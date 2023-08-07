داليدا خليل تكشف طبيعة علاقتها بـ عمرو دياب وسر “البوسة” (فيديو)

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وطن– كشفت الشابة اللبنانية داليدا خليل، حقيقة العلاقة التي تجمعها بالنجم المصري عمرو دياب، بعد انتشار صور حميمية لهما معاً.

وقالت داليدا خليل في تصريح لبرنامج “إي تي” بالعربي: “والله العظيم كلها 3 صور”.

سر البوسة

وحول القبلة، أجابت داليدا: “أنا قولتله بوسني قام باسني، طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وحول كيفية لقاءهما، أجابت الممثلة اللبنانية: “كنت أنا وأصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي.. وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به”.

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وأردفت: لا يمكن أن ننكر أنه شخصية مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال وهذا ما حدث.. لم نتحدث في أي شيء الأمر بسيط وعفوي”.

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حلوة ومهضومة

وعبرت داليدا عن صدمتها في تصريح آخر قائلة: “ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب”.

لكن داليدا لم تنزعج من تعليقات الجمهور ووصفتها بأنها “حلوة ومهضومة”.

كما أشادت داليدا بـ”الهضبة” قائلة: “فنان رائع، وكان عفويًا في الصور.. أحبه كثيرًا، وهذه الصور الأولى التي تجمعنا، وكان لي الشرف بهذا اللقاء.. وأتمنى له كل التوفيق والخير”.

وحول الانطباع الأول عن عمرو دياب، قالت: “إنسان كتير مهضوم، وقريب للقلب، وهو كتير لذيذ”.