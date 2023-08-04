بهذه الطريقة الشنيعة مات 3 فيلة في الهند (شاهد)

- Advertisement -

وطن – قال مسؤول عن غابة محلية في منطقة كامروب في ولاية أسام شمالي شرق الهند، اليوم الجمعة، إن ثلاثة أفيال ماتت بسبب صعقها بالكهرباء حسب مانقل عنه موقع “indiatimes” المحلّي.

ونقل الموقع إن الحادث وقع في منطقة راني باغان، على بعد حوالي 30 كيلومترا من مكان توجده، بعد أن دخل قطيع من 3 فيلة المنطقة بعد منتصف الليل بحثا عن الطعام، قبل أن يجدوا أنفسهم محاطين بالأسلاك الكهربائية.

3 elephants electrocuted to death in Assam https://t.co/dVaI7wecSr pic.twitter.com/VlZ68WSpTm — EastMojo (@EastMojo) August 4, 2023

“بينما كان القطيع يمر في مزرعة لحبوب الفوفل، ربما اصطدم أحد الأفيال بشجرة سقطت على عمود كهرباء، مما أدى إلى إزاحة الأسلاك”. وقال ذات المسؤول إن الفيلة الثلاثة لامست الأسلاك الحية وتعرضت للصعق بالكهرباء حتى الموت.

وأوضح السكان المحليون إنهم سمعوا ضوضاء عالية حوالي الساعة 2:30 صباحًا واعتقدوا أن الأفيال جاءت إلى المنطقة بحثًا عن الطعام على الأرجح.

رصد القرويون الجثث في الصباح وأبلغوا مسؤولي الغابة. وقال المسؤول إن الترتيبات جارية لفحص الجثث بعد الوفاة.

- Advertisement -

مات أكثر من 1330 فيلًا بين عامي 2001 و 2022

في مارس 2023، قال وزير الغابات بولاية آسام “شاندرا موهان باتوري” في الهند إن الولاية بها 5700 فيل.

وقال كذلك إن أكثر من 70 شخصًا و 80 فيلاً في المتوسط ​​يموتون سنويًا في ولاية آسام في صراع بين الإنسان والأفيال.

وذكر أنه بين عامي 2001 و 2022، مات أكثر من 1330 فيلًا، مع تسجيل أكبر عدد من الوفيات في عام 2013 عندما مات 107 من تلك الحيوانات العملاقة، تليها 97 في عام 2016 و 92 في عام 2014.