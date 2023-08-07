الإثنين, أغسطس 7, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مؤثر لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية
الهدهد

فيديو مؤثر لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية

الشاب الذي رفع الأذان يُدعى عبدالرحمن الجبالي ووصف هذا المشهد بأنه أجمل لحظات حياته

كتب خالد السعدي
شاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية
شاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي بكوريا الجنوبية
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو جذب الأنظار بقوة، لشاب أردني يرفع الأذان في المخيم الكشفي العالمي بكوريا الجنوبية.

ورفع الشاب الأردني، الأذان أمام حشد من الأشخاص، الذين بدت عليهم معالم التأثر الشديد بعذوبة صوت الشاب وهو يرفع الأذان.

والشاب الذي رفع الأذان يُدعى عبدالرحمن الجبالي، وعلق على هذا الأمر قائلا: “أجمل لحظات عمري وأنا أرفع أذان صلاة الجمعة في المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية (الجامبوري)”.

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا، سواء من حيث رواجه الكبير وحصده عددا كبيرا من المشاهدات، أو على صعيد التعليقات المؤثرة من قِبل الناشطين على موقع تويتر.

فقال قاسم: “ماشاء الله تبارك الله .. الله يحفظه وينبته نباتاً حسناً .. والمقطع جميل لكن خربتوه بالموسيقى”.

- Advertisement -

فيما كتب مغرد آخر: “ما شاء الله صوت جميل وأداء واثق .. حفظه الله ووفقه”.

وتفاعل بشير قائلا: “اللهم انصر الإسلام والمسلمين”.

وتستضيف كوريا الجنوبية، فعاليات المخيم الكشفي العالمي الذي جذب حوالي 43,000 من شباب الكشافة من 158 دولة.

فعاليات المخيم الكشفي العالمي
فعاليات المخيم الكشفي العالمي

وخصصت كوريا الجنوبية 6.9 مليار وون (5.3 مليون دولار) لدعم المخيم الكشفي العالمي للتخييم في منطقة “سيمانغيوم” المستصلحة على الساحل الجنوبي الغربي بالبلاد.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن الرئيس الكوري يون سيوك-يول وافق على تخصيص المبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء هان دوك-سو قبل أيام.

وسبق ذلك توجيه من قبل الرئيس يون، بتقديم إمدادات غير محدودة من الحافلات المكيفة والشاحنات ذات الثلاجات إلى المخيم الكشفي العالمي من أجل راحة الكشافة فيها لفترة من الوقت، وتوفير المياه الباردة.

كما أصدر تعليمات بتقديم الإمدادات الطبية الإضافية وتحسين جودة ونوعة الوجبات المقدمة إلى الكشافة وغيرها.

وتعرضت كوريا الجنوبية، لموجة حر عنيفة، وسط زيادة ملحوظة في عدد الكشافة الذين ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بالحرارة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

6 سنوات بين الصورتين.. وفاة الطفل نديم المأساوية فجعت الأردنيين

الهدهد

مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.. قصة المواجهة التي قد يلغيها التطبيع

حياتنا

رد فعل مثير من الملكة رانيا على سيدة طلبت تقبيلها في ظل إجراءات حظر كورونا (شاهد)

الهدهد

بعد مشاركتها في إعلان تطبيعي.. “جود الجمعاني” تنهار باكية وتكشف ما حدث

حياتنا

الملكة رانيا تنشر صورا مثيرة للأمير هاشم.. عذبت قلوب المراهقات وطلبات زواج بالمئات

الهدهد

الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

الهدهد

الأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها (شاهد)

حياتنا

بحريني يبحث عن أصل أكلة “المنسف” ويكتشف مفاجأة حول اسمها وعلاقتها باليهود (فيديو)

الهدهد

تجري وتصرخ من الرعب.. أردني يلاحق فتاة بسلاح ناري ويصيبها (فيديو)

حياتنا

“سلموا على أمهاتكم”.. الملكة رانيا تشعل مواقع التواصل بلقاء عفوي مع شبان في الشارع (شاهد)

حياتنا

 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

الهدهد

رفضت الدية وقبلت الصلح.. عائلة إيمان ارشيد تغلق باب القصاص من قاتل ابنتهم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

10 أشياء أساسية يجب أن تقولها لطفلك قبل مغادرته المنزل

هبة نور بالكاش مايوه في إطلالة جريئة أغضبت محبيها (شاهد)

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان سابقاً تستعرض مؤخرتها بفستان جذّاب! (فيديو)

بالبنطال.. إطلالة جديدة وأنيقة لـ السيدة الجليلة من ألمانيا تلفت الأنظار (شاهد)

نادي لشبونة يكرم الدون كريستيانو رونالدو بقميص من ذهب (صور)

محمد بن راشد يمشي على طريقة “الزومبي” في لندن.. فيديو صادم يثير التساؤلات حول صحته!

محمد صلاح إلى الإتحاد السعودي .. والراتب خيالي!

هبة عبوك شبه عارية على شواطئ تونس برعاية نانسي عجرم (شاهد)

قطار التنافس المكتوم بين السعودية والإمارات يصل محطة باكستان.. والاقتصاد سيد الموقف

انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس قد يتأجل بسبب برشلونة والهلال السعودي يتفاوض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC