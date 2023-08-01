الرئيسيةالهدهدصدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟
الهدهد

صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟

شُيّع ظهر الاثنين، جثمان الشاب عبدالله، ابن الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بحضور عدد من نجوم الفن في مصر

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟
حسن يوسف وشمس البارودي في جنازة ولدهما

وطن- بثت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو للفنان حسن يوسف الذي يعيش رفقة زوجته المعتزلة شمس البارودي مأساة حقيقية بعد وفاة ابنهما عبد الله غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وفي مقطع الفيديو، كان الفنان حسن يوسف يبكي بشدة جراء فقدانه ابنه البالغ من العمر 35 سنة.

وقال حسن يوسف في مقطع الفيديو: “ابني كان بيعوم في النيل يغرق في مترين”.

وظهر في الفيديو عدد من الفنانين الذين كانوا يواسون حسن يوسف، وبينهم محمد لطفي الذي قال له إن الله أراد أن يختار “عبدالله شهيدا”.

تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف

وشُيّع ظهر أمس الاثنين، جثمان الشاب عبدالله، ابن الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بحضور عدد من نجوم الفن في مصر.

وكان أبرز الحاضرين كل من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانين ميرفت أمين، ومحمد فؤاد، وصفاء أبوالسعود، وعفاف شعيب، وإلهام شاهين، ونهال عنبر، ومجدي كامل، ولقاء سويدان، بجانب الفنانتين لبلبة وعفاف شعيب، اللاتين انهارتا خلال تشييع الجثمان.

وفاة عبدالله حسن يوسف

وتوفي عبدالله حسن يوسف، مساء السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 35 عاما، غرقًا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

أسرار حملة إماراتية استهدفت تشويه مسجد مانشستر بعد “تفجير كبير”

جورجينا تستعرض جمال مؤخرتها المثيرة وتستعين بقرد لإضافة جو من المرح مع متابعيها

قبل شهر من السكتة الدماغية: علامات يجب ألا تتجاهلها

مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور

وزير فنلندي يصف العرب وسكان الشرق الأوسط بالقرود ومطالب بمغادرة حزبه للحكومة

نسرين طافش تفقد السيطرة بالرقص على أغنية “جنو نطو”.. كاد صدرها يخرج من الحمالة (فيديو)

ابنة عمرو دياب برفقة عشيقها على جزيرة للعراة.. هكذا استمتعت بوقتها دون خجل (شاهد)

هبة عبوك تتجول في أزقة تونس برفقة ابنها بحمالة صدر (شاهد)

تقرير: ماذا وراء اشتباكات الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ؟

إطلالة رائعة للأميرة للا خديجة بعد طول غياب.. لن تصدق جمالها وتشابهها مع والدتها للا سلمى (شاهد)

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©