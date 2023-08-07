فيديو مؤثر لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية

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وطن- انتشر مقطع فيديو جذب الأنظار بقوة، لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي العالمي بكوريا الجنوبية.

ورفع الشاب الأردني، الأذان أمام حشد من الأشخاص، الذين بدت عليهم معالم التأثر الشديد بعذوبة صوت الشاب وهو يرفع الأذان.

والشاب الذي رفع الأذان يُدعى عبدالرحمن الجبالي، وعلق على هذا الأمر قائلا: “أجمل لحظات عمري وأنا أرفع أذان صلاة الجمعة في المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية (الجامبوري)”.

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا، سواء من حيث رواجه الكبير وحصده عددا كبيرا من المشاهدات، أو على صعيد التعليقات المؤثرة من قِبل الناشطين على موقع تويتر.

فقال قاسم: “ماشاء الله تبارك الله .. الله يحفظه وينبته نباتاً حسناً .. والمقطع جميل لكن خربتوه بالموسيقى”.

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فيما كتب مغرد آخر: “ما شاء الله صوت جميل وأداء واثق .. حفظه الله ووفقه”.

وتفاعل بشير قائلا: “اللهم انصر الإسلام والمسلمين”.

وتستضيف كوريا الجنوبية، فعاليات المخيم الكشفي العالمي الذي جذب حوالي 43,000 من شباب الكشافة من 158 دولة.

وخصصت كوريا الجنوبية 6.9 مليار وون (5.3 مليون دولار) لدعم المخيم الكشفي العالمي للتخييم في منطقة “سيمانغيوم” المستصلحة على الساحل الجنوبي الغربي بالبلاد.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن الرئيس الكوري يون سيوك-يول وافق على تخصيص المبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء هان دوك-سو قبل أيام.

وسبق ذلك توجيه من قبل الرئيس يون، بتقديم إمدادات غير محدودة من الحافلات المكيفة والشاحنات ذات الثلاجات إلى المخيم الكشفي العالمي من أجل راحة الكشافة فيها لفترة من الوقت، وتوفير المياه الباردة.

كما أصدر تعليمات بتقديم الإمدادات الطبية الإضافية وتحسين جودة ونوعة الوجبات المقدمة إلى الكشافة وغيرها.

وتعرضت كوريا الجنوبية، لموجة حر عنيفة، وسط زيادة ملحوظة في عدد الكشافة الذين ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بالحرارة.