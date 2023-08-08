زوجة الشهيد عبدالفتاح خروشة تتحدّى “إسرائيل” بعد تفجير منزلها (فيديو)

- Advertisement -

وطن – نسفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزل الشهيد عبدالفتاح خروشة، منفذ عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في شهر أبريل/نيسان الماضي، أدّت لمقتل مستوطنين اثنين .

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية عبر حاجز بيت فوريك، قبل أن تحاصر منزل الشهيد وتشرع بإجراءات تفجيره.

📸 جيش الاحتلال ينسف صباح اليوم الثلاثاء منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق #نابلس، وهو منفذ عملية إطلاق نار أدّت لمقتل مستوطنيْن في بلدة #حوارة جنوب المدينة في شهر فبراير الماضي. تفاصيل وفيديو العملية🔽https://t.co/TCV5V2T0bW pic.twitter.com/auPfkmJ655 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 8, 2023

وأجبرت تلك القوات 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.

تفجير منزل الشهيد عبدالفتاح خروشة منفذ عملية حوارة

ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد. قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عملية نسف المنزل. وفق وسائل إعلام فلسطينية

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وتم استهداف دوريات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة محلية الصنع.

تغطية صحفية: "لحظة انفجار عبوة محلية الصنع بآلية لجيش الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم عسكر بنابلس". pic.twitter.com/gRZXJxhCbN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2023

- Advertisement -

ونفذ الشهيد عبدالفتاح خروشة عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في 26 فبراير/ شباط الماضي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

ويعتقل الاحتلال أبناء الشهيد خروشة الثلاثة بدعوى تقديمهم المساعدة لوالدهم في تنفيذ عملية حوارة.

كما أصدر الاحتلال قبل عدة أيام قرارا بهدم منزل نجله الأسير خالد.

واستشهد عبدالفتاح خروشة مع 5 آخرين، باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين في السابع من مارس/ آذار.

وقالت زوجة الشهيد “خروشة” بعد تفجير منزلها إن الاحتلال “هدم حجارة ، لكن لن يهدموا عزيمتنا وارادتنا”.

حماس: تفجير منازل المقاومين لن يخمد المقاومة بالضفة

تعليقاً على تفجير الاحتلال منزل الشهيد خروشة، أكدت حركة “حماس” أنّ “إصرار العدو على مواصلة تفجير منازل المقاومين وذوي الشهداء والأسرى، “سياسة عجز صهيونية، ثبت فشلها في إخماد المقاومة والتأثير على معنويات المقاومين وعوائلهم المجاهدة”.

وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني “أن أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يعرفون طريقهم للرد على هذه الجريمة”.

وباركت حركة حماس “سواعد المقاومين الأبطال وأبناء شعبنا الأبي الذين تصدوا لاقتحام نابلس”.

في حين أشادت “بالحملات الشعبية المستمرة لرفض سياسة هدم المنازل ومواجهتها بكل الوسائل”.

كما شددت الحركة على أن “هذه الجريمة الجديدة ستدفع أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية وفاءً للتضحيات. وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه”.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، تبنت عملية الشهيد عبدالفتاح خروشة. وقالت إنها جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحف الفلسطينيين.