السبت, أغسطس 5, 2023
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حياتنا

ساندرا رزق شبه عارية على الشاطئ .. صور مثيرة من فرنسا (شاهد)

ظهرت ساندرا رزق على شاطئ البحر وهي ترتدي كاش مايوه، ويظهر من تحته "البيكيني" أسود اللون، وتستمتع بالاجواء البحرية الصيّفية الرائعة

كتب أنس السالم
ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة شبه عارية
ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة
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وطن – بإطلالةٍ صيفية مثيرة، أشعلت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، مواقع التواصل الإجتماعيّ، بأحدث ظهور لها، بملابس شبه عارية، خلال قضائها إجازتها في فرنسا .

وظهرت ساندرا رزق في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، على شاطئ البحر وهي ترتدي كاش مايوه، ويظهر من تحته “البيكيني” أسود اللون، وتستمتع بالاجواء البحرية الصيّفية الرائعة.

ساندرا رزق شبه عارية بالبيكيني
ساندرا رزق شبه عارية (انستغرام)
ملكة جمال لبنان ساندرا رزق
ملكة جمال لبنان ساندرا رزق (انستغرام)

وتتميز ساندرا رزق بإطلالتها الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تسعى بشكلٍ دائم للحفاظ على تواصل مستمر مع جمهورها عبر مشاركتهم يومياتها.

وانتُخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000. حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000
تتويج ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000

وهذا مقطع فيديو يوثّق ردّة فعل ساندرا رزق لحظة تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان في عام 2000، أي قبل 23 عاماً.

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حياة ساندرا رزق 

تزوجت ساندرا رزق في عام 2010، من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً. وكانت تعيش معه متنقّلةً بين بيروت وقطر.

 

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كما فضّلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها.

وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

ساندرا رزق وابنتها نور
ساندرا رزق وابنتها نور

وفقدت حياة ساندرا استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.

 

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A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

جدير بالذكر أن ساندرا رزق عاشت قصة حبة مع الشاب الوسيم روي بو مارون. وشاركت تفاصيل عن لحظاتهما الرومانسية إلا أنها توقفت فجأة عن ذلك.بحسب ما نشر موقع “الفن

علاقة ساندرا رزق وروي بو مارون
علاقة ساندرا رزق وروي بو مارون توقف بشكل مفاجئ

ولم تعد تشارك ساندررا أي صورة له معها، ما دفع البعض للتكهن بانفصالهما.

المصدررصد وطن - انستغرام + الفن

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