ينذر بكارثة بيئية عالمية.. مشهد مهيب لجبل جليدي عملاق يجوب المحيط

وطن- في ظاهرة بيئية غير مألوفة، اقترب جبل جليدي عملاق من جزيرة “نيوفاوندلاند” الكندية، وهو حدث أذهل الكنديين وأصابهم بالحيرة عن أسباب هذه الظاهرة وتفسيرها.

ومن المعلوم أن حوالي 90٪ من الجبال الجليدية في العالم، هي أجزاء قديمة من الأنهار الجليدية في “جرينلاند”، بينما يأتي الباقي من القطب الشمالي الكندي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجبل الجليدي المثير للحيرة.

وظهرت الكتلة الجليدية وهي تطفو على نحو خطير بالقرب من الساحل.

🇨🇦 A giant iceberg has sailed to the Canadian island of Newfoundland pic.twitter.com/lPJ0xSCvDO

— Sprinter (@Sprinter99800) August 1, 2023