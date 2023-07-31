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يتعمد استفزاز المسلمين.. موميكا يحرق المصحف ويدوسه بقدمه مجددا (فيديو)

العراقي المتطرف سلوان موميكا وصديقه سلوان نجم، أقدما على حرق نسخة من المصحف الشريف مجددا أمام مقرّ البرلمان السويدي في ستوكهولم

كتب فهمي الورغمي
يتعمد استفزاز المسلمين.. موميكا يحرق المصحف ويدوسه بقدمه مجددا
سلوان موميكا
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وطن- في حادثة تتكرّر للمرّة الثالثة خلال أقل من شهر، أقدم متطرف عراقي مقيم في السويد، يُدعى سلوان موميكا، وصديقه سلوان نجم، على إحراق صفحات من المصحف الشريف أمام مقر البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من مكان التظاهرة، العراقي سلوان نجم ومواطنه سلوان موميكا، وهما يدوسان على المصحف الشريف ثم قاما بإحراقه، في تصرّفات مستفزة تأتي تواصلاً لما فعلاه في تظاهرتين سابقتين في نفس البلد.

وكانت الشرطة السويدية أعطت الإذن لإقامة الاحتجاج المذكور قبالة البرلمان، اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة «إكسبرسن» عن المتطرف سلوان موميكا وصديقه قولهما، إنهما سيقومان بحرق القرآن «مراراً حتى تقوموا بحظره» في البلاد”

سلوان موميكا
سلوان موميكا

الهوس بـ “حرق المصحف”

وسبق أن قام سلوان موميكا (37 عاماً) في أواخر يونيو/حزيران، بإضرام النيران في بعض صفحات القرآن خارج أكبر مسجد في ستوكهولم، وبعد نحو شهر، أقام تحركاً مماثلاً خارج مقر السفارة العراقية، داس خلاله على المصحف من دون حرقه.

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وفي كل مرة، كانت ممارسات موميكا المتطرفة، تثير انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والرسمية على صعيد الدول العربية والإسلامية.

وفي العراق، على سبيل المثال، وهي موطن المتطرف موميكا، اقتحم محتجون سفارة السويد وأضرموا النيران فيها، وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء ستوكهولم لديها للاحتجاج.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة الدانماركية أمس أنها ستدرس سبلا قانونية، للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، بعدما شهدت تحرّكين على هذا النحو في الآونة الأخيرة.

وذكر وزير الخارجية الدانماركي “لارس لوك راسموسن” للإذاعة الوطنية، أمس الأحد، أن الحكومة ستسعى إلى “إيجاد أداة قانونية”، من شأنها أن تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات الدول الأخرى في البلاد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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