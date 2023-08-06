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تسابق فرنسي بريطاني على نفوذ عسكري في 3 دول خليجية.. ماذا يحدث في الكواليس؟

يأتي هذا الارتفاع في التدخل الفرنسي والبريطاني في الخليج في سياق فك الارتباط المتزايد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حيث تركز الإدارة الأمريكية بشكل أكبر على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوكرانيا.

كتب خالد السعدي
تسابق فرنسي بريطاني على نفوذ عسكري في 3 دول خليجية.. ماذا يحدث في الكواليس؟
تسابق فرنسي بريطاني على نفوذ عسكري
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وطن- تهدف فرنسا إلى تعزيز وجودها كضامن وشريك رئيسي للأمن في الخليج، باستخدام التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة كأدوات دبلوماسية لتعزيز نفوذها الإقليمي.

في الآونة الأخيرة ، انخرطت فرنسا وقطر في محادثات متقدمة حيث كانت باريس تأمل في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة دفاعية، وفقًا لمصدر بوزارة الدفاع الفرنسية، وفق تقرير لموقع “المونيتور“.

واستهدفت المحادثات الأخيرة إلى حد كبير “تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفرنسية القطرية ، القائمة على التعاون الدبلوماسي والتشغيلي والصناعي”.

ومع ذلك ، مع قيام فرنسا ببيع قطر 36 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز رافال بعد الاتفاقات السابقة في 2015 و2017 ، تأمل باريس في تزويد الدوحة بمزيد من المعدات الدفاعية.

ويأتي ذلك بعد استضافة إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس في يونيو / حزيران الماضي، والاجتماع للمرة الثانية في أقل من عام.

وباريس أصبحت موردًا مهمًا للأسلحة إلى الرياض، حيث بلغت مبيعاتها نحو 780 مليون يورو (856 مليون دولار) في عام 2021 ، وفقًا لبيانات وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

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ويأمل ماكرون في الاستفادة من هذه العلاقات الدفاعية والدبلوماسية الوليدة لحكومته مع الأمير محمد لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية مع ترسيخ تطلعات باريس الدفاعية إقليمياً.

تحركات بريطانية

ووسط المساعي الدبلوماسية لباريس، تقوم بريطانيا أيضًا بمهمة لتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.

في الأسبوع الماضي ، شرع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في جولة استمرت ثلاثة أيام في الشرق الأوسط ، وتوقف في قطر والكويت والأردن ، بهدف توطيد العلاقات مع هؤلاء الحلفاء الإقليميين.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحرص المملكة المتحدة على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ، مع التركيز على التجارة كمحور رئيسي في زيارة كليفرلي.

وأشادت وزارة الخارجية البريطانية، ببلوغ حجم التجارة الثنائية مع قطر والكويت في عام 2022، إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني (23.2 مليار دولار).

فرنسا وبريطانيا تتنافسان على النفوذ العسكري في الخليج
فرنسا وبريطانيا تتنافسان على النفوذ العسكري في الخليج

فك الارتباط مع الولايات المتحدة

يأتي هذا الارتفاع في التدخل الفرنسي والبريطاني في الخليج في سياق فك الارتباط المتزايد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، حيث تركز الإدارة الأمريكية بشكل أكبر على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوكرانيا.

نتيجة لذلك ، يسعى شركاؤها الخليجيون التقليديون إلى تنويع شراكاتهم خارج واشنطن ، وبالتالي زيادة المنافسة على عقود الأسلحة والعلاقات الاقتصادية.

وسعت فرنسا بشكل خاص إلى وضع نفسها كبديل للولايات المتحدة ، مستخدمة ما يوصف غالبًا بدبلوماسية “الطريق الثالث”، حيث أصبحت مبيعات الأسلحة عنصرًا رئيسيًا بشكل متزايد في سياستها تجاه الخليج.

في عام 2022 ، تجاوزت فرنسا روسيا لتصبح ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم لذلك العام ، وفقًا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، بينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة السادسة.

زيادة التركيز على قطر والسعودية

وعلى الرغم من أن فرنسا رسّخت نفوذها تقليديًا حول الإمارات العربية المتحدة ، حيث تمتلك قاعدة بحرية رئيسية ، فإن محاولاتها الأخيرة للبناء على شراكات مع قطر والمملكة العربية السعودية تشير إلى نهج استراتيجي أكثر شمولاً في الخليج.

إلى جانب مبيعات الأسلحة تهدف فرنسا إلى تعزيز دورها كضامن للأمن في المنطقة، كما يتضح من شراكتها المتعمقة مع الإمارات العربية المتحدة.

في فبراير 2022 ، أقامت باريس شراكة أمنية مع أبو ظبي ، حيث قدمت دعمًا عسكريًا متزايدًا وحماية للمجال الجوي بعد هجوم الطائرات بدون طيار على الدولة الخليجية من قبل فصيل مدعوم من إيران في العراق.

