مشاهد إباحية ومثلية جنسية.. هل حظرت سلطنة عمان فيلم “باربي”؟

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وطن – أفادت حسابات عمانية بمواقع التواصل في سلطنة عمان، بأن السلطنة منعت عرض فيلم “باربي” في دور السينما بالبلاد، وذلك بسبب مشاهد ظهرت خلال الفيلم وصفت بالإباحية.

وهو الأمر ذاته الذي دفع العديد من الدول العربية لمنع عرضه.

منع عرض فيلم باربي في سلطنة عمان

ورغم عدم صدور هذه المعلومات عن مصدر رسمي حتى الآن، أكدت عدة حسابات عمانية بتويتر الخبر.

ومنها حساب منصة “الخنجر ميديا” الإعلامية على تويتر، والذي أورد في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه: “سلطنة عُمان تحظر فيلم “باربي” لاحتوائه مشاهد عديدة غير مناسبة للأطفال”.

ولفتت المنصة عبر حسابها الرسمي، إلى أن فيلم باربي يركز “على قصص الشخصيات المثلية وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.”

سلطنة عُمان تحظر فيلم "باربي" لاحتوائه مشاهد عديدة غير مناسبة للأطفال وتركيزه على قصص الشخصيات المثلية وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.#الخنجر_ميديا pic.twitter.com/8cnjgh1PuZ — AlKhanjar Media | الخنجر ميديا (@AlkhanjarM) August 6, 2023

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ويدور الفيلم المثير للجدل حول شخصية “باربي” تلك الدمية الشهيرة، التي تعيش في مدينة باربيلاند، وبسبب أنها دمية وغير مثالثة تنطلق في مغامرات في العالم الحقيقي لتثبت جدارتها والعودة إلى الوطن.

ورغم أن الفيلم الذي أنتج هذا العام 2023 متعلق بشخصية باربي وكين أي، موجه للأطفال في المرتبة الأولى ثم الكبار.

إلا أن محتواه جاء مخالفاً تمامًا للفئة الموجه لها وللعادات والتقاليد الخليجية وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

باربي يتصدر ويحقق إيرادات ضخمة

وكان فيلم “باربي” قد تصدر شباك التذاكر في أمريكا ودول أوروبا، وذلك منذ انطلاق عرضه في 21 يوليو / تموز.

الحمد الله يسلامممم احلى خبر لليوم 🥹💕💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/HBCzLCoDz5 — YARA (@yara_21_4) August 6, 2023

وأحدث الفيلم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تضمنه مشاهد عديدة تحتوي إيحاءات جنسية غير ملائمة للأطفال والمراهقين.

وهي الفئة التي يفترض أن الفيلم موجه لها، كما يركز فيلم باربي على قصص الشخصيات المثلية، ويعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات والخمور وغيرها من الممنوعات.

وفيلم باربي الذي انتجه استوديو “وارنر براذرز” من إخراج جريتا جيروج، ومن بطولة إيسا راي، سيمو ليو، دوا ليبا، إيما مكاي، ويل فاريل، جون سينا، ونخبة من ألمع النجوم.

وحقق فيلم باربي، حتى الآن مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم، وهذه الأرقام تفوق بكثير أي توقع.