقوم الشريك المقرب في الشرق الأوسط بإدخال تحسينات على سجله في مجال حقوق الإنسان .

قال 11 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس بقيادة النائب جريجوري ميكس العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنهم قلقون من الانتهاكات المنهجية المستمرة والمتواصلة لحقوق الإنسان في مصر، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل كأكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية.

واستمرت حزمة المساعدات الأمنية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتلقاها مصر سنويًا من الولايات المتحدة في مواجهة سجلها في مجال حقوق الإنسان ، والذي يشمل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين واستخدام الحبس الاحتياطي، بحسب موقع المونيتور.

ووضع الكونغرس منذ عام 2014 شروطًا متعلقة بحقوق الإنسان على جزء من تلك المساعدة لتحفيز الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ، على تغيير المسار.

رسالة المشرعين إلى بلينكن

وفي رسالتهم إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، دعا المشرعون الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون” من خلال حجب المبلغ الكامل للمساعدات – 320 مليون دولار – التي جعلها المشرعون مشروطًا بتشريعات الاعتمادات السنوية الخاصة بمصر. تلبية معايير معينة لحقوق الإنسان.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، يتطلب الإفراج عن 235 مليون دولار أن تكون مصر قد أحرزت تقدمًا في مجالات مثل سيادة القانون وحماية الأقليات.

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ويخضع هذا التمويل لتنازل للأمن القومي يسمح للإدارة بالإفراج عن الأموال المحتجزة إذا تقرر أن المساعدة في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ومن أجل الإفراج عن دفعة منفصلة قدرها 85 مليون دولار، يجب على وزير الخارجية الأمريكي أن يشهد بأن مصر قد أحرزت “تقدمًا واضحًا وثابتًا” في إطلاق سراح السجناء السياسيين ، والإجراءات القانونية الواجبة ، ومنع ترهيب ومضايقة الأمريكيين.

والعام الماضي، قالت الإدارة الأمريكية إن مصر أوفت بالمتطلبات الخاصة بالسجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، حتى في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إن عدد حالات الإفراج تجاوزه عدد الاعتقالات الجديدة.

لكن الشرط الثالث بشأن القمع العابر للحدود ، والذي أضافه المشرعون للمرة الأولى، قد يجعل من الصعب على الإدارة الإفراج عن الأموال.

واتهم تقرير صدر في أبريل الماضي، عن مجموعة مراقبة مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ، الحكومة المصرية بمراقبة المعارضين وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة جسديًا.

والعام الماضي ، وُجهت لرجل من نيويورك لائحة اتهام بالتصرف كعميل غير مسجل للحكومة المصرية ، بما في ذلك التجسس على خصوم السيسي السياسيين في الولايات المتحدة.

وأمام إدارة بايدن حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدة الأمنية لأكبر دولة عربية سكانًا في العالم، لكن يمكن أن يأتي إخطار إلى الكونجرس في أقرب وقت هذا الشهر.

القرار رمز الكفاح

من نواحٍ عديدة ، يُعد القرار رمزًا لكفاح الإدارة المستمر لتحقيق التوازن بين وعد حملتها بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

وينظر مسؤولو الإدارة إلى مصر على أنها شريك مهم في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دورها في التوسط في النزاعات بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، كما يوفر للجيش الأمريكي وصولاً عاجلاً عبر قناة السويس ويمنح حقوق التحليق لطائراته.

وفي كل عام من العامين الماضيين، حجبت إدارة بايدن أقل من نصف المساعدات المشروطة لمصر – 130 مليون دولار من 300 مليون دولار – في قرار لم يرضِ لا الديمقراطيين التقدميين ، الذين يريدون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر تشددًا ضد السيسي ، ولا الجمهوريون الذين يعتبرونه شريكًا ضروريًا في مكافحة الإرهاب.

في ذلك الوقت ، أشار المسؤولون الأمريكيون إلى بند في قانون التخصيصات قالوا إنه يقصرهم على حجب ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي حزمة المساعدات لمصر في سنة مالية واحدة. تم حذف هذا الحكم هذا العام.

وتم تقليص المساعدة العسكرية للقاهرة في العام الماضي بعد أن اعترض السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ آنذاك، على تأكيد الإدارة بأن إطلاق سراح ما يقرب من 500 سجين سياسي يمثل تقدمًا “واضحًا ومتسقًا” بشأن سجناء.

ومنع ليهي الإفراج عن 75 مليون دولار بعد أن فشل مكتبه ووزارة الخارجية في الاتفاق على مجموعة جديدة من الشروط لمصر.

وتقول جماعات حقوقية إن قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة بعض المساعدات المشروطة لمصر لمدة عامين متتاليين نتج عنه خطوات محدودة ، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 1000 سجين من خلال لجنة العفو الرئاسية المشكلة حديثًا وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

والشهر الماضي ، أصدر الرئيس المصري عفواً عن المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر والباحث باتريك زكي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت علناً إلى إطلاق سراح الرجلين المسجونين بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ، وأبرزت الباقر في حملتها على الإنترنت ضد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.

والاثنين الماضي، وبعد أيام من مكالمة بين بلينكين ووزير الخارجية سامح شكري ، أفرجت الحكومة المصرية عن 33 سجينًا محتجزين على ذمة المحاكمة.

وعلى الرغم من الإفراج عن الضحايا البارزين ، قالت مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية في رسالة الشهر الماضي إن مصر لم “توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها لتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل ملموس”.

وحثت المجموعات، التي كان من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن على حجب المساعدات الكاملة البالغة 320 مليون دولار.

ويصر المسؤولون في الإدارة على أنهم يواجهون مصر علانية وسرية بشأن حقوق الإنسان ، بما في ذلك أثناء زيارة بلينكن للقاهرة في يناير / كانون الثاني. ومع ذلك، واجه بايدن بعض الانتقادات من داخل حزبه بسبب الفشل المتصور في الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بعدم إرسال المزيد من الشيكات الفارغة لـ”ديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة مستترة إلى السيسي ، الجنرال العسكري الذي تحول إلى- الرئيس الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013 الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين.

السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) ، وهو من أشد المنتقدين للحكومة المصرية ، وصف قرار العام الماضي بحجب بعض وليس كل المساعدات العسكرية المشروطة للبلاد بأنه “فرصة ضائعة” لإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان.

وفي أواخر يوليو ، قاد مورفي 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة حثت فيها إدارة بايدن على استخدام المساعدة الأمنية لمصر لمحاسبة الشريك في الشرق الأوسط ، وهو هدف قالوا إنه “حاسم في تعزيز المصالح الأمريكية طويلة الأجل في مصر والمصداقية الأمريكية على الإنسان. الحقوق عالميًا. “