الإمارات تشيطن الجزائر عبر أذرعها.. فضيحة مهنية لمراسل “سكاي نيوز” والمذيعة تُحرجه

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وطن- قدّم “جو تابت” مراسل “سكاي نيوز عربية” في الولايات المتحدة، خلال إفادته لبرنامج “رادار”، تعقيباً على المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الجزائري مع نظيره الأميركي في واشنطن، واستفز هذا التعقيب جزءاً من الإعلاميين الجزائريين بسبب ما وصفوه بـ “الانحياز عن المهنية الصحفية”.

وجاء تدخل الصحفي اللبناني تفاعلاً مع قول وزيرُ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، في واشنطن، إن العلاقاتِ بين البلدين تعود لفترةٍ طويلة، وتزدادُ قوةً في السنوات الأخيرة.

وأضاف بلينكن، في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن هناك روابطَ اقتصادية وأمنية قوية بين البلدين، مؤكدا العملَ المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والساحل الإفريقي.

من جهته قال وزيرُ الخارجية الجزائري، إن الحوار بين البلدين بحالة جيدة جدا، مُضيفا أن التعاون الاقتصادي يزداد ويتنوع.

التقى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن أمس بنظيره الجزائري أحمد عطاف لبحث الشراكة الأمريكية الجزائرية والتشاور بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار في منطقة الساحل والسلام العادل والدائم في أوكرانيا. وإبان اللقاء، أكّد الجانبان دعم بلديهما الكامل لجهود الأمم المتحدة لدفع… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 10, 2023

مشكلات عميقة بين الجزائر وواشنطن

لكن وعلى عكس ما أدلى به الوزيران، قال تابت إن “مصادر الحكومة الأمريكية تؤكد بأن ثمة مشكلات سياسية كبيرة وعميقة في علاقة البلدين”، على حدّ زعمه دون تقديم ما يفيد بصحة كلامه.

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وتابع “نحن نسمع أن واشنطن في كلّ الدوائر – في البيت الأبيض في وزارتي الخارجية والدفاع- منزعجة من موقف الجزائر القريب من روسيا غير المؤيد لدعم أوكرانيا”.

وزعم تابت أن “واشنطن منزعجة من أنّ الجزائر لم تساير موقف الإدارة الأمريكية، سواء فيما تعلقّ الأمر ببايدن أو ترامب حول موضوع الصحراء المغربية وجبهة البوليساريو”، على حسب قوله.

وأضاف أبرز مراسلي “سكاي نيوز عربية” في الولايات المتحدة أن “هناك عدم تفاهم بين واشنطن والجزائر فيما يتعلق باتفاقات أبراهام”.

“جهات جزائرية تزكّي جماعات مسلحة في الساحل”

وادّعى جو تابت أن “هناك بعض الجهات في واشنطن تتهم جهات داخل الجزائر بتزكية أو بدعم بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي”.

وختم الصحفي اللبناني زاعماً أن “الصورة الزهرية التي بدت واضحة في اللقاء الثنائي بين بلينكن وعطاف، لا تعكس في الواقع صحّة العلاقات”، على حدّ قوله.

قبل أن تقاطعه مقدمة برنامج “الرادار” الجزائرية فضيلة سويسي، بالتأكيد على أن البيان الأمريكي يقول عكس ذلك، على حسب تقديرها.