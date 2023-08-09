نسرين طافش غاضبة بشدة بعد تداول سيرتها بين سماسرة المزارع بسبب صورها المثيرة

- Advertisement -

وطن- أصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، توضيحاً بخصوص المزرعة التي قامت بقضاء نهار فيها، والتقاط الكثير من الصور المثيرة هناك.

وقالت نسرين طافش في توضيح نشرته عبر خاصية الستوري على انستجرام: “هي المزرعة اللي تصورت فيها ملك لزوج أختي أبو خليل وليست مزرعة للإيجار إطلاقاً”.

أخبار كاذبة

وأضافت: “لم نستأجرها أنا وعائلتي مثل ما بعض الأخبار الكاذبة اللي عم تطلع بهدف الترويج لتأجير المزارع في سوريا“.

ويبدو أن الموضوع قد أثار غضب نسرين بشدة، إذ أردفت: “عيب عليكن استحوا.. وأي حد بيحاول يأجركون مزرعة بسوريا ويقولكون كانت نسرين مستأجرتها مع عيلتها كذاب”.

وختمت نسرين بتحذير جمهورها: “انتبهوا كرمال ما حدا يضحك عليكون.. استوجب التوضيح فقط”.

فستان باربي

في سياق آخر، تألقت نسرين طافش بفستان باربي الزهري، لحضور حفل زفاف في لبنان تحييه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

- Advertisement -

وشاركت نسرين لقطات من الزفاف وهي تغني مع نانسي عجرم، وترقص على أغنياتها.

وتحمست الفنانة السورية على أنغام أغنية “حبك سفاح”، وهتفت بصوت عالي معها برفقة صديقاتها.