إسرائيل ترحل يهوديا إيرانيا يشتبه في قيامه بمحاولة تجسس بعلبة مناديل !

- Advertisement -

وطن- قالت وكالة المخابرات الإسرائيلية (شين بيت) إنها أحبطت محاولة تجسس إيرانية يوم الجمعة عندما احتجزت إيراني يهودي سافر إلى البلاد ومعه صندوق مناديل قالت إنه كان يهدف لإخفاء معدات مراقبة فيه.

وقال الشاباك إن الرجل ، الذي له أقارب في إسرائيل ، اعترف في استجوابه في مطار بن غوريون بأنه وصل إلى البلاد للتجسس على أهداف إسرائيلية لنشطاء الأمن الإيرانيين.

وأضاف “الشاباك” أن الرجل ، الذي تم العثور عليه ومعه هواتف محمولة وبطاقات بنوك وأموال ، مُنع من الدخول وتم ترحيله إلى إيران.

وأعلن الشاباك في بيان أن “هذا الحدث جزء من جهد ايراني واسع لاقامة شبكات تجسس وارهاب في اسرائيل.”

لماذا لم تحكم إسرائيل المتهم؟

وردا على سؤال حول سبب ترحيل المشتبه به بدلاً من محاكمته ، قال مسؤول أمني لرويترز إنه من بين الاعتبارات الأخرى للوكالة ، يعتقد أن الرجل كان يتصرف تحت ضغط وكان الدافع وراءه مكاسب مالية.

وأضاف المسؤول أن هناك “احتمال ضعيف” للجوء القانوني ، حيث أن المشتبه به ليس مواطنا إسرائيليا.

- Advertisement -

حرب ظل مستعرة بين إسرائيل وإيران

وتخوض إسرائيل وإيران حرب ظل منذ عقود ، مع مزاعم متبادلة بالتخريب ومؤامرات الاغتيال.

وفقًا للمؤتمر اليهودي العالمي ، كان هناك حوالي 80 ألف يهودي في إيران عشية الثورة الإسلامية عام 1979 ، غادر معظمهم البلاد منذ ذلك الحين ، لكن يُعتقد الجزء الأكبر من المجتمع اليهودي لا يزال خارج إسرائيل.