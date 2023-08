السعودية وإسرائيل تربحان.. هل تدفع قناة السويس ثمن تخلي السيسي عن تيران وصنافير؟

- Advertisement -

وطن- كشف الإعلامي المصري المعارض حافظ المرازي، علاقة تخلي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بمشروع إسرائيلي ينافس قناة السويس في مصر.

وقال المرازي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن”: “بعد أن تخلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وجعلت المضيق ممرا دوليا للجميع، نتنياهو يعلن عن مشروع يمكن أن ينافس قناة السويس بخط سكة حديد لربط شمال إسرائيل بميناء إيلات، وربما يمتد للسعودية ضمن اتفاقيات التطبيع”.

وأرفق المرازي، تغريدته بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف خلالها عن خط قطار مخطط لربط كريات شمونة في شمال إسرائيل بإيلات في الجنوب، ما يسهل الوصول إلى البحر الأحمر وحتى المملكة العربية السعودية.

Netanyahu unveils a planned train line to connect Kiryat Shmona in the north to Eilat in the south, easing access to the Red Sea and even Saudi Arabia

'We'll have to see where the money comes from,' says @ariel_margalith, warning it can come at the expense of other projects pic.twitter.com/cjwBfc53E7

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 4, 2023