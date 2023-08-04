وزير خارجية أوكرانيا: أردوغان هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يمكنه فعل هذا الأمر!

- Advertisement -

وطن – في واقعة تؤكد ثقة أوكرانيا والغرب في قوة وقدرة الرئيس التركي، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن رجب طيب أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي يمكنه إعادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود.

وذكّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ، في تصريح لوكالة Ukrinform الحكومية الأوكرانية ، بأن روسيا أوقفت الاتفاقية وأكد أن أوكرانيا تفاعلت مع تركيا بشأن عودة بوتين إلى هذه الاتفاقية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الاناضول” الناطقة بالتركية.

وأضاف أن “أوكرانيا تنسق مع أردوغان لعودة بوتين إلى اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود. أردوغان ينسق مع زيلينسكي بشأن هذه المسألة. وهذا يخدم مصالحنا المشتركة. وأردوغان هو الزعيم الوحيد الذي يمكنه إعادة بوتين إلى الصفقة”.

وتم توقيع اتفاقية ممر حبوب البحر الأسود في اسطنبول في 22 يوليو/تموز 2022 ، في حفل أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة (UN) من أجل الحد من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء العالمية.

روسيا تعلن وقف العمل باتفاقية نقل الحبوب

ومع ذلك ، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، في بيانه يوم 17 يوليو/تموز الجاري ، أن روسيا أوقفت الاتفاق بعد انتهاء الاتفاقية .

وقال إن “اتفاق ممر الحبوب قد انتهى بالفعل ، وقد تم إيقافه. روسيا ستوقف على الفور. العودة إلى اتفاقية الحبوب بمجرد تطبيق الشروط ذات الصلة.لم يتم استيفاء الشروط”.

- Advertisement -

شروط روسيا لعودة العمل باتفاقية ممر الحبوب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عن استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت الاستجابة “الكاملة” لمطالبها، وإلا فإن تمديد هذا الاتفاق “لن يعود له معنى”.

وتطالب موسكو باستئناف تشغيل خط الأنابيب العملاق الذي يربط مدينة توغلياتي الروسية بميناء أوديسا الأوكراني المستخدم لتصدير الأمونيا، المكون الرئيسي للأسمدة.

كما طالب “بوتين” بإزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة (سويفت) الدولية للتعاملات المصرفية.

وشملت الشروط أيضا إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.

وشدد “بوتين” كذلك على ضرورة حل كافة القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية واستئناف كافة العمليات اللوجستية وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق.