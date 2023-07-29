أطاح بـ بازوم على طريقة السيسي.. ما لا تعرفه عن الجنرال “تشياني” قائد انقلاب النيجر

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وطن- ما إن أُعلن خبر الانقلاب على الرئيس النيجري “محمد بازوم”ووضعه قيد الإقامة الجبرية نهاية الأسبوع الماضي، حتى قفز اسم الجنرال “عبد الرحمن تشياني” الرجل القوي الجديد بالنيجر، الذي أعلن عن تنصيبه رئيسا “للمجلس الوطني من أجل حماية البلاد” خلافة للرئيس المعزول إلى واجهة الأحداث.

وظهر الجنرال “عبد الرحمن تشياني” على التلفزيون الرسمي، الجمعة، ببدلة زرقاء اللون محاطاً بعدد من الضباط وتلا بيانا بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”.

منهياً الغموض الذي ساد النيجر منذ أن أعلن عسكريون من هذا المجلس الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الجاري.

الجنرال “تشياني” قائد الانقلاب في النيجر

ويتألف المجلس العسكري الجديد من عدد من الضباط الرفيعين، تمكنت “فرانس برس” من تحديد بعضهم كشخصيات هامة في إطار جيش النيجر من بينهم الجنرال ساليفو مودي وهو رئيس أركان الجيوش السابق الذي أقيل في نيسان/ابريل الماضي.

وقالت وكالة “فرانس 24” في تقرير لها إن الجنرال “تشياني” برر الانقلاب بأن “النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد، على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين”.

من منطقة تيلابيري إلى زمام البلاد

وينحدر الجنرال “تشياني” من منطقة “تيلابيري”، وهي منطقة قاحلة للغاية تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق نيامي، في منطقة تيلابيري التي شهدت سلسلة هجمات شنتها جماعات جهادية لسنوات.

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وكان هذا الضابط الرفيع في صف القوات البرية غير معروف حتى عينه الرئيس السابق محمد إيسوفو، سلف بازوم، قائدا للحرس الرئاسي في أعقاب انتخابه في 2011.

الجنرال عبد الرحمن تشياني يُعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في #النيجر، ويقرر تعليق العمل بالدستور#العربي_اليوم

تقرير: محمد شهابي pic.twitter.com/kpWYMsv8dz — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 28, 2023

وبقي تشياني قائدا للحرس الرئاسي بعد وصول الرئيس الجديد محمد بازوم. لكن بعض المصادر تقول إنه فرض عليه.

متحفظ ولا يحب الأضواء

ونقلت الوكالة عن مقربين من الجنرال تشياني أنه رجل “قاس” و”يخشاه” عناصر الجيش. يعرف عنه أنه متحفظ ولا يحب الأضواء.

كما تشير المعلومات إلى أنه لعب دورا محوريا في منع وقوع انقلابات عسكرية ضد الرئيس السابق محمد إيسوفو، وهو أبرز المقربين منه، في 2015.

وكان تشياني مقرباً من الرئيس محمد يوسفو، وقائد فيلق النخبة في جيش النيجر المسؤول عن أمن رئيس الدولة، كما برز دوره في إحباط محاولات الانقلاب، وحافظ على موقفه مع تولي الرئيس بازوم السلطة.

كما قام الجنرال تشياني أيضا بمنع وقوع انقلاب سياسي أخر ضد الرئيس بازوم في 2021. ولهذا السبب بالذات، جدد له ثقته وتركه في منصبه.

وأشار موقع tellerreport إلى أن الجنرال “عبد الرحمن تشياني” الذي كان أحد خريجي المدرسة الوطنية للضباط النشطين في تييس بالسنغال.

وأكمل الرجل أيضًا العديد من فترات التدريب الداخلي والتدريب في الخارج. لكنه حقق نجاحًا أيضًا في بلاده. على سبيل المثال ، في منطقة ديفا Nguiguimi و Ngoourti ، ثم Dirkou.

مناصبه

ومن بين المناصب التي شغلها منصب قائد سرية على الحدود التشادية (1996-1997). كما خدم في القيادة العليا لقوات الدرك الوطني. في عام 2010 ، كان قائد المنطقة 3 في زيندر.