الإثنين, أغسطس 7, 2023
الرئيسيةحياتناداليدا خليل تكشف طبيعة علاقتها بـ عمرو دياب وسر "البوسة" (فيديو)
حياتنا

داليدا خليل تكشف طبيعة علاقتها بـ عمرو دياب وسر “البوسة” (فيديو)

داليدا خليل لم تنزعج من تعليقات الجمهور على صورها مع عمرو دياب ووصفتها بأنها "حلوة ومهضومة"

كتب رفيف عبدالله
داليدا خليل تكشف طبيعة علاقتها بـ عمرو دياب وسر
عمرو دياب وداليدا خليل
- Advertisement -

وطن– كشفت الشابة اللبنانية داليدا خليل، حقيقة العلاقة التي تجمعها بالنجم المصري عمرو دياب، بعد انتشار صور حميمية لهما معاً.

وقالت داليدا خليل في تصريح لبرنامج “إي تي” بالعربي: “والله العظيم كلها 3 صور”.

عمرو دياب وداليدا خليل
عمرو دياب يقبل داليدا خليل

سر البوسة

وحول القبلة، أجابت داليدا: “أنا قولتله بوسني قام باسني، طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وحول كيفية لقاءهما، أجابت الممثلة اللبنانية: “كنت أنا وأصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي.. وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وأردفت:  لا يمكن أن ننكر أنه شخصية مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال وهذا ما حدث.. لم نتحدث في أي شيء الأمر بسيط وعفوي”.

- Advertisement -

حلوة ومهضومة

وعبرت داليدا عن صدمتها في تصريح آخر قائلة: “ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب”.

لكن داليدا لم تنزعج من تعليقات الجمهور ووصفتها بأنها “حلوة ومهضومة”.

عمرو دياب وداليدا خليل
داليدا خليل وعمرو دياب

كما أشادت داليدا بـ”الهضبة” قائلة: “فنان رائع، وكان عفويًا في الصور.. أحبه كثيرًا، وهذه الصور الأولى التي تجمعنا، وكان لي الشرف بهذا اللقاء.. وأتمنى له كل التوفيق والخير”.

وحول الانطباع الأول عن عمرو دياب، قالت: “إنسان كتير مهضوم، وقريب للقلب، وهو كتير لذيذ”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ابنة عمرو دياب بقميص مفتوح بدون حمالة صدر وعشيقها يحاول تغطيتها بيديه (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها على أنغام أغنية والدها (فيديو)

حياتنا

عمرو دياب يحتضن ويقبل داليدا خليل .. صور مثيرة أشعلت الجدل فما وراءها؟! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب برفقة عشيقها على جزيرة للعراة.. هكذا استمتعت بوقتها دون خجل (شاهد)

حياتنا

بنات عمرو دياب ببكيني خيط وتوثقان لحظة تبول عشيقيهما (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تُخرس متابعيها بعد ظهورها بملابسها الداخلية في إسبانيا (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها بالنوم على بطنها بين شابين وسيمين! (شاهد)

حياتنا

كنزي ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية بعد جلوسها بطريقة فاضحة (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تهز مؤخرتها وتقبل حبيبها الوسيم بجرأة في سهرة صاخبة (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. لن تصدق كيف كان شكلها وهي طفلة (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في إطلالة رومانسية مع عشيقها.. جلس في حضنها واستند على صدرها! (شاهد)

الهدهد

علاء عبد الخالق فاقد التركيز وشاحب الوجه في آخر ظهور.. وهذا سبب وفاته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رجل يولد بقضيب مزدوج.. يتحدث عن حياته الجنسية!

خطر أمني وشيك على لبنان وتحذير من “احتمالين كارثيين”.. ماذا يحدث؟

شقيقة أمير الكويت تقضي أجازتها في سلطنة عمان.. شاهد تواضعها ولقاءاتها مع نساء ظفار !

خطأ ساذج من سيدة سعودية يُشعل حريقا مروعا في محطة وقود (فيديو)

قناة العربية تحذف تصريحا لـ السيسي ينذر بكارثة قادمة ستصدم المصريين!

كيف يمكن للكراهية أن تدمر صحتك العقلية؟

جويل ماردينيان تنافس عارضات البورنو.. “لابسة من غير هدوم” وتكشف ما لم تتخيله!

باريس يتعاقد مع بديل مبابي بشكل رسمي تمهيداً لرحيله.. وهذه تفاصيل الصفقة

لقطات صادمة توثّق اعتداء مروعا.. مسلم هندي ضحية جديدة لجرائم الهندوس

تطبيق يسرق الرسائل الخاصة من واتساب وفيسبوك حتّى بعد حذفه ..احذر تنزيله!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC