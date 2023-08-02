فوربس: 5 شركات عمانية عائلية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023

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وطن- أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط، في أحد تقاريرها، 5 شركات عائلية عُمانية ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023.

وأوضحت أنّ معظم الشركات العائلية الكبرى في الشرق الأوسط، بدأت أعمالها عبر الوكالات أو التوزيع لشركات عالمية. وقد نجح الكثير منها في التوسع، عبر إضافة قطاعات جديدة إلى محافظها، إلى جانب الاستثمار في أسواق المال لتحقيق النمو في المنطقة.

وحسب ماورد في التقرير، تمكنت معظم شركات قائمة “أقوى 100 شركة عائلية عربية” لعام 2023 من الاستمرار عبر مرور الأجيال، حيث أسست 6 منها في القرن التاسع عشر، كما يُعدّ أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، من المساهمين الرئيسيين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية، التي أسست العديد منها، مما أسهم في توفير رأس المال، وأتاح لأفراد العائلات الحصول على فرص جديدة، فضلًا عن تحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة.

وفيما يلي نبذة عن الشركات العائلية العُمانية الـ 5 التي جاءت ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023:

1- مجموعة سهيل بهوان

جاءت “مجموعة سهيل بهوان” في المرتبة الحادية عشرة في القائمة.

الشركة العائلية العمانية التي تأسست عام 1965 في عُمان يشغل رئيس مجلس إدارتها “سهيل بهوان”، وتُعد منتجًا رئيسيًا للأسمدة، حيث تنتج أكثر من 1.3 مليون طن متري من حبيبات اليوريا سنويًا من خلال شركة (SIUCI).

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تضم المجموعة 15 شركة، وأكثر من 100 علامة تجارية عالمية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك: نمط الحياة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والرعاية الصحية. ولدى المجموعة توكيل نيسان.

بلغ صافي ثروة رئيس مجلس إدارة المجموعة، سهيل بهوان، 2.1 مليار دولار في 4 يوليو/ تموز 2023، كما يملك 14.75% من أسهم البنك الوطني العماني.

2- مؤسسة الزبير

تأسست مؤسسة الزبير، التي جاءت في المرتبة 24 ضمن القائمة، عام 1967 في عُمان ويرأس مجلس إدارتها اليوم رشاد بن محمد الزبير.

أسس محمد الزبير مؤسسة الزبير في عام 1967 باسم (مسقط للتجارة) في السوق القديم في مسقط. ويقود المؤسسة حاليًا ابنه رشاد بن محمد الزبير، حيث تضم المؤسسة الإقليمية أكثر من 60 شركة تابعة تعمل في قطاعات: الطاقة والموارد الطبيعية، والعقارات والضيافة والاستثمارات المالية، والسيارات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها. كما لديها شراكات مع أكثر من 300 علامة تجارية محلية وعالمية.

3- مجموعة سعيد بهوان

تأسست مجموعة سعود بهوان، التي جاءت في المرتبة 27 ضمن القائمة، عام 1965، ويرأس مجلس إدارتها اليوم محمد بن سعود بهوان.

عملت المجموعة كوكيل لشركات: توشيبا واكاي، وساعات سيكو في عُمان، قبل أن تعقد شراكة مع شركة تويوتا في سبعينات القرن الماضي.

وتنشط في مجالات السيارات والمركبات الثقيلة ومعدات التشييد والبناء، والسفر والسياحة، وغيرها. كما تمثل علامات تجارية عالمية عدة، مثل: تويوتا ولكزس وهينو، ويوكوهاما وجوديير وكونتيننتال، وفورد ولينكولن وكيا وكوماتسو وكاتو ومان، وغيرها.

4- محسن حيدر درويش

تأسست الشركة التي جاءت في المرتبة 51 ضمن القائمة، عام 1974 في عُمان. ويُشرف على أقسام البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة وحلول المستهلك، وأقسام السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة كل من “لجينة محسن درويش” و “أريج محسن درويش”.

أسس محسن درويش الشركة عام 1974، وتعمل من خلال مجموعتين رئيسيتين هما: أقسام السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة (ACERE) وهي الموزع الحصري لعلامات تجارية شهيرة في سلطنة عمان مثل (Jaguar) و(Land Rover) و(McLaren) و(Hongqi).

فيما يعمل لدى أقسام البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة وحلول المستهلك (ITICS) نحو 350 شخصًا في 25 موقعًا في سلطنة عمان والإمارات وقطر. وتمثل عدة علامات تجارية مثل: توشيبا وسامسونغ، و (Huawei) و(Akai) وغيرها.

5- مجموعة تاول

تأسست مجموعة تاول، التي جاءت في المرتبة 95 ضمن القائمة، عام 1866 في عُمان. ويشغل “عماد كمال سلطان” منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيها.

أسس وليام جاك تاول المجموعة في سلطنة عمان، لبيع الكيروسين المنتج في أميركا ومواد الشحن. في عام 1914، استحوذ محمد فاضل على الشركة.

واليوم، تعمل في العديد من القطاعات، مثل: الهندسة والبناء والعقارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والسيارات، والخدمات، والتجارة.

فيما تنشط المجموعة في عُمان والإمارات، وقطر، والهند، وهولندا. بدأ مركز تاول للسيارات أعماله منذ عام 1972، واليوم لديه 8 معارض و9 مراكز خدمية، كما يعمل مع علامات تجارية مثل: (Mazda) و(Geely) و(JAC Motors) و(HIGER BUS).