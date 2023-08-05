السعودية وإسرائيل تربحان.. هل تدفع قناة السويس ثمن تخلي السيسي عن تيران وصنافير؟

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وطن- كشف الإعلامي المصري المعارض حافظ المرازي، علاقة تخلي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بمشروع إسرائيلي ينافس قناة السويس في مصر.

وقال المرازي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن”: “بعد أن تخلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وجعلت المضيق ممرا دوليا للجميع، نتنياهو يعلن عن مشروع يمكن أن ينافس قناة السويس بخط سكة حديد لربط شمال إسرائيل بميناء إيلات، وربما يمتد للسعودية ضمن اتفاقيات التطبيع”.

بعد أن تخلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وجعلت المضيق ممرا دوليا للجميع، نتنياهو يعلن عن مشروع يمكن ان ينافس قناة السويس بخط سكة حديد لربط شمال اسرائيل بميناء إيلات، وربما يمتد للسعودية ضمن اتفاقيات التطبيع.(وفقا لقناة I24news الإسرائيلية) https://t.co/lY0G2UGuB8 — حافظ المرازي (@HafezMirazi) August 4, 2023

وأرفق المرازي، تغريدته بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف خلالها عن خط قطار مخطط لربط كريات شمونة في شمال إسرائيل بإيلات في الجنوب، ما يسهل الوصول إلى البحر الأحمر وحتى المملكة العربية السعودية.

Netanyahu unveils a planned train line to connect Kiryat Shmona in the north to Eilat in the south, easing access to the Red Sea and even Saudi Arabia 'We'll have to see where the money comes from,' says @ariel_margalith, warning it can come at the expense of other projects pic.twitter.com/cjwBfc53E7 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 4, 2023

مشروع إسرائيلي يهدد قناة السويس

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد وضعت القطار فائق السرعة المتجه إلى إيلات مرة أخرى في العناوين الرئيسية بوسائل إعلامها لينافس قناة السويس التي تدر على مصر نحو 9 مليارات دولار سنويا.

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وقبل أيام، قال تقرير لمجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن جيش الاحتلال حول المشروع التي تسعى إسرائيل إلى إحيائه مرة أخرى، إن تل أبيب تسخن المحركات ضد مصر وتعمل الحكومة الإسرائيلية على منافسة عائدات قناة السويس بخط سكك حديدية سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط.

وأضاف التقرير أن قطار بضائع سريع من إيلات على البحر الأحمر إلى حيفا أو عسقلان المطلتان على البحر المتوسط سينافس بقوة قناة السويس وسيضر بإيرادات مصر من القناة.

وتوقع أن هذا القطار سيلحق ضررا هائلا بالمصريون الذين أن قطارًا إسرائيليًا من إيلات إلى عسقلان وأشدود هو منافس قوي وحي للإيرادات المرموقة من قناة السويس.

ووجود منافس لقناة السويس التي تدر عوائد دولارية كبيرة، من شأنه أن يُشكل إضرارا كبيرا للاقتصاد المصري الذي يعاني في الأساس من انهيار شديد، لا سيما في ظل الشح الكبير للعملة الصعبة.

القاهرة اعتادت التقليل من وجود منافس لقناة السويس

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن وجود مشروعات منافسة لقناة السويس، وقد اعتادت القاهرة على التقليل من هذه التقارير.

ففي أكثر من مناسبة وأحدثها قبل أسبوع، قال رئيس قناة السويس أسامة ربيع، إن القناة لا يوجد لها بدائل حول العالم، وأشار إلى أن بعض الدول تحاول عمل بدائل مع القناة لكنها ليست في هذا المستوى.