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الأمير الحسين يأكل المنسف بيده ويثير إعجاب الأردنيين بتواضعه (شاهد)

تقدير الأمير الحسين للأردنيين: لقاء مع وجهاء معان وتناول المنسف بالطريقة التقليدية تعكس محبته وتقديره للشعب الأردني

كتب سالم حنفي
الأمير الحسين يأكل المنسف بيده ويثير إعجاب الأردنيين بتواضعه
الأمير حسين بن عبدالله
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وطن- وجه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الشكر الجزيل للأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح بزفافه، وذلك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن محافظة معان في قصر الملك المؤسس.

وقال الأمير الحسين في حديثه لوجهاء محافظة معان أن وعائلته فرحوا جدا بمشاهدتهم الفرح في عيون الناس بمناسبة زفافه، منوها إلى أن هذا الامر أسعد الملك عبدالله الثاني كثيرا على وجه الخصوص.

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان ويشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح في زفافه
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان ويشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة 

واعتبر الأمير الحسين أن هذا الامر ليس بغريب على الأردنيين عامة واهل معان خاصة، موضحا أن هذا يمثل ويعكس محبتهم للملك عبدالله الثاني.

الأمير الحسين يأكل المنسف بيده

واحتفالا وترحيبا بقدومه، أقام وجهاء محافظة معان وليمة على شرف ولي العهد الامير الحسين، الذي قام بتناول طعام الغداء معهم وبينهم، وذلك وفقا لمقاطع فيديو غزت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو الأمير الحسين وهو يتناول “المنسف” (الأكلة الشعبية والرسمية الأشهر في الأردن) على أصوله وحسب العادات والتقاليد من خلال استخدام يده دون الملاعق أو الشوك.

إشادة بإعادة ترميم قصر الملك المؤسس

يشار إلى انه خلال الللقاء الذي جمع الامير الحسين بوجهاء معان، تحدث عدد من الحضور عن أهمية مشروع إعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان، ومبادرة رفاق السلاح المخصصة للمتقاعدين العسكريين، وتعزيز الانضمام إلى الأحزاب لتحقيق الإصلاحات في مختلف المجالات، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا“.

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إشادة بإعادة ترميم قصر الملك المؤسس
إشادة بإعادة ترميم قصر الملك المؤسس

مطالب أهل معان من ولي العهد

واستعرض الحضور أيضا خلال اللقاء مع ولي العهد جملة من المطالب، أهمها: إيجاد حلول لمشكلة شح المياه في المحافظة، وجذب الاستثمارات للتخفيف من صفوف البطالة بين الشباب، وإيلاء مزيد من الاهتمام في قطاع الزراعة.

مطالب أهل معان من ولي العهد
مطالب أهل معان من ولي العهد
المصدربترا ,انستجرام ، وطن

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