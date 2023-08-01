صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟

وطن- بثت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو للفنان حسن يوسف الذي يعيش رفقة زوجته المعتزلة شمس البارودي مأساة حقيقية بعد وفاة ابنهما عبد الله غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وفي مقطع الفيديو، كان الفنان حسن يوسف يبكي بشدة جراء فقدانه ابنه البالغ من العمر 35 سنة.

وقال حسن يوسف في مقطع الفيديو: “ابني كان بيعوم في النيل يغرق في مترين”.

وظهر في الفيديو عدد من الفنانين الذين كانوا يواسون حسن يوسف، وبينهم محمد لطفي الذي قال له إن الله أراد أن يختار “عبدالله شهيدا”.

"ابني كان بيعوم في النيل وغرق في 2 متر".. صدمة الفنان حسن يوسف 💔

#كلمة_أخيرة pic.twitter.com/TzG9Of5Mdn — ON (@ONTVEgy) July 31, 2023

تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف

وشُيّع ظهر أمس الاثنين، جثمان الشاب عبدالله، ابن الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بحضور عدد من نجوم الفن في مصر.

وكان أبرز الحاضرين كل من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانين ميرفت أمين، ومحمد فؤاد، وصفاء أبوالسعود، وعفاف شعيب، وإلهام شاهين، ونهال عنبر، ومجدي كامل، ولقاء سويدان، بجانب الفنانتين لبلبة وعفاف شعيب، اللاتين انهارتا خلال تشييع الجثمان.

وفاة عبدالله حسن يوسف

وتوفي عبدالله حسن يوسف، مساء السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 35 عاما، غرقًا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي