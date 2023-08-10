الخميس, أغسطس 10, 2023
الرئيسيةتقاريرقطر تعاقب حماس والسبب "الأسد"!
تقارير

قطر تعاقب حماس والسبب “الأسد”!

تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس وعدم انتظام عملية الدفع بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية

كتب أنس السالم
المنحة القطرية: قطر تعاقب حماس
منذ قرابة 5 أعوام تصرف المنحة القطرية لقطاع غزة
- Advertisement -

وطن – كشف تقرير لموقع BBC عربي عن أن قطر قلصت منحتها المالية لحكومة حماس في قطاع غزة بسبب “تقاربها مع الحكومة السورية”.

وعن السبب الحقيقي وارء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس وعدم انتظام عملية الدفع يقول مصدر مقرب من الحركة لبي بي سي إنه جاء بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من عشر سنوات، حيث أن موقف قطر من الحكومة السورية واضح.

عادت علاقات حماس مع سوريا بعد قطيعة استمرت لأكثر من 10 سنوات
عادت علاقات حماس مع سوريا بعد قطيعة استمرت لأكثر من 10 سنوات

فقد عارضت قطر مؤخرا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.

عجز مالي في حكومة حماس

من جهته، أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت 10 ملايين دولار وتراجعت حتى وصلت 3 ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين.

وأضاف أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة. حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية الا لمرة واحدة وبقيمة 3 مليون دولار. وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

وعن أسباب العجر المالي الكبير في حكومة حماس يقول سلامة معروف لبي بي سي إنه علاوة على تقليص قطر للمنحة المالية فإنه يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.

- Advertisement -

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر بأن السبب هو وجود ضغط إسرائيلي كبير، و اشتراطات إسرائيلية جديدة.

واوضح بأن هذا يعود إلى أن المال المسيس يخضع دائما للشروط والابتزاز على حد وصفه.

قطر قلصت منحتها المالية لحركة حماس
قطر قلصت منحتها المالية لحركة حماس

في ذات السياق، طالبت نقابة الموظفين التابعين لحكومة حماس وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو/ تموز المنصرم. معبرة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه.

المنحة القطرية 

منذ قرابة 5 أعوام تصرف المنحة القطرية لقطاع غزة، ويتم تجديدها سنوياً عبر إصدار بيان من الديوان الأميري القطري. من ثم تحويل الأموال المخصصة للمنحة للجنة القطرية المقيمة في غزة لمتابعة عمليات الصرف.

تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، الأول منها للعائلات الفقيرة و المتعففة، والثاني تم تخصيصة لمحطة الكهرباء.

والجزء الثالث جاء كمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بواقع إجمالي المنحة البالغة 30 مليون دولار شهريا.

السفير القطري محمد العمادي وهنية
السفير القطري محمد العمادي واسماعيل هنية

و يتم صرف 10 مليون دولار لقرابة 100 ألف عائلة فقيرة، وأيضا يتم دفع 10 مليون دولار ثمنا للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

كما أن هناك 10 مليون كانت تدفع للمساهمة في دفع مرتبات موظفي حماس، قبل أن يتم الإعلان عن تقليصها منذ عدة أشهر.

يذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، صرّح لــ”سكاي نيوز عربية“، عن عودة العلاقات مع حركة “حماس”، قال الأسد إن “موقف حماس منّا كان مزيجاً من الغدر والنفاق”.

المصدرBBC

اقرأ أيضاً

الهدهد

الاحتلال يغتال المطارد أمير خليفة والسلطة تقمع جنازته (فيديو وصور)

الهدهد

ما تصنيف دول الخليج في قائمة الدول الأقل خطورة في المنطقة للعام 2023؟!

الهدهد

تحديث الأسطول البحري القطري.. جهود جبارة تصطدم بتحدي نقص عدد السكان

الهدهد

سبب وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن.. من هو أحمد السبيعي؟

الهدهد

القعقاع بن حمد آل ثاني حديث القطريين.. ماذا وراء انتخابه رئيسا لنادي الريان؟

الهدهد

قطار التنافس المكتوم بين السعودية والإمارات يصل محطة باكستان.. والاقتصاد سيد الموقف

الهدهد

رصاص كالمطر.. لحظة اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين والكشف عن هويتهم (فيديو)

الهدهد

على طريقة ألعاب الفيديو.. عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة

الهدهد

الرواتب في قطر تضعها على رأس قائمة أصدرها مؤشر عالمي.. الأولى عربيا

الهدهد

أموال طائلة دفعها نجل ملك البحرين لتشويه سمعة قطر في أوروبا.. تحقيق خطير

الهدهد

لحظة تنفيذ عملية “معاليه أدوميم”.. مهند المزارعة فتح النيران على قطيع من المستوطنين

تقارير

أزمة الكهرباء في غزة.. هل تشعل ثورة شعبية ضد حماس؟ (تقرير)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دنيا بطمة تتجاوز إهانة الملك محمد السادس وتكشف أدق تفاصيل جسدها في استعراض مثير (فيديو)

بـ”دور الوسيط”.. الجزائر مفتاح حل الأزمة في النيجر بعد الانقلاب العسكري

الدوخة عند الاستيقاظ من النوم: قدتكون هذه أسبابها الرئيسية

فيديو لطفل سوري يهز القلوب.. شاهد ما فعله ابن أحد المعتقلين مع مرضى السرطان

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

استئناف تسليم المساعدات لشمال غرب سوريا.. لماذا يعتبر بشار الأسد هو الرابح الأول؟

الأسباب غير المتوقعة لانفصال النساء عن شركائهن بعد مشاهدة فيلم باربي

أرباح أرامكو السعودية ربع السنوية تنخفض بنحو 40٪ !

متى موعد مباراة الهلال والنصر والتشكيلة في نهائي البطولة العربية للأندية؟!

فيلم باربي ومشاهده الجنسية.. السعودية والإمارات تعرضانه ودولتان إحداهما خليجية تمنعانه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC