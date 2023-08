“سلسلة مشؤومة عن أتاتورك”.. مصير مسلسل ديزني الذي أغضب الأتراك

- Advertisement -

وطن- يواصل الأتراك التنفيس عن غضبهم وإلغاء اشتراكات الآلاف في منصة البث الرقمي ديزني “Disney”، بعد أن قررت شركة الترفيه العملاقة عدم بث مسلسل مرتقب للغاية عن حياة مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

وكان هاشتاغ #Disneyiptalet – باللغة التركية ويعني “إلغاء ديزني” – هو الأكثر رواجًا في تركيا لعدة أيام منذ ظهور أنباء الإلغاء، ويُعتقد أن ديزني خضعت لضغوط من اللوبي الأرمني الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له ، والذي كان يناضل من أجل إلغاء العرض المكون من ستة أجزاء.

وبحسب تقرير لموقع “المونيتور“، يشعر الأرمن واليونانيون والأكراد في جميع أنحاء العالم بالغضب من أن دراما تلك الفترة كانت تُبييضا عندما يرون الأشياء التي أشرف عليها أتاتورك أثناء قيامه بتشكيل أمة جديدة من بقايا الإمبراطورية العثمانية، وبشكل أساسي على حسابهم.

والأتراك غاضبون إلى حد ما من اتهام زعيمهم بمثل هذه الخطايا، فيما وصف متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة ديزني بأنها “عار”.

من جانبها، أعلنت هيئة الرقابة الإذاعية الحكومية في تركيا “RTUK”، أنها أطلقت تحقيقًا “بناءً على المعلومات العامة” بأن ديزني قررت سحب فيلم السيرة الذاتية.

وقال رئيس RTUK إيبوبكير شاهين: “مصطفى كمال أتاتورك ، مؤسس جمهوريتنا [تركيا]، هو أهم قيمنا الاجتماعية”.

- Advertisement -

في الشهر الماضي ، أعلنت ديزني أنها ستعرض المسلسل في 29 أكتوبر بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وسارعت الشركة منذ ذلك الحين إلى وقف الضرر ، قائلة إنها ستبث العرض كفيلم وثائقي على محطة قناة فوكس التلفزيونية في تركيا وفيلمين منفصلين في دور السينما.

وكان للبيان تأثير ضئيل ، حيث قاد مشاهير وسياسيون أتراك – بمن فيهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي أسسه أتاتورك – جوقة الاحتجاج.

ووفق التقرير، فإن تركيا بلد مثير للجدل بشكل متزايد في السياسة الغربية، وقال سليم كورو ، محرر نشرة KulturKampf الإخبارية والمحلل في The Economic and Research Foundation of Turkey، وهي مؤسسة فكرية مقرها أنقرة: “كان من المحتم أن يؤدي إنتاج عن زعيم تركي عظيم إلى إثارة الجدل في الخارج”.

وأضاف: “حتى إذا انتهى الأمر بإفراج ديزني عن إنتاجها ، فمن المحتمل أن تتعرض لانتقادات محلية.. من غير المحتمل أن يشعر المشاهدون الأتراك بالرضا عن إنتاج أمريكي لموضوع شديد الحساسية.. إنه في الحقيقة ليس علم الصواريخ. كان يجب أن تعرف ديزني بشكل أفضل”.

ووافقه الرأي جيمس جيفري السفير الأمريكي السابق في تركيا ورئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون، قائلا: “لا يزال يُنظر إلى أتاتورك بالنسبة لجميع الأتراك تقريبًا على أنه مزيج من جورج واشنطن وتوماس جيفرسون – الجندي العثماني الذي فاز في حملة الدردنيل الشهيرة ثم حرر فيما بعد الجمهورية التركية الناشئة من الغزاة الروس والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين والبريطانيين”.

وأشاد العديد من قادة العالم بأتاتورك لحنكته السياسية، ومن بينهم ونستون تشرشل. وكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق عن معاصره التركي: “كانت الدموع التي يذرفها الرجال والنساء من جميع الطبقات على نعشه تكريمًا مناسبًا للعمل الحياتي لرجل هو البطل والبطل والأب لتركيا الحديثة”.

وبالنسبة لمعظم الأتراك، صغارًا وكبارًا ، لولا أتاتورك، لما كانت هناك تركيا. ولإظهار امتنانهم ، كل يوم 10 نوفمبر في تمام الساعة 9:05 صباحًا – وهو التاريخ والوقت اللذان يميزان وفاة أتاتورك قبل 85 عامًا – يقف ملايين الأتراك في جميع أنحاء البلاد دقيقة صمت، وتتوقف حركة المرور وتُطلق صفارات الإنذار تكريماً لذكرى أتاتورك.

رد فعل الحزب الحاكم

ربما كان رد فعل حزب العدالة والتنمية وبعض مؤيديه مختلفين قبل عقد من الزمان على زلات ديزني، ولطالما شجب الإسلاميون في تركيا أتاتورك باعتباره “عدوًا للإسلام ومخمورًا” ويهوديًا مشفرًا لإلغاء الخلافة، وإجبار النساء على خلع الحجاب، وإدخال حق الاقتراع العام، وتحويل الأبجدية من العربية إلى اللاتينية.

كما سعى إلى وضع تركيا على مسار مؤيد للغرب وعلماني، وقد انعكست مشاعرهم على يد الراحل نجيب فاضل كيزاكوريك، الشاعر القومي الإسلامي والمعادي للسامية الذي وصفه أردوغان بأنه نموذج يحتذى به.

لذلك – وفق التقرير – لم يكن مفاجئًا أنه عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة في عام 2002 ، بدأت عبادة الشخصية التي نشأت حول أتاتورك في التصدع.

من بين هذه الشقوق، كان هناك نقاش مزدهر حول موضوع الإبادة الجماعية للأرمن الذي كان من المحرمات. وتنفي تركيا مقتل أكثر من مليون أرمني عثماني نتيجة لسياسة متعمدة لاستئصالهم مع انهيار الإمبراطورية، وتقول الرواية الرسمية إن مئات الآلاف منهم ماتوا نتيجة الجوع والمرض حيث تم نقلهم قسراً إلى الصحراء السورية في خضم الحرب عام 1915.

بدأ جدار الصمت حول القمع الدموي للتمردات الكردية، واعتقال اليهود في معسكرات العمل في الأربعينيات، والمذابح ضد اليونانيين في الانهيار. وتعرض دور أتاتورك للتدقيق عندما دفع أردوغان من خلال مجموعة مذهلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تأمين عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ويقول منتقدون إن الهدف الحقيقي لأردوغان كان نزع سلاح الجيش التركي وتركيز السلطة بين يديه. لقد نجح إلى حد كبير، لكن أتاتورك لا يزال قويا كما كان دائما.