الأحد, أغسطس 6, 2023
الرئيسيةالهدهدتحذير جزائري قبل ساعات من عملية عسكرية محتملة في النيجر.. وفاغنر تدخل...
الهدهد

تحذير جزائري قبل ساعات من عملية عسكرية محتملة في النيجر.. وفاغنر تدخل على الخط

مسؤول عسكري غربي كشف إن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية

كتب فهمي الورغمي
تحذير جزائري قبل ساعات من عملية عسكرية محتملة في النيجر.. وفاغنر تدخل على الخط
عملية عسكرية في النيجر
- Advertisement -

وطن- حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أن التلويح بالتدخل العسكري في النيجر يمثل تهديدا مباشرا لبلاده، وذلك قبل ساعات من انتهاء هدنة منحتها مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل التدخل العسكري.

ونقلت قناة “النهار” الجزائرية عن تبون، قوله إن بلاده ترفض بشكل قطعي وتام أي تدخل عسكري في النيجر، وذلك بعدما كان قد دعا في وقت سابق، إلى حل الأزمة بالطرق السلمية.

وأضاف تبون أن بلاده تقف مع الشرعية الدستورية، موضحا أن ما حدث في النيجر يعتبر انقلابا، وأنه يجب العودة لمسار الشرعية، وتابع: “إذا رغبوا أن نقدم لهم المساعدة لعودتها فنحن نرحب بذلك”.

قادة انقلاب النيجر طلبوا المساعدة من فاغنر

في غضون ذلك، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول عسكري غربي قوله إن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا المساعدة من مجموعة “فاغنر” الروسية.

وقالت الوكالة إن أحد قادة الانقلاب زار مالي، وأجرى اتصالات مع أحد أفراد فاغنر، وأبلغه بحاجة قادة الانقلاب لمساعدة المجموعة العسكرية الروسية الموجودة في مالي للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل لمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تنتهي مهلتها للانقلابيين بتسليم السلطة خلال ساعات.

وأضافت أسوشيتد برس، أن الطلب جاء خلال لقاء بين الجنرال النيجري ساليفو مودي وممثل عن فاغنر في مالي.

- Advertisement -

وأوضح المسؤول الغربي أن الانقلابيين في النيجر يحتاجون إلى فاغنر لضمان بقائهم في السلطة، كاشفا عن أن المجموعة العسكرية الروسية تدرس الطلب.

يُشار إلى أن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم كان قد حذّر قبل أيام، مما وصفها بعواقب مدمرة للانقلاب على العالم، معتبرا أن منطقة الساحل قد تنتقل إلى نفوذ روسيا عبر فاغنر، ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على استعادة النظام الدستوري.

محمد بازوم
محمد بازوم

تحذير من نفوذ فاغنر

في الوقت نفسه، حذرت تقارير فرنسية من لجوء قادة انقلاب النيجر للاستعانة بقوات فاغنر للبقاء في السلطة، وبخاصة بعد ظهور مواطنين يرفعون علم روسيا خلال مظاهرات داعمة لهم بالعاصمة نيامي، وهو ما نفاه النيجريون حينها.

قادة الانقلاب مصرون على موقفهم

في المقابل، نقلت قناة الجزيرة، عن مصدر في جيش النيجر قوله: “لن نتراجع عن خطواتنا بشأن تعليق الدستور والإطاحة بالرئيس محمد بازوم”.

وأضاف المصدر أن الحكام العسكريين سينظمون لقاءات جماهيرية مباشرة في نيامي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الإيكواس.

عملية عسكرية في النيجر
عملية عسكرية في النيجر

خطة التدخل العسكري وُضعت بالفعل

عسكريا أيضا، ومع اقتراب انتهاء مهلة مجموعة “إيكواس“، قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في دول المجموعة عبد الفتاح موسى، إن قادة الأركان بدول المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.

وصرح موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا، بأن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.

وشدد على أن دول المجموعة تأمل التوصل لحل سياسي، وتمنح لقادة الانقلاب كل الفرص الممكنة لإعادة السلطة للرئيس المنتخب محمد بازوم.

المصدروكالة أسوشيتد برس، قناة الجزيرة، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بينها مصر.. “ملاحظة لافتة” تكشف علاقة دولة كبرى بآخر 10 انقلابات في إفريقيا

تقارير

تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووفد استخباري يطير لألمانيا لبحث الأمر!

الهدهد

مرض خطير وشديد العدوى.. الجزائر تواجه تفشي الدفتيريا: الاستجابة العاجلة والتدابير الوقائية

تقارير

ما فعله تبّون قلب كل شيء.. لماذا يريد محمد السادس الاقتراب من الجزائر الآن؟

الهدهد

تأثير كارثي لانقلاب النيجر على الجزائر وسياسي بارز ينصح تبون بالصلح مع المغرب سريعا.. لماذا؟

الهدهد

نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر لمعاقبة الانقلابيين

الهدهد

ذُهل وتأثر بعد فتحها.. ما علاقة والدة حفيظ دراجي بأغلى هدية وصلته (فيديو)

الهدهد

أول ظهور لرئيس النيجر محمد بازوم منذ الانقلاب العسكري (شاهد)

الهدهد

وزير مالية النيجر يبكي بعد منحه ساعات لكشف السرقات أو الإعدام رمياً بالرصاص.. فيديو يثير الجدل

الهدهد

أطاح بـ بازوم على طريقة السيسي.. ما لا تعرفه عن الجنرال “تشياني” قائد انقلاب النيجر

تقارير

هل تقف الإمارات وراء انقلاب النيجر؟.. صحيفة جزائرية تكشف تفاصيل خطيرة

الهدهد

انقلاب النيجر.. فوضى وحرق مُمتلكات وحياة محمد بازوم في خطر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السيسي هو المستفيد الأول من حريق وزارة الأوقاف.. وعلاقة حمدين صباحي (معلومات مثيرة)

غالبًا ما يكون هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ .. لمن ستذهب العائدات!؟

طلب مقابلة أسماء الأسد.. فيديو جنسي مشين لضابط سوري كبير مع زوجة زميله

هذه هي مخاطر تناول البيتزا الجاهزة في المنزل

عراك عنيف بين سائح هولندي وعدد من الأتراك ومفاجأة صادمة حدثت (فيديو)

ليس بينها مطار عربي .. هذه أفضل 10 مطارات في العالم من حيث خيارات الطعام

زوجة كاني ويست بملابس كشفت كل ما تحتها .. أجرأ من طليقته كيم كارداشيان! (صور)

مي العيدان تكشف فخذيها بفستان قصير وجلسة مثيرة في حديقة عامة! (شاهد)

تسابق فرنسي بريطاني على نفوذ عسكري في 3 دول خليجية.. ماذا يحدث في الكواليس؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC