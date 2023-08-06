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مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.. قصة المواجهة التي قد يلغيها التطبيع

جمهور النادي الأردني يطالب بالانسحاب من المباراة المقررة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا في حين يؤيد رئيس النادي خوضها

كتب خالد السعدي
مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.. قصة المواجهة التي قد يلغيها التطبيع
مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي
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وطن- أثيرت أزمة كبيرة بخصوص المواجهة المرتقبة بين ناديي الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والمقررة في منتصف أغسطس الجاري، في إطار الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

وسبب الأزمة هو تعاقد نادي شباب الأهلي الإماراتي مع اللاعب مؤنس دبور، وهو فلسطيني من عرب الداخل المحتل، لكنه يحمل الجواز الإسرائيلي، ومثل منتخب الاحتلال سابقا.

الأكثر من ذلك أن النادي الإماراتي لعب قبل أيام مباراة ودية مع فريق إسرائيلي، وهو ما دفع نسبة كبيرة من جماهير الوحدات إلى المطالبة بالانسحاب.

وقال عدد كبير من جمهور النادي الأردني ممن يطالبون بالانسحاب، أن قبول اللعب في مباراة مع لاعب يحمل الجواز الإسرائيلي، وفريق لعب للتو مع ناد إسرائيلي، هو قبول بالتطبيع.

لكن هذا الأمر لم يمنع وجود أصوات أخرى تعارض الانسحاب، ويقول هؤلاء إن شباب الأهلي ناد إماراتي، وأن مؤنس دبور اعتزل اللعب الدولي، وينشر في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ما يشير إلى إيمانه بوطنه الأم، والقضية الفلسطينية، وذلك حسبما نقل موقع “عربي 21”.

مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي
مباراة الوحدات الأردني وشباب الأهلي دبي الإماراتي

قرار الحسم

ومن المتوقع أن يصدر اليوم الأحد، أو خلال الأيام المقبلة، الموقف الحاسم من إدارة نادي الوحدات فيما يخص المشاركة، وما إذا كان النادي سيستجيب للأصوات المطالبة بالانسحاب من عدمه.

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وكانت إدارة النادي قد دعت أعضاء في مجلس النواب، ومجلس الأعيان، ولجان مقاومة التطبيع “بي دي إس”، وشخصيات وطنية، إلى الاجتماع في مقر النادي الأحد، للتناقش حول مسألة المشاركة من عدمها.

موقف رئيس النادي

في الوقت نفسه، حدّد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدات، بشار الحوامدة، موقفه الشخصي من اللعب أمام شباب الأهلي، وقال إنه يرغب في إقامة اللقاء وعدم الانسحاب.

وقال في مقابلة مع قناة “رؤيا“: “هل أنا مسؤول عن كل فريق مع من لعب في الماضي أو مع من سيلعب في المستقبل؟”، موضحا أن جزءا كبيرا من المطالبين بالانسحاب، هم من أطراف منافسة له على رئاسة النادي، ويرغبون في إلحاق الضرر بالوحدات.لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن مجلس إدارة النادي سيتخذ بالإجماع القرار الحاسم في المشاركة من عدمها.

عقوبات منتظرة حال الانسحاب

وإذا ما قرر النادي الأردني الانسحاب من المباراة، فإنه سيكون أمام عقوبات قاسية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيواجه الفريق حرمانا من المشاركات الآسيوية لمدة عامين.

كما سيتضرر الاتحاد الأردني، من خلال حرمانه من مقعد كأس الاتحاد الآسيوي، حيث إن الوحدات في حال خسارته من شباب الأهلي، سيذهب للعب في كأس الاتحاد الآسيوي بدلا من دوري أبطال آسيا.

وحال صعوده إلى مباراة الملحق الثانية مع النصر السعودي، وتأهله لاحقا إلى دوري أبطال آسيا، فسيشارك فريق أردني بدلا منه في كأس الاتحاد الآسيوي.

ومن ضمن العقوبات المفروضة على النادي بحال الانسحاب، بحسب القوانين الآسيوية، غرامة قدرها 20 ألف دولار، بينما قال الحوامدة في تصريحاته، إن العقوبة المالية ستكون أكبر من ذلك بكثير، إذ سيتم تحميل النادي تكاليف حقوق البث ورعاية المباراة.

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن

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