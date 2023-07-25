الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتناهذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!
حياتنا

هذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!

باعتباره جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، يصبح العمل عاملاً محددًا للسعادة".

كتب معالي بن عمر
أكثر الوظائف تعاسة
أكثر الوظائف تعاسة
- Advertisement -

وطن-أكثر الوظائف تعاسة لها علاقة بشيء مفاجئ تم الكشف عنه في دراسة بجامعة هارفارد.

لا شكّ في أن السعادة؛ شعور يشتاق إليه الناس في شتى أنحاء العالم وهو ما يبحث عنه الجميع، وعلى الرغم من أنه يختلف مفهومه ومعناه من شخص لآخر، فقد خصص علم النفس الوقت والموارد لكشف الأنماط الرئيسية التي تحدد السعادة البشرية.

أما فيما يتعلّق بالتوظيف، يمكننا التحدث عما يعتبره الخبراء أكثر الوظائف تعاسة في العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة.

العمل الأكثر تعاسة وفقا للخبراء
حراس الأمن

العمل الأكثر تعاسة وفقا للخبراء

باعتباره جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، أصبح العمل عاملاً محددًا للسعادة. لهذا السبب، أجرى باحثون من جامعة هارفارد المرموقة دراسة تكشف عن الوظائف التي تولد أكبر قدر من التعاسة لدى الناس.

وأصدر الطبيبان روبرت والدينغر ومارك شولتز من جامعة هارفارد دراستهما بعنوان “حياة طيبة: دروس من أطول الدراسات العلمية في التاريخ عن السعادة”، وذلك، لاستكشاف الأسباب والمفاتيح التي تفسر السعادة من منظور علمي.

ضمن تحليلهما، تبرز الوحدة على أنها مؤشر قوي على تراجع الحالة الصحية، مثل: تدخين نصف علبة سجائر يوميًا أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بالسمنة. وبهذه الطريقة، أصبحت الوحدة وباءً متناميًا، نظرًا لصعوبة إقامة الروابط وتقوية العلاقات الشخصية التي تتزايد، كما يشير مؤلفو الدراسة.

- Advertisement -

أهمية “الروابط الاجتماعية”

يذكر الباحثون أن العلاقات وإقامة الروابط الاجتماعية؛ هي مفتاح الحياة المرضية، لأن العلاقات لها تأثير مادي علينا. لضمان أن تكون هذه العلاقات صحية ومتوازنة، من الضروري الحفاظ على أسلوب اجتماعي جيد، وفق ما ترجمته “وطن“.

الوظائف التي يشتغل فيها العامل بمفرده؛ هي الأكثر تعاسة

كانت الوحدة هي العامل الذي دفع علماء جامعة هارفارد إلى تحديد الوظائف الأكثر تعاسة. وعلى وجه التحديد، برزت وظيفة يعاني موظفوها من الوحدة؛ وهي تلك الوظائف التي تكون نوباتها ليلاً، إذ لا تتطلب العمل الجماعي، وتفتقر إلى التفاعل مع أشخاص آخرين.

كما تشمل الأمثلة على هذه الوظائف: حراس الأمن وسائقي التوصيل والنقل العام لمسافات طويلة وغيرها من الوظائف المماثلة التي يشتغل صاحبها لنوبات طويلة دون تفاعل اجتماعي واسع النطاق، ما يؤدي إلى درجة عالية من العزلة.

وختامًا، يؤكد الدكتور والدينجر أن العلاقات الاجتماعية عامل أساسي، لأن الارتباط بالناس يجعلك تشعر بمزيد من الرضا عن عملك. لذلك، من الضروري تقييم أهمية التفاعل الاجتماعي والرفاهية العاطفية في مكان العمل لبناء حياة كاملة ومرضية.

الارتباط بالناس يجعلك تشعر بمزيد من الرضا عن عملك
سائقي الحافلات ليلاً
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إجبار سيدات إطفاء على خلع ملابسهن الداخلية أمام زملائهن والجمهور لسبب صادم

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

“تامر كان ساترها”.. بسمة بوسيل تكشف بطنها وتاتو حساس في المصعد برفقة شاب (فيديو)

على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

شاهد لحظة اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه!

حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة

كأنه الجحيم.. أحرّ مكان على وجه الأرض تصل درجة حرارته إلى 70 درجة مئوية

عرض جنسي لابنة هند القحطاني في إعلان للبخور (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC