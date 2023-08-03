الخميس, أغسطس 3, 2023
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حياتنا

نسرين طافش تهز مؤخرتها بفستان التايجر.. هل تحاول إغراء أبو هشيمة؟ (فيديو)

سخر المتابعون من نسرين طافش مؤكدين لها أنهم فهموا قصدها من الفيديو وهو استعراض مؤخرتها

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش تهز مؤخرتها بفستان التايجر.. هل تحاول إغراء أبو هشيمة؟ (فيديو)
نسرين طافش بالتايجر
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وطن– تألقت الفنانة السورية نسرين طافش، بفستان التايجر الجريء، في أحدث ظهور لها من سوريا، حيث تقضي وقتها هناك.

ونشرت نسرين طافش فيديو لها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستان تايجر أوف شولدر، مع بطن مفتوح.

حبي الأول

واستعرضت نسرين مؤخرتها بالفستان وهي تدور وتتراقص به على أغنية “حلوة يا بلدي”، معقبة: ” حلب الشهباء .. حبي الأول”.

وسخر المتابعون من نسرين طافش، مؤكدين لها أنهم فهموا قصدها من الفيديو وهو استعراض مؤخرتها.

كما لاحظ البعض أن نسرين لا ترتدي ملابس داخلية تحت الفستان.

وجاء في التعليقات: ” نحنا كلنا عارفين شو الهدف من الفيديو بس ساكتين”.

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سيليكون

وقال آخر: ” الفيديو عبارة عن شفناها”.

وسخر ثالث: ” واضح شقد مشتاقة لبلدك هزك هز الاشتياق”.

وقالت متابعة بشكل ساخر أيضاً: ” وراكي حاجة تتحرك خدي بالك”.

نسرين طافش بالتايجر
نسرين طافش بالتايجر
نسرين طافش بالتايجر
تعمدت الفنانة السورية استعراض مؤخرتها

ووجهت لها أخرى نصيحة: ” السليكون يبغاله تثبيت اكثر.. عرض واستعراض رخيص جداً”.

بينما ربط البعض ارتداء نسرين لفستان تايجر، وهز مؤخرتها بهذه الطريقة، محاولة لجذب رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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