الخميس, أغسطس 3, 2023
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أشرف حكيمي ينشر صورة له مع كيم كارداشيان والأخيرة تتبرأ منها وتنكرها.. لماذا؟

كيم كاردشيان وثقت لقائها وابنتها مع نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي النصر السعودي، إلا أنها رفضت نشر صورتها مع أشرف حكيمي

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي ينشر صورة له مع كيم كارداشيان والأخيرة تتبرأ منها وتنكرها.. لماذا؟
أشرف حكيمي وكيم كارداشيان
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وطن- نشر لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، شرف حكيمي، صورة له تجمعه مع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وابنتها.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابه بموقع “انستغرام” نشر أشرف حكيمي صورة له مع النجمة الامريكية وابنتها والتي تم التقاطها خلال تواجده في معسكر باريس سان جيرمان المنعقد حايا في اليابان استعدادا للموسم الجديد.

وظهر أشرف حكيمي مرتديا قميص النادي الخاص بالتدريبات الذي يحمل شعار الخطوط الجوية القطرية، في حين ارتدت ابنة “كارداشان” نفس القميص.

كما ظهرت كيم كارداشيان وهي تقف بجانب أشرف حكيمي مرتدية بنطال جينز وبودي حمالات أبيض اللون.

كيم كارداشيان وهي تقف بجانب أشرف حكيمي مرتدية بنطال جينز
كيم كارداشيان وهي تقف بجانب أشرف حكيمي مرتدية بنطال جينز

المثير في الأمر أن كيم كارداشيان وثقت لقائتها وابنتها مع لاعبي بارس سان جيرمان ولاعبي نادي النصر السعودي المتواجدين في اليابان حاليا، إلا أنها لم تنشر صورتها مع أشرف حكيمي.

وعبر حسابها على “انستغرام” نشرت كيم كارداشيان صورة تجمعها مع لاعب باريس سان جيرمان نيمار.

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كيم كارداشيان مع لاعب باريس سان جيرمان نيمار
كيم كارداشيان مع لاعب باريس سان جيرمان نيمار

كما وثقت لحظة هتاف ابنتها على “نيمار” لحظة خروجه من التمرينات وقيامه بإعطائها قميصه ليكون ذكرى لها.

كما نشرت كيم كراداشيان صورة لابنتها مع نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يحتضن ابنتها وابن إحدى صديقاتها.

ابنة كيم كراداشيان مع نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو
ابنة كيم كراداشيان مع نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو

وأرفقت “كارداشيان” عملية التوثق أيضا بفيديو لابنتها برفقة “الدون” وهما يؤديان حركته الشهيرة عقب تحقيق الأهداف.

كيم كاردشيان تتبرأ من صورتها مع أشرف حكيمي

يشار إلى أن عدم نشر كيم كارداشيان صورتها وابنتها مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي دون غيره من اللاعبين الذين التقت بهم يحمل في طياته أمرا ما.

ورأى البعض أن عدم كيم كارداشيان صورتها وابنتها مع أشرف حكيمي جاء بسبب تخوفها من اتهاماها بالتقاط صور مع متهم بالاغتصاب.

يشار إلى أن أشرف حكيمي متهم باغتصاب فتاة فرنسية في شهر فبراير/شباط الماضي، وتم توجيه الاتهام له رسميا من قبل النيابة العامة، إلا انه بقي في حالة سراح حتى انتهاء التحقيقات.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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