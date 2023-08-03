ينذر بكارثة بيئية عالمية.. مشهد مهيب لجبل جليدي عملاق يجوب المحيط

- Advertisement -

وطن- في ظاهرة بيئية غير مألوفة، اقترب جبل جليدي عملاق من جزيرة “نيوفاوندلاند” الكندية، وهو حدث أذهل الكنديين وأصابهم بالحيرة عن أسباب هذه الظاهرة وتفسيرها.

ومن المعلوم أن حوالي 90٪ من الجبال الجليدية في العالم، هي أجزاء قديمة من الأنهار الجليدية في “جرينلاند”، بينما يأتي الباقي من القطب الشمالي الكندي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجبل الجليدي المثير للحيرة.

وظهرت الكتلة الجليدية وهي تطفو على نحو خطير بالقرب من الساحل.

🇨🇦 A giant iceberg has sailed to the Canadian island of Newfoundland pic.twitter.com/lPJ0xSCvDO — Sprinter (@Sprinter99800) August 1, 2023

فيديو الجبل الجليدي يحظى بتفاعل واسع

وحصد الفيديو أكثر من 9.3 مليون مشاهدة وأكثر من 1.16 مليون إعجاب بعد مشاركته يوم، الثلاثاء الماضي، من قبل مستخدم يدعى “XSpriterTeam”.

- Advertisement -

وبحسب موقع “hindustantimes“، استمتع بعض مستخدمي الإنترنت بالمشهد بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن تغير المناخ.

مشهد ينذر بكارثة

ويُعتقد أن هذه الحوادث أصبحت أكثر شيوعًا الآن بسبب أزمة المناخ والتهديد العام للغطاء الجليدي للأرض.

ووفقًا للتقارير الإخبارية ، تنتشر في نيوفاوندلاند الجبال الجليدية ، ويحاول الناس رؤية كتل ضخمة من الجليد تأتي على طول المنطقة المعروفة باسم Iceberg Alley ”، الواقعة في مجرى مائي بالقرب من المقاطعة الشرقية لنيوفاوندلاند ولابرادور.

وتتسبب التيارات المحيطية في انجراف كتل الجليد قبالة الساحل.

الجبال الجليدية وأزمة المناخ

وبحسب تقرير صادر عن Huffpost ، فإن حوالي 90 ٪ من الجبال الجليدية في العالم هي أجزاء قديمة من الأنهار الجليدية في جرينلاند، بينما يأتي الباقي من القطب الشمالي الكندي. تنفصل بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، وقد تبقى بضعة أشهر قبل أن تتلاشى.

وتم العثور على أكبر جبل تم تسجيله على الإطلاق في عام 2021 ، بطول 135 كيلومترًا وعرضه 25 كيلومترًا وانتقل نحو جورجيا.

2065 جبلًا جليديًا

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأنهار الجليدية في جرينلاند تذوب أربع مرات أسرع مما كان متوقعًا في السابق.

ولكن في 21 يوليو من هذا العام ، قدّر خفر السواحل الأمريكي ودوريات الجليد الدولية -وهي منظمة تم إنشاؤها بعد أن غرق جبل جليدي تيتانيك في عام 1912- أن هناك 2065 جبلًا جليديًا شمال منطقة لابرادور كلها في المياه المفتوحة.

على الرغم من أن هذا يبدو كثيرًا ، إلا أن هذا في الواقع “أقل من المعتاد في المنطقة” ، وفقًا للخبراء الذين قارنوا بيانات هذا العام بالعقود القليلة الماضية ، واستنتجوا أن 380 جبلًا جليديًا فقط من هذه الجبال الجليدية من المتوقع أن تنجرف جنوبًا.