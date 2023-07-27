الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةالهدهدوفاة سعيد بن زايد الغامضة.. شاهد ما فعله محمد بن زايد مع...
الهدهد

وفاة سعيد بن زايد الغامضة.. شاهد ما فعله محمد بن زايد مع أبناء أخيه في الجنازة

ظهر الشيخ محمد بن زايد في حالة من التأثر وهو يعزي نجلا شقيقه المتوفي سعيد بن زايد، حمدان وزايد

كتب باسل سيد
وفاة سعيد بن زايد
وفاة سعيد بن زايد
- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وهو يعزي ابني شقيقه سعيد بن زايد الذي أعلن عن وفاته، الخميس، عن عمر ناهز الـ 58 عاماً.

وفجع الإماراتيون، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد المفاجئة والغامضة حتى الآن، حيث لم يعلن عن سبب وفاته في النعي الرسمي، خاصة وأنه لا يزال صغير السن، حيث توفي عن عمر ناهز (58 عاما) فقط.

الرئيس يعزي أبناء سعيد بن زايد

وتداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ محمد بن زايد في حالة من التأثر وهو يعزي نجلا شقيقه “حمدان بن سعيد ال نهيان” و”زايد بن سعيد ال نهيان” داخل مجلس العزاء.

بينما كان ابني الشيخ الراحل سعيد بن زايد، يبتسمان ويحدقان في وجه محمد بن زايد، الذي كان يضع يده على كتف أحدهما.

ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء على مواقع التواصل، الذين أشادوا بحرص الرئيس الإماراتي على دعم أبناء أخيه في مصابهم.

- Advertisement -
محمد بن زايد يعزي بوفاة سعيد بن زايد
محمد بن زايد يعزي بوفاة سعيد بن زايد

وفي هذا السياق علق الكاتب الإماراتي محمد فيصل الدوسري: “رمز الامارات ووالدنا جميعًا مع أبناء الفقيد الراحل سعيد بن زايد رحمه الله.”

بينما غرد المحلل والكاتب الصحفي محمد الطاقي: “الأب القائد مع ابناء فقيد الوطن.”

وقالت مغردة باسم “حمدة” معلقة على الصورة التي انتشرت على نطاق واسع: “أبونا وذخرنا مع أبناء الفقيد الراحل سعيد بن زايد.”

وفاة سعيد بن زايد الغامضة تثير الجدل

وكان ديوان الرئاسة في الإمارات، أعلن عن وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وشقيق رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. اعتباراً من ، الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

وأثار خبر وفاة الشيخ سعيد بن زايد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل بسبب عدم كشف سبب وفاة الشيخ الراحل الذي لم يكمل الـ60 عاما بعد.

والشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان من مواليد العام 1965، في العين، وهو سادس أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من زوجته عائشة بنت علي الدرمكي.

وألمح بعض النشطاء في تعليقاتهم إلى وجود ما يدعو للشك في وفاة الشيخ سعيد المفاجئة، وربطوا الأمر بما وصفوه بسيطرة ابن زايد على مفاصل الحكم بشكل كامل، وإخلاء الطريق من أي منافسة أمام نجله ولي العهد.

وكان الشيخ”محمد بن زايد” نعى شقيقه في تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها : “رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته”.

وأضاف أن الراحل: “نهل من مدرسة “زايد” الإخلاص والوفاء” داعياً أن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته.

هل تكرر سيناريو وفاة ناصر وأحمد بن زايد؟

وبناء على التاريخ الأسود للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، شكك بعض المغردين في الرواية الرسمية لوفاة سعيد بن زايد، مستذكرين ما جرى مع وفاة اثنين من أشقائه سابقا في ظروف غامضة.

وتساءل البعض عن سبب وفاة سعيد بن زايد الحقيقية، خاصة وهو بعمر صغير لم يتجاوز الـ 58 عاما.

وكانت تقارير سابقة زعمت تورط الشيخ محمد بن زايد ـ ولي عهد الإمارات وقتها ـ في اغتيال أخيه أحمد بن زايد قبل سنوات عبر حادث مدبر لسقوط طائرة كان يستقلها.

وتحدثت التقارير وقتها عن أنه تم قتل الشيخ أحمد بن زايد فى ظروف غامضة، لكي يتخلصوا منه كما تخلصوا من قبله من أخيه الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان في حادث سقوط طائرته المروحية فى الخليج.

والغريب أن الشيخ أحمد بن زايد قتل بنفس الطريقة التى قتل فيها أخيه من أمه الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان.

ولم تسقط طائرة الشيخ ناصر لوحدها فى الخليج بل تم اسقاطها متعمداً فى ظروف غامضة، ورجحت مصادر من داخل العائلة وقتها أن هناك أطرافا على عداوة بالشيخ ناصر هى وراء هذا الفعل.

ورجح البعض حدوث عمليات التصفية الغامضة وقتها بسبب توسع نفود الشيخ ناصر ومن بعده شقيقه الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان.

و إلى الآن لم يجري أي تحقيق بمقتل الشيخين ناصر و أحمد بن زايد آل نهيان، وتم إغلاق ملف مقتل الشيخين دون إجراء أى تحقيق فى قضيتهما.

بل من يفتح هذه القضية داخل العائلة الحاكمة يتم سحب الجنسية منه وتجريده من صلاحياته.

يُذكر أن الشيخ سعيد هو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

عيّن بعد تخرجه وكيلاً لدائرة التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي. وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996.

ورغم أنه كان شخصية بارزة في الحياة العامة، إلا أن المعلومات عن حياة أبنائه ظلت شحيحة إلى حين وفاته على عكس غيرهم من أبناء شيوخ الإمارات العربية المتحدة الآخرين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

الهدهد

منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية (شاهد)

تقارير

سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!

الهدهد

سياسي أمريكي: الإمارات تسعى إلى جذب قطر والبحرين لتشكيل حلف ضد السعودية

الهدهد

ضربة أمريكية للحلم الإماراتي..هل تفشل صفقة الصندوق السيادي؟

الهدهد

محلل سياسي سعودي مقرب من ابن سلمان يسخر من الإمارات ويؤكد أنها ليست نداً للمملكة (شاهد)

الهدهد

من هو سلطان المنصوري الذي عينته قطر سفيرا لها لدى الإمارات؟

الهدهد

هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)

تقارير

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

الهدهد

جنون ميليشيا الإمارات.. “متوفاة” تزور ابنها المعتقل في سجون المجلس الانتقالي باليمن

الهدهد

صحفية “مدافعة عن المثليين” تشكو من حملة إماراتية تلصقها بجماعة الإخوان

الهدهد

أمريكية محتجزة في الإمارات تواجه عقوبة السجن عامين وغرامة وترحيل لهذا السبب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صور تكشف خيانة طارق العريان لأصالة قبل طلاقهما الرسمي بأشهر! (شاهد)

الدينار.. ما أسباب الانهيار الكبير الذي أصاب العملة العراقية وأثار الاحتجاجات؟

eHarmony offre d’essai pour Thanksgiving Weekend – 2015

تطبيق واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة..كيف تعمل؟

“شيعة المدينة المنورة ينظمون تظاهرة لطمية انطلاقا من المسجد النبوي”.. حقيقة فيديو هزّ السعودية

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والتشكيلة في كلاسيكو الأرض

بـ”خطوة مفاجئة”.. النزاع السعودي الكويتي – الإيراني على حقل غاز الدرة يزداد التهابا

السبب وراء استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي التونسي

Arrestato! BonedMilfs.com Belongs To An Agenda To Defraud You As Discuted Inside Analisi

تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC