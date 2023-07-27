وفاة سعيد بن زايد الغامضة.. شاهد ما فعله محمد بن زايد مع أبناء أخيه في الجنازة

- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وهو يعزي ابني شقيقه سعيد بن زايد الذي أعلن عن وفاته، الخميس، عن عمر ناهز الـ 58 عاماً.

وفجع الإماراتيون، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد المفاجئة والغامضة حتى الآن، حيث لم يعلن عن سبب وفاته في النعي الرسمي، خاصة وأنه لا يزال صغير السن، حيث توفي عن عمر ناهز (58 عاما) فقط.

الرئيس يعزي أبناء سعيد بن زايد

وتداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ محمد بن زايد في حالة من التأثر وهو يعزي نجلا شقيقه “حمدان بن سعيد ال نهيان” و”زايد بن سعيد ال نهيان” داخل مجلس العزاء.

رئيس الدولة

…حمدان بن سعيد ال نهيان

زايد بن سعيد ال نهيان مع أبناء الفقيد الراحل #سعيد_بن_زايد_ال_نهيان pic.twitter.com/Oq3PT7XgXm — ↸ *بوحميد 🇦🇪 (@u5ae444) July 27, 2023

بينما كان ابني الشيخ الراحل سعيد بن زايد، يبتسمان ويحدقان في وجه محمد بن زايد، الذي كان يضع يده على كتف أحدهما.

ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء على مواقع التواصل، الذين أشادوا بحرص الرئيس الإماراتي على دعم أبناء أخيه في مصابهم.

- Advertisement -

وفي هذا السياق علق الكاتب الإماراتي محمد فيصل الدوسري: “رمز الامارات ووالدنا جميعًا مع أبناء الفقيد الراحل سعيد بن زايد رحمه الله.”

رمز الامارات ووالدنا جميعًا مع أبناء الفقيد الراحل #سعيد_بن_زايد رحمه الله pic.twitter.com/ZOZM0ZhE3K — محمد فيصل الدوسري (@MFDuae) July 27, 2023

بينما غرد المحلل والكاتب الصحفي محمد الطاقي: “الأب القائد مع ابناء فقيد الوطن.”

وقالت مغردة باسم “حمدة” معلقة على الصورة التي انتشرت على نطاق واسع: “أبونا وذخرنا مع أبناء الفقيد الراحل سعيد بن زايد.”

وفاة سعيد بن زايد الغامضة تثير الجدل

وكان ديوان الرئاسة في الإمارات، أعلن عن وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وشقيق رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. اعتباراً من ، الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

وأثار خبر وفاة الشيخ سعيد بن زايد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل بسبب عدم كشف سبب وفاة الشيخ الراحل الذي لم يكمل الـ60 عاما بعد.

والشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان من مواليد العام 1965، في العين، وهو سادس أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من زوجته عائشة بنت علي الدرمكي.

وألمح بعض النشطاء في تعليقاتهم إلى وجود ما يدعو للشك في وفاة الشيخ سعيد المفاجئة، وربطوا الأمر بما وصفوه بسيطرة ابن زايد على مفاصل الحكم بشكل كامل، وإخلاء الطريق من أي منافسة أمام نجله ولي العهد.

وفاة سعيد بن زايد لها أسباب يمكن كان رجل صالح وعارض سياسات محمد اخوه وتم ستهدافه بطرق غامضه لوفاته.

أما اغتيال سري لابعاده خوفاً من كشف الحقائق.

أو تسمم لحتى وفاته خوفاً منه لعرقلت الخطط.

أو مات قهر بما عرف من أسرار خطط لمحمد اخوه ولا بيده حيله لوقف الخطط الخبيثة السريه ومات قهر — خالد (@knawlgy) July 27, 2023

وكان الشيخ”محمد بن زايد” نعى شقيقه في تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها : “رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته”.

وأضاف أن الراحل: “نهل من مدرسة “زايد” الإخلاص والوفاء” داعياً أن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته.

هل تكرر سيناريو وفاة ناصر وأحمد بن زايد؟

وبناء على التاريخ الأسود للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، شكك بعض المغردين في الرواية الرسمية لوفاة سعيد بن زايد، مستذكرين ما جرى مع وفاة اثنين من أشقائه سابقا في ظروف غامضة.

وتساءل البعض عن سبب وفاة سعيد بن زايد الحقيقية، خاصة وهو بعمر صغير لم يتجاوز الـ 58 عاما.

وكانت تقارير سابقة زعمت تورط الشيخ محمد بن زايد ـ ولي عهد الإمارات وقتها ـ في اغتيال أخيه أحمد بن زايد قبل سنوات عبر حادث مدبر لسقوط طائرة كان يستقلها.

وتحدثت التقارير وقتها عن أنه تم قتل الشيخ أحمد بن زايد فى ظروف غامضة، لكي يتخلصوا منه كما تخلصوا من قبله من أخيه الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان في حادث سقوط طائرته المروحية فى الخليج.

والغريب أن الشيخ أحمد بن زايد قتل بنفس الطريقة التى قتل فيها أخيه من أمه الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان.

ولم تسقط طائرة الشيخ ناصر لوحدها فى الخليج بل تم اسقاطها متعمداً فى ظروف غامضة، ورجحت مصادر من داخل العائلة وقتها أن هناك أطرافا على عداوة بالشيخ ناصر هى وراء هذا الفعل.

ورجح البعض حدوث عمليات التصفية الغامضة وقتها بسبب توسع نفود الشيخ ناصر ومن بعده شقيقه الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان.

و إلى الآن لم يجري أي تحقيق بمقتل الشيخين ناصر و أحمد بن زايد آل نهيان، وتم إغلاق ملف مقتل الشيخين دون إجراء أى تحقيق فى قضيتهما.

بل من يفتح هذه القضية داخل العائلة الحاكمة يتم سحب الجنسية منه وتجريده من صلاحياته.

يُذكر أن الشيخ سعيد هو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

عيّن بعد تخرجه وكيلاً لدائرة التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي. وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996.

ورغم أنه كان شخصية بارزة في الحياة العامة، إلا أن المعلومات عن حياة أبنائه ظلت شحيحة إلى حين وفاته على عكس غيرهم من أبناء شيوخ الإمارات العربية المتحدة الآخرين.