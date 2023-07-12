نظرك 20/20 إذا اكتشفت الحمار الوحشي بين النمور.. تحدى نفسك وأسرع

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وطن – هل تعلم أن ألعاب العقل عبارة عن ألغاز بصرية تختبر قدرتك على اكتشاف التفاصيل المخفيّة داخل المرئيات المعقدة.

توفّر تلك الألغاز طريقة ممتعة ومثيرة للاهتمام للأشخاص من جميع الأعمار لبناء المهارات المعرفية بالإضافة إلى التمرين العقلي للحفاظ على مواهبهم المعرفية وصقلها.

من خلال العمل على حل هذه المشكلات، فإنّنا نُعزز قدرتنا على التعرف على الأنماط والألوان بالإضافة إلى قدرات الإدراك البصري العامة لدينا.

على عكس الصورة أعلاه، (مأخوذة عن موقع JagranJosh)،عليك أن تجد الحمار الوحشي محاصرًا في كمين فقط ضمن مهلة زمنية مُحددة هي 39 ثانيةً.

استخدم جميع مهارات البيانات النوعية والكمية للوصول إلى أيّ نتيجة.

هل يمكنك العثور على الحمار الوحشي؟

يمارس المحترفون العقليون العديد من العمليات المعرفية، مثل صنع القرار والتحليل وحل المشكلات. من أجل اكتشاف الحمار الوحشي في الصورة، يجب علينا تحليل الأنماط المرئية وتحديد الأشكال وتخطيط نهجنا.

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القدرة على التعرّف على الفروق الدقيقة والأشياء المخفية ضرورية لحلّ هذه المشاكل. لأنها تحسن قدراتنا على الملاحظة العامة وامتداد الانتباه من خلال تعليم أدمغتنا للتركيز على التفاصيل الدقيقة.

تختبر هذه الألغاز ذاكرتنا قصيرة المدى حيث يتعين علينا تتبع العناصر التي وجدناها أثناء البحث عن عناصر جديدة. قد يؤدي الاستخدام المنتظم لألعاب الدماغ إلى تحسين التذكر وكفاءة الذاكرة.

تلميح: ركز على الألوان.

هل مازلت تواجه مشكلة في إنقاذ الحمار الوحشي؟

يُرجى إلقاء نظرة على الصورة أدناه للتأكد من الإجابة: