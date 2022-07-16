إيرباص تخسر دعوى أمام القضاء البريطاني ضد الخطوط القطرية

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وطن- كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن رفض قاض بريطاني يوم الجمعة محاولة إيرباص للتذرع بقانون من عهد “ديغول” يقيد طريقة ردها على المحاكم الأجنبية ، حيث تخوض الشركة نزاعا كبيرا مع الخطوط الجوية القطرية.

وتقاضي الخطوط الجوية القطرية شركة إيرباص الفرنسية مقابل 1.4 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالسطح المطلي ونظام مكافحة الصواعق على طائرات A350 ، قائلة إن السلامة قد تكون في خطر من عيب في التصميم، حيث أقرت شركة إيرباص بوجود عيوب في الجودة لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.

ووفقا للوكالة فإنه الآن ، يجب على الجانبين تزويد بعضهما البعض بآلاف الصفحات من الوثائق بينما يتجه نزاعهما نحو تجربة فضائية نادرة في لندن في منتصف عام 2023 ، ما لم يتم التوصل إلى تسوية بعيدة المنال.

إيرباص تزعم أنها ممنوعة من تسليم تفاصيل القضية

وقالت شركة إيرباص إنها ممنوعة من تسليم الوثائق التي تطلبها الخطوط الجوية القطرية مباشرة بموجب قانون صدر عام 1968 يمنع الشركات الفرنسية من تسليم تفاصيل اقتصادية حساسة إلى محاكم أجنبية ، دون وجود آلية خاصة.

وتقدمت شركة صناعة الطائرات بطلب إلى قاضٍ في المملكة المتحدة للحصول على إذن بتعيين مفوض خاص مسؤول عن نقل الوثائق إلى الخطوط الجوية القطرية ، وهو ما فعلته بالفعل لمساعدة سلطات المملكة المتحدة أثناء التحقيق في الرشوة.

وقالت الشركة المصنعة للطائرة إن “عدم إقامة مثل هذه القناة سيعرض إيرباص لاتهامات جنائية في فرنسا”.

وقال المحامي روبرت ألين لقسم بالمحكمة العليا في جلسة استماع عبر الإنترنت يوم الجمعة “هذا ليس شيئًا جديدًا تمامًا أو غريبًا أو غريبًا كما نقترح”.

القاضي يرفض مبررات إيرباص

ومع ذلك، رفض القاضي ديفيد واكسمان الطلب، وحاز التكاليف على الخطوط الجوية القطرية.

القانون الذي اعتمدت عليه إيرباص

يشار إلى ان قانون 1968 – الذي يُشار إليه على نطاق واسع باسم “قانون الحظر الفرنسي” – صُمم لحماية الشركات الفرنسية من مطالب المحاكم الأجنبية القمعية وخاصة من الولايات المتحدة ، التي كانت باريس تخوض فيها حربًا اقتصادية باردة.

وقال القاضي ديفيد واكسمان: “هذا في رأيي يبعد مليون ميل عن موضوع هذه القضية”.

وأضاف “هذا ليس مثالا على شركة فرنسية ضعيفة وغير راغبة وجدت نفسها الآن مضطرة للتعامل مع شكل من أشكال الاكتشاف شديد التطفل والقمع”، كما انتقد صانع الطائرات لبطئه في طلب آلية إفشاء خاصة.

وقالت شركة إيرباص طوال فترة التحقيق التي استمرت أربع سنوات إنها تتعاون مع جميع الوكالات المحلية والأجنبية.

وجاء حكم يوم الجمعة بعد أن حثت الخطوط الجوية القطرية القاضي على اللجوء إلى سلطة المحاكم الإنجليزية ، التي اختارها الجانبان لتسوية أي نزاع في عقود طائراتهما.