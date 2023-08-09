نسرين طافش غاضبة بشدة بعد تداول سيرتها بين سماسرة المزارع بسبب صورها المثيرة

وطن- أصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، توضيحاً بخصوص المزرعة التي قامت بقضاء نهار فيها، والتقاط الكثير من الصور المثيرة هناك.
وقالت نسرين طافش في توضيح نشرته عبر خاصية الستوري على انستجرام: “هي المزرعة اللي تصورت فيها ملك لزوج أختي أبو خليل وليست مزرعة للإيجار إطلاقاً”.
أخبار كاذبة
وأضافت: “لم نستأجرها أنا وعائلتي مثل ما بعض الأخبار الكاذبة اللي عم تطلع بهدف الترويج لتأجير المزارع في سوريا“.
ويبدو أن الموضوع قد أثار غضب نسرين بشدة، إذ أردفت: “عيب عليكن استحوا.. وأي حد بيحاول يأجركون مزرعة بسوريا ويقولكون كانت نسرين مستأجرتها مع عيلتها كذاب”.
وختمت نسرين بتحذير جمهورها: “انتبهوا كرمال ما حدا يضحك عليكون.. استوجب التوضيح فقط”.
فستان باربي
في سياق آخر، تألقت نسرين طافش بفستان باربي الزهري، لحضور حفل زفاف في لبنان تحييه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وشاركت نسرين لقطات من الزفاف وهي تغني مع نانسي عجرم، وترقص على أغنياتها.
وتحمست الفنانة السورية على أنغام أغنية “حبك سفاح”، وهتفت بصوت عالي معها برفقة صديقاتها.