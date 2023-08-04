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ضابط سعودي منشق يفجر صدمة: الملك سلمان أوصى بعزل ابنه محمد من ولاية العهد

العقيد رابح العنزي قال إن وصية الملك تضمنت تعيين الأمير أحمد بن عبدالعزيز ولياً للعهد تمهيداً لمبايعته ملكاً للسعودية

كتب خالد السعدي
ضابط سعودي منشق يفجر صدمة: الملك سلمان أوصى بعزل ابنه محمد من ولاية العهد
الملك سلمان ومحمد بن سلمان
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وطن- كشف ضابط سعودي منشق، معلومات صادمة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصفه بأنه يصارع الموت حاليا، متحدثا عن توجيه صادم من الملك بخصوص ابنه (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان).

وقال الضابط المنشق العقيد رابح العنزي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنّ الملك سلمان بن عبدالعزيز يصارع الموت، ناقلا عن فق مصادر موثوقة من الديوان الملكي، قولها إن الملك أوصى قبل اشتداد المرض عليه بعزل ابنه محمد بن سلمان من ولاية العهد ومن جميع مناصبه الحكومية وذلك للمصلحة العامة.

وأضاف أن وصية الملك تضمنت تعيين الأمير أحمد بن عبدالعزيز ولياً للعهد تمهيداً لمبايعته ملكاً للسعودية، كما أوصى الملك سلمان بأن يعين الأمير محمد بن نايف ولياً لولي العهد تمهيداً لمبايعته ولياً للعهد بعد تولي الأمير أحمد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ومبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية.

ونقل الضابط المنشق، عن المصادر تأكيدها بوجود ارتباك داخل هيئة البيعة السعودية نظراً لورود تلك التوصية الملكية المفاجئة.

ووفق هذه المصادر، فإنَّ معظم أعضاء هيئة البيعة السعودية يؤيدون الأمير أحمد بن عبدالعزيز كونه أحد أبناء الملك المؤسس والأخ الشقيق للملك سلمان، ويحظى بسمعة طيبة بين أفراد القبائل وزعمائها فضلاً عن كافة نخب المجتمع السعودي.

وأشار رابح العنزي، إلى أن الملك سلمان وعلى مدى سنوات قد ضاق ذرعاً بتصرفات ابنه محمد وسياساته المتهورة خاصة بعد ورود معلومات ناقدة لديه وذلك من حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم الذي تم قتله لاحقاً من قبل محمد بن سلمان نظراً لتسببه بتوبيخ الملك سلمان له بناء على تلك الرسالة المنقولة والتي جعلت الملك سلمان يقيم مدى أهلية نجله محمد ويراقب تصرفاته إلى أن خلص أخيراً إلى عدم أهليته لإدارة شؤون البلاد وأن يتولى الأمير أحمد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في السعودية.

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وكثرت التسريبات التي تحدثت في الفترة الماضية، عن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تكتم شديد على الوضع الصحي للملك سلمان

ففي يوليو الماضي، كشف المغرد الشهير “مجتهد”، أن هناك تكتماً شديداً على وضع الملك سلمان، وأن آخر معلومة تفيد بأنه في قصر السلام في جدة حيث يوجد جناح للعناية الطبية، لكن لم يتبين تفاصيل عن وضعه الصحي وهل هو حي أو ميت لكن الأكيد أنه مغيب.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر تويتر: “تكتم شديد على وضع الملك سلمان. حيث تأكد قطعيا أن آخر ظهور له كان في جلسة مجلس الوزراء 23 مايو الماضي أي قبل شهرين”.

وأضاف: “لم تنشر له (الملك سلمان) كلمة في عيد الأضحى ولم يظهر في صلاة عيد الأضحى. لم يستقبل رؤساء الوفود في منى وقت الحج”.

كما لم يستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز الزعماء الذين زاروا المملكة في فترة الشهرين الماضيين، الصين واليابان وتركيا وغيرهم، وفق المغرد السعودي الشهير.

ولفت إلى أن الزعم بأنه حضر جلستين لمجلس الوزراء بتاريخ 2 ذو الحجة وتاريخ 23 ذو الحجة للعام 1444 وبث فيديو مزعوم لها فهي صور كاذبة قطعا، وفق قوله.

وتابع الناشط الشهير: “ما تم بثه ثم نشر في اليوتيوب وموقع واس وغيرها هي تسجيلات قديمة لنفس الحدث مع بعض المونتاج وشيء من تعديل ملابس الوزراء في احدى اللقطات، لكن الملك ووضعيته وجلسته بالنسبة للمكتب والكرسي والورد وكذلك الواقفين قياما خلف الوزراء والمرأة التي توثق وتتابع المحضر جالسة هي نفسها في التسجيلات القديمة ويمكن المشاهدة والتأكد”.

وختم “مجتهد”، هذه التغريدة المثيرة بالقول إن رئيس الفريق الطبي في قصر السلام المشرف على حالة الملك الطبية هو الدكتور علي القحطاني وهو من طرف سعود القحطاني، مؤكدا أن اختيار هذا الشخص هو لضمان تحكم سعود القحطاني بأي معلومة عن وضع الملك الصحي.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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