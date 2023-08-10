قطر تعاقب حماس والسبب “الأسد”!

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وطن – كشف تقرير لموقع BBC عربي عن أن قطر قلصت منحتها المالية لحكومة حماس في قطاع غزة بسبب “تقاربها مع الحكومة السورية”.

وعن السبب الحقيقي وارء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس وعدم انتظام عملية الدفع يقول مصدر مقرب من الحركة لبي بي سي إنه جاء بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من عشر سنوات، حيث أن موقف قطر من الحكومة السورية واضح.

فقد عارضت قطر مؤخرا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.

عجز مالي في حكومة حماس

من جهته، أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت 10 ملايين دولار وتراجعت حتى وصلت 3 ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين.

وأضاف أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة. حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية الا لمرة واحدة وبقيمة 3 مليون دولار. وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.

وعن أسباب العجر المالي الكبير في حكومة حماس يقول سلامة معروف لبي بي سي إنه علاوة على تقليص قطر للمنحة المالية فإنه يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.

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من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر بأن السبب هو وجود ضغط إسرائيلي كبير، و اشتراطات إسرائيلية جديدة.

واوضح بأن هذا يعود إلى أن المال المسيس يخضع دائما للشروط والابتزاز على حد وصفه.

في ذات السياق، طالبت نقابة الموظفين التابعين لحكومة حماس وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو/ تموز المنصرم. معبرة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه.

المنحة القطرية

منذ قرابة 5 أعوام تصرف المنحة القطرية لقطاع غزة، ويتم تجديدها سنوياً عبر إصدار بيان من الديوان الأميري القطري. من ثم تحويل الأموال المخصصة للمنحة للجنة القطرية المقيمة في غزة لمتابعة عمليات الصرف.

تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، الأول منها للعائلات الفقيرة و المتعففة، والثاني تم تخصيصة لمحطة الكهرباء.

والجزء الثالث جاء كمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بواقع إجمالي المنحة البالغة 30 مليون دولار شهريا.

و يتم صرف 10 مليون دولار لقرابة 100 ألف عائلة فقيرة، وأيضا يتم دفع 10 مليون دولار ثمنا للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

كما أن هناك 10 مليون كانت تدفع للمساهمة في دفع مرتبات موظفي حماس، قبل أن يتم الإعلان عن تقليصها منذ عدة أشهر.

يذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، صرّح لــ”سكاي نيوز عربية“، عن عودة العلاقات مع حركة “حماس”، قال الأسد إن “موقف حماس منّا كان مزيجاً من الغدر والنفاق”.