السبت, أغسطس 5, 2023
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“انتحار شيرين عبد الوهاب بدواء مضاد لنوبات الفزع” .. فيديو وبيان رسمي بعد جدل واسع

قال مصدر إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش أزمة نفسية كبيرة هذه الفترة وقد تنفصل عن حسام حبيب

كتب أنس السالم
انتحار شيرين يحدث ضجة واسعة
اشاعة انتحار شيرين تحدث ضجة واسعة
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وطن – يبدو أنّ الشائعات عن محاولة انتحار شيرين عبد الوهاب عن طريق تناول دواء “زاناكس”، واختفائها عن مواقع التواصل، دفع الفنانة للردّ على ما يتداول عنها، وسط حديث عن الكثير من المشاكل مع زوجها حسام حبيب وأنهما على على وشك الانفصال.

ويعتبر دواء “زاناكس” من الأدوية المضادة للقلق واضطرابات الخوف، والرهاب، ونوبات الفزع، حيث يعمل على الجهاز العصبي المركزي، لإنتاج تأثير مهدئ فيحسن من مستوى المشاعر الإيجابية والسعيدة ويحد من التوتر والعصبية بالجسم. بحسب موقع الطبي

وظهرت شيرين في مقطع فيديو مع حسام حبيب وابنتيها “هنا ومريم” خلال قضائهم الإجازة في الساحل الشمالي.

وكان آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب في بداية يوليو الماضي في الساحل الشمالي برفقة زوجها حسام حبيب.

ونشرت شيرين بياناً رسمياً عبر تويتر قالت فيه: “تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها. ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.”

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يأتي ذلك فيما قال مصدر إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش أزمة نفسية كبيرة هذه الفترة. بسحب موقع قناة صدى البلد

واشار المصدر -وفق القناة- إلى أن الكثير من المشاكل بين شيرين وزوجها حسام حبيب. وأنهما على على وشك الانفصال.

شيرين وحسام حبيب في دبي
مصدر يتحدث عن أن هناك الكثير من المشاكل بين شيرين وزوجها حسام حبيب

ولفت ذات المصدر إلى أنّ هناك جهات تحاول الإصلاح بين الثنائي. لكن حالة شيرين “سيئة”.

انتحار شيرين عبد الوهاب

وتعليقاً على الأخبار المتداولة عن محاولة انتحار شيرين عبد الوهاب، كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية حقيقة الأمر .

انتحار شيرين عبدالوهاب watanserb.com
نفي اشاعة انتحار شيرين عبدالوهاب

وقال “عبدالله” إن الموضوع برمته ليس إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. مضيفاً أن شيرين عبد الوهاب بخير وحياتها مستقرة، وتتفق خلال الفترة الحالية على عدة حفلات جديدة لاحيائها.

وقد أكد حسام حبيب ما كشفه المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية عن عدم دقة ما يتداول من أنباء عن انتحار شيرين .بحسب “etbilarabi

وكانت شيرين عبد الوهاب كشفت أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا.

غياب الشهود عن عقد زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب watanserb.com
غياب الشهود عن عقد زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

جدير بالذكر أنّه تم كتابة عقد زواج شيرين عبدالوهاب مرة ثانية على زوجها السابق حسام حبيب، بعد الطلاق بعد والأزمات المتتالية التي شهدتها علاقتهما، خاصة مرحلة العلاج من الإدمان.

المصدرصدى البلد - etbilarabi

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