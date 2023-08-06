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تكريم رجل أعمال عُماني لناشط إماراتي يثير الجدل.. ساعة نادرة مرصعة بالألماس بسعر صادم (شاهد)

رجل الأعمال العماني احمد البلوشي كرم الناشط الاجتماعي الإماراتي خليفة المعمري لدوره في الترويج للسياحة في سلطنة عمان

كتب خالد الأحمد
تكريم رجل أعمال عُماني لناشط إماراتي يثير الجدل.. ساعة نادرة مرصعة بالألماس بسعر صادم (شاهد)
أحمد البلوشي وخليفة المعمري
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وطن- أثار تكريم رجل الأعمال العماني أحمد البلوشي للناشط الاجتماعي الإماراتي خليفة المعمري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.

واشتهر الناشط الإماراتي منذ فترة ليست قليلة وعلى مدى السنوات الماضية بالترويج للسياحة في سلطنة عمان، من خلال زيارته العديدة وخاصة ظفار، ما دفع رجل الاعمال الشهير لتكريمه.

ونشرت حسابات إخبارية عمانية صورة توثق لحظة تكريم رجل الأعمال أحمد البلوشي للناشط الاجتماعي الإماراتي خليفة المعمري، ومنحه ساعة يد فاخرة.

لحظة تكريم رجل الأعمال أحمد البلوشي للناشط الاجتماعي الإماراتي خليفة المعمري
لحظة تكريم رجل الأعمال أحمد البلوشي للناشط الاجتماعي الإماراتي خليفة المعمري

ساعة نادرة ومطرزة بالألماس

وعقب تداول الصورة وتشكيك بعض المتابعين بقيمة الهدية المقدمة لخليفة المعمري واداعاءاتهم أنها بغرض “الشو الإعلامي”، أكد الناشط الإماراتي على أن الساعة التي تم تقديمها له من قبل رجل الأعمال العماني قيمة جدا ونادرة.

وأكد في مقطع فيديو تم تداوله بأنها ساعة مرصعة بالألماس ونادرة “جدا جدا جدا”.

قيمة الساعة الحقيقية!

من جانبه، كشف الخبير العماني في بيع وشراء الساعات والمجوهرات الثمينة، مالك بن إسحاق القرني قيمة الساعة ردا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال في تغريدة له:” لاحظت تعليقات كثيره في قنوات التواصل الاجتماعي انه الساعة غير اصلية ولتصحيح المعلومة الساعة من شركة برايتلنغ ذهب خالص مرصعة بالالماس وتصل قيمتها انذاك ما يقارب ٦٥ الف دولار”.

انتقادات حادة لرجل الأعمال أحمد البلوشي

وعقب الكشف عن قيمة الساعة الباهظ، استنكر بعض المغردين العمانيين ما اعتبروه البذخ في غير محله، مشيرين إلى أن هناك أبوابا أولى للإنفاق وبشكل خاص على الفقراء والمحتاجين.

وقالت مغردة منتقدة رجل الاعمال أحمد البلوشي:” لو متبرع بها مبلغ على فقرا افضل له لكن بس عشان يمدحونه”.

وقال آخر منتقدا:” شوفوني رجل اعمال اتبرع مدحوني”.

وقال آخر:” اذ كان المبلغ المذكور صحيح، تمنيت لو صرف هذا المبلغ لكفالة أيتام او بناء منزل لاسره او جمعيات خيرية.”

واستنكر مغرد ما فعله رجل الأعمال أحمد البلوشي بالقول:” هو ما شاف الاسر المحتاجه او اللي فالسجون مديون او الباحثين عن عمل او المسرحين من العمل والله وبالله ان راح يساله الله عن هذي الساعه اللي اهدها لشخص غير محتاج .. بس ايش تسوي اذا الواحد عنده شبع وهياطة ويصرف ماله في شي ما راح يعود عليه لا بالحسنات ولا راح يرفع عنه السيئات”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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