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عشيقة بوتين على علاقة بأحد حراسها ورد فعل غريب منه على الأمر!

العلاقة الغرامية بين عشيقة بوتين وحارس الأمن: كشف الحقائق والتفاصيل المذهلة ورد فعل بوتين الغير متوقع

كتب خالد الأحمد
عشيقة بوتين على علاقة بأحد حراسها ورد فعل غريب منه على الأمر!
ألينا كابيفا
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وطن- أفادت أنباء بأن عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزعومة ألينا كابيفا، كانت على علاقة مع أحد حراسها الأمنيين، وفقًا لتقارير أوكرانية.

وقالت التقارير إن ألينا كابيفا أصبحت “مفتونة بأحد ضباطها الأمنيين”، في الوقت الذي يركز فيه فلاديمير بوتين على الحرب في أوكرانيا ويفرغ لها لها جل وقته.

ووفقا للتقارير التي نقلت تفاضيلها صحيفة “ديل ستار” البريطانية، يُعتقد أن لاعبة الجمباز البالغة من العمر 40 عامًا لديها عائلة سرية مكونة من طفلين أو ثلاثة أطفال من الرئيس الروسي البالغ من العمر 70 عامًا.

ألينا كابيفا
ألينا كابيفا

تدهور في العلاقة

لكن قناة General SVR على تليغرام تدعي أن لديها معرفة داخل الكرملين، تصر على أن كل شيء ليس على مايرام، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تتدهور.

وقالت المزاعم أن بوتين كان “يتجاهل كابيفا علانية مؤخرًا” ولم يراها حتى عندما “يكون في نفس المنزل”.

رد نادر وغريب!

وزعمت الأنباء المتداولة بأن فلاديمير بوتين كان له رد فعل نادرًا وغريب، موضحة إنه يحاول معرفة ما يجري أو التأكد منه كما لم يطلب اسم عشيق “ألينا” الجديد.

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وقالت القناة الأوكرانية لقرائها: “كابيفا لديها ثلاثة أطفال من بوتين ، لكن لديها علاقة مع حارس أمن.”، وزعمت أيضا أن بوتين “لم يسأل حتى مع من كانت عشيقته تخونه”.

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

زواج سري

ووفقا للصحيفة، فقد شوهدت ألينا كابيفا أحيانًا وهي ترتدي خاتم الزواج ، مما يشير إلى زواج سري من الزعيم الروسي.

ولم يعترف بوتين أبدًا بالعلاقة ناهيك عن الزواج أو الأطفال من كابيفا ، لكن معظم الروس يتقبلون كحقيقة أنها تشارك قصوره المتعددة وأسلوب حياته الفخم.

تشير المعلومات التي كشفت عنها وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة إلى أن لديهم طفلين على الأقل – ولدا في عامي 2015 و 2019 – وربما أكثر.

كابيفا لديها طفلان من الزعيم الروسي
كابيفا لديها طفلان من الزعيم الروسي

وزعمت الأنباء أنهم يعيشون في مساكن رسمية متعددة بالإضافة إلى قصر على قمة جرف بمليار جنيه إسترليني يطل على البحر الأسود في جليندزيك وملاذًا للغابات الشمالية في فالداي، في وقت يعتقد أن كلا المبنيين يحتوي على مخابئ للاستخدام في حالة نشوب حرب نووية.

المصدرديل ستار، وطن

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