وأكدت هذه الخطوة على آمال فرنسا في تخفيف المخاوف الأمنية بين دول الخليج ، لا سيما وسط التوترات مع إيران.

وكما كتب توبياس بورك لمعهد Royal United Services Institute ، فإن لندن تعتبر نفسها تقليديًا القوة الخارجية الثانية في الخليج، مع وجود عسكري في المنطقة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، مع امتلاك كل من فرنسا والمملكة المتحدة وزنًا متساويًا نسبيًا على المستوى الإقليمي، تهدف تحركات باريس إلى وضع نفسها كشريك أوروبي رائد على المستوى الإقليمي.

من ناحية أخرى، أشارت المملكة المتحدة أيضًا إلى الأمن كدافع لمشاركتها في الخليج. في الواقع، يؤكد تحديث عام 2023 للمراجعة المتكاملة لحكومة المملكة المتحدة (بيان لسياستها الخارجية) على الحاجة إلى دعم النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ويدعو حلفاء واشنطن إلى تكثيف المساهمة الجماعية في تقاسم الأعباء في منطقة اليورو.

وسعت بريطانيا، التي تعد شريكًا مهمًا في مجال الأسلحة للسعودية، بعد أن رخصت بأكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار) من 2012 إلى 2022 ، إلى تعميق علاقاتها الأمنية مع الرياض.

في ديسمبر 2022 ، عززت لندن علاقتها مع الرياض من خلال إقامة شراكة دفاعية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

بناءً على هذا الإطار ، أسفر اجتماع لاحق بين وزيري الدفاع السعودي والبريطاني في مارس 2023 عن اتفاق لاستكشاف الجهود التعاونية في القدرات الجوية القتالية والمشاريع الصناعية المحتملة.

لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط، أعادت بريطانيا نشر أصولها، بما في ذلك نقل قاعدة عسكرية من كندا إلى عمان. بالإضافة إلى زيادة التدريبات العسكرية المشتركة مع مسقط. تدل هذه التحركات على التزام بريطانيا بتعزيز مشاركتها في المنطقة وتعزيز تعاونها الدفاعي مع الحلفاء الرئيسيين.

في حين أن هذا يمنح لندن قدرات أكبر على استعراض القوة في الشرق الأوسط ، فإن رغبات بريطانيا في تعزيز علاقاتها التجارية مع المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال أولويتها الرئيسية.

تَركَّز الكثير من هذا الخطاب حول تأمين اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي من شأنها زيادة التجارة البريطانية الخليجية بنسبة 16 ٪ على الأقل وجعل لندن أول دولة تحصل على اتفاقية تجارة حرة مع الكتلة.

وبالمقارنة ، ضغطت حكومة ماكرون بوضوح من أجل رؤية دبلوماسية أكثر تماسكًا للمنطقة مقارنة بالمملكة المتحدة ، والتي تهدف إلى حد كبير إلى تعزيز علاقاتها التجارية التقليدية ودعم النظام الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

مثل هذه الخطوة قد تفيد فرنسا على المملكة المتحدة في تعزيز العلاقات مع الخليج ، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

فرنسا وبريطانيا تتنافسان على النفوذ العسكري
فرنسا وبريطانيا تتنافسان على النفوذ العسكري

عقبات دبلوماسية – عسكرية

ومع ذلك، لا تزال فرنسا تواجه عقبات أمام دبلوماسيتها في مجال الأسلحة ، بسبب المنافسة الشديدة من القوى العالمية والإقليمية مثل الصين.

مثال على ذلك حدث عندما تراجعت الإمارات عن خطط شراء طائرات هليكوبتر من شركة إيرباص في مايو، كجزء من اتفاق مع باريس في عام 2021 ، على الرغم من أن أبو ظبي لا تزال تخطط للمضي قدمًا في الحصول على طائرات رافال المقاتلة.

وتشير مثل هذه الخطوة إلى أنه بينما تتزايد شراكات باريس الدفاعية وترحب بها ، فإن لدى دول الخليج العديد من الخيارات في الشركاء ، وهذا يمكن أن يحد من نفوذ باريس.

على الرغم من الجهود الدبلوماسية الفردية، تعتمد كل من فرنسا والمملكة المتحدة على الشراكات مع الولايات المتحدة في الدوريات البحرية الإقليمية ، كما هو الحال في مضيق هرمز.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغياب سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي في الخليج، سيتعين على باريس ولندن قبول دور أقل في المنطقة بينما تتنافس على الاستثمار الخليجي والعلاقات الاقتصادية ضد لاعبين عالميين وإقليميين آخرين في بيئة تنافسية بشكل متزايد.

المصدرموقع المونيتور، رصد وتحرير وطن

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