الجمعة, أغسطس 11, 2023
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رياضة

رباعية نظيفة.. إنتر ميامي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

إنتر ميامي يُحقق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي بفضل البرغوث ميسي

كتب فارس أبو شيحة
إنتر ميامي ضد شارلوت
إنتر ميامي ضد شارلوت
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وطن- تأهل فريق إنتر ميامي على حساب نظيره شارلوت، السبت، إلى دور نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي، بعد فوزه في المباراة برباعية نظيفة دون رد.

وحقق إنتر ميامي الأمريكي الفوز الرابع على التوالي بفضل تواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل في المباراة الخامسة له مع فريقه الجديد.

مباراة إنتر ميامي ضد شارلوت

وسجل إنتر ميامي الهدف الأول في الدقيقة ال12، عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وأحرز الهدف الثاني اللاعب روبير تايلور في الدقيقة ال32، كما وجاء ثالث الأهداف بطريق الخطأ، بعد تسجيل لاعب شارلوت أديلسون مالاندا هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال78.

إنتر ميامي
إنتر ميامي

كما وختم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، رابع الأهداف لصالح فريقه إنتر ميامي داخل شباك مرمى شارلوت في الدقيقة ال86.

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وتساوى فريقا إنتر ميامي وشارلوت على مستوى التسديدات. باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتفوق فريق إنتر ميامي في الاستحواذ على الكرة. أمام منافسه شارلوت، حيث وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 62%، مقابل 38% للفريق المنافس شارلوت.

تشكيلة إنتر ميامي ضد شارلوت

ولعب المدرب الأرجنتيني خيرادرو مارتينيز، المباراة أمام منافسه شارلوت في منافسات ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: جوردي ألبا، كمال ميلر، يدلين، سيرهي كريفتسوف.

خط الوسط: بوسكيتس، أوريو، كريماشي.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، روبرت تايلور، جوزيف مارتينيز.

وسيلتقي فريق إنتر ميامي في المواجهة القوية القادمة. أمام منافسه فيلاديفا، الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي على ملعب (ملعب تالين أنغري).

مباراة إنتر ميامي وشارلوت
مباراة إنتر ميامي وشارلوت
المصدروطن + إنتر ميامي تويتر + مواقع التواصل

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