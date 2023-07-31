الإثنين, يوليو 31, 2023
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ألعاب العقل واختبار الذكاء.. اعثر على البيضة الحقيقية في 3 ثوانٍ فقط

استعرض قوة عقلك: هل تستطيع العثور على البيضة الحقيقية في 3 ثوانٍ فقط؟

كتب فهمي الورغمي
ألعاب العقل واختبار الذكاء.. اعثر على البيضة الحقيقية في 3 ثوانٍ فقط
اعثر على البيضة الحقيقية
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وطن- تعتبر ألعاب العقل ألغازًا صعبة تتطلب من القارئ العثور على كائن مخفي أو مفقود. هذه الألغاز مثيرة للتفكير ويمكن أن تساعد في إيقاظ ذكائك الخفي.

تُعدّ محاولة ألعاب العقل طريقة رائعة، للتخلص من التوتر وتحفيز عقلك وتحسين مهاراتك المعرفية وتفكيرك النقدي.

يمكنك أن تشعر بشعور من الإنجاز والرضا بعد الانتهاء من ألعاب العقل. يمكن أيضًا أن يرفع من مزاجك ويجعل عقلك حادًا.

إذا كنت تتطلع إلى تعزيز مهاراتك في حلّ المشكلات، فيجب أن تجرب هذه الدعابة الذهنية الآن!

اعثر على بيضة حقيقية في 3 ثوانٍ

في الصورة المشتركة أعلاه، ومصدرها موقع (JagranJosh) يمكنك رؤية بيضتين.

واحدة منهما ليست حقيقية.

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التحدي الذي يواجه القراء هو العثور على البيضة الحقيقية في 3 ثوانٍ.

ستختبر لعبة العقل قدرتك على التركيز.. هل يمكنك العثور على البيضة الحقيقية في 3 ثوان؟

وقتك يبدأ الآن!.. انظر إلى الصورة بعناية.

اعثر على البيضة الحقيقية
اعثر على البيضة الحقيقية

يجب أن يكون لديك عقل يقظ لاكتشاف البيضة الحقيقية بسرعة.

هل حدّدت البيضة الحقيقية؟.. أسرع.. الوقت ينفذ. و… انتهى الوقت.

هل تمكّنت من اكتشاف البيضة الحقيقية في الوقت المحدد؟

مبروك لأولئك القراء الذين رصدوا البيضة الحقيقية.

لديكم بالفعل عقل ذكي للغاية أو أنكم حتماً متاعبون أوفياء لـ الألغاز التي تنشرها “وطن” بشكل دوري.

بالنسبة لأولئك الذين لم يتوصّلوا للحلّ بعد، يمكنكم ببساطة النزول أدناه.

اعثر على البيضة الحقيقية
اعثر على البيضة الحقيقية

البيضة الحقيقية هي التي على اليمين.

إذا دقّقت النظر في كلا البيضتين، فإن قوام البيضة على اليسار يبدو خشنًا بعض الشيء، كما أن ظلها يبدو مسطحًا إلى حدّ ما.

المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن

